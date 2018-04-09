Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением от игры красно-белых в матче 25-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:1). Кроме того, эксперт заявил, что главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину стоит подать в отставку после поражения от «Локомотива» (0:1).

- Согласны, что отсутствие в составе «Спартака» Фернандо, Глушакова и Ещенко осталось незаметным?

- Все верно. «Спартак» выиграл малой кровью — на классе. Никаких проблем с первых минут. Сразу было видна разница в уровне команд. «Анжи» борется за выживание, а «Спартак» провел хороший матч. Главное, что обошлось без травм.

Я думаю, что футболисты «Спартака» вышли на матч немного расстроенными, когда узнали, что «Локомотив» выиграл у «Ростова». Атаковали не очень рьяно. «Анжи» - не та команда, по которой определяют уровень. Лучше бы вы меня спросили про «Ростов», но раз интервью про «Спартак»...

- Как вам игра футболистов, которые впервые появились в основе?

- Петкович провел игру хорошо. Визави у него не было. В моментах он вовремя подключался и в нужное время был на своей позиции. К нему нет претензий. Сыграл без нагрузки. Ханни провел очень хороший матч. Он — игрок хорошего уровня. Но и правду надо сказать, «Анжи» - это не показатель.

- Про первый гол «Спартака» и гол в ворота москвичей что скажите?

- Впечатление, что оба мяча были забиты из вне игры. Очень плохо показали повторы. Определить невозможно, а впечатление именно такое.

- Илья Кутепов забил гол. Это поможет ему в чем-нибудь? Добавит уверенности?

- Конечно. Гол для защитника — это подарок. Я рад за него. Он забил рабочий мяч в борьбе с вратарем. Можно сетовать и на ошибку вратаря, но Кутепов — молодец тем, что оказался в нужном месте. Это пойдет ему на пользу. Гол — хорошее начинание для защитника. Он тоже молодец.

- И вы что-то хотели добавить про «Ростов»?

- Да. «Ростов» может на поле драться, толкаться, но играть в футбол не умеет. Толчки, подножки — это с удовольствием, а играть - нет. И «Локомотив» по делу ростовчан обыграл.

И это навело меня на мысль. Тренер Карпин провел пять матчей с командой и из возможных 15 очков взял два. С ума сойти! 13 очков потеряно. Нормальный человек написал бы заявление об уходе. Он ведет команду туда, куда другие уже завел как «Мальорку» и Армавир, а ему еще какие-то оды поют.

- Еще на выходных играли «Зенит» и «Краснодар». Какие впечатления?

- Мне непонятно, на что «Зенит» с такой игрой претендует. В команде бардак. Оба клуба играли в открытый футбол. Небольшое преимущество было у «Зенита».

- Как вам игра Шатова?

- Это игрок. Я никогда его не критиковал. В «Зените» его шатало в разные стороны. Он был травмирован, выходил и снова получал травму. Не он виноват, так его подготовили, а игрок хорошего уровня. Я надеялся, что его возьмет не «Краснодар», а «Спартак». Шатов - футболист хорошего уровня и он это доказал.