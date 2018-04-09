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И СВЕРХЛЮДИ УХОДЯТ

Ну а как можно не уйти, когда прямым текстом обвиняешь руководство самого «Зенита» в профнепригодности? Ведь именно это сделал главный тренер питерского клуба на огненной пресс-конференции после поражения от «Краснодара». Сначала синьор Манчини изъяснялся на итальянском, в конце – на английском. Однако суть все уловили. С «этими людьми», которые «покупают не тех игроков», он работать «не привык».

В любом европейском топ-клубе это автоматически означало бы отставку. Но мы же в России. Точнее в «Зените». Здесь царят милосердие и долготерпение. Здесь на стадионе бывшие игроки рыдают от переизбытка чувств. А президент клуба выгораживает тренера, когда тот «по уважительной причине» не является на встречу с болельщиками. Кстати, Сергей Фурсенко и сейчас никак не реагирует. Хотя, Манчини уже на следующие сутки после «Краснодара» был замечен СМИ в Риме. Где, по случайному совпадению, решается сейчас вопрос о новом главном тренер сборной Италии.

Для Манчини и здесь придумали «алиби». Дескать, на родину он улетел хоронить своего приятеля-журналиста. Все может быть. Это же «Зенит», в котором одна рука не знает, что делает другая. И этих рук столько, что непонятно, кто, когда и за какую ниточку дернет или за какую чеку рванет. Если сейчас Манчини вообще не вернется в Санкт-Петербург и пришлет телеграмму «стал тренером сборной тчк извините тчк спасибо за все тчк неустойка не нужна тчк могу доработать сезон по скайпу тчк» - даже это никого не удивит. Итальянцу можно абсолютно все. По крайней мере, в глазах зенитовских боссов он – сверхчеловек, не иначе.

Но и сверхлюди в конце концов уходят на покой. То, что дни Манчини в разваленном им до основания «Зените» сочтены, прекрасно понимают и он сам, и те начальники, которые его назначали. Когда именно произойдет отставка – прямо сейчас или по окончании сезона – не столь важно. Значение имеет, кто будет следующим главным тренером.

И вот тут начнется самое интересное. Весь набор логичных вариантов сводится к одному-единственному человеку – Сергею Семаку. Однако, судя по свежим высказываниям последнего, в «Зенит» он из «Уфы» не торопится. Но если не Семак, то кто?

Миодраг БОЖОВИЧ

А почему бы, собственно, и нет? Такой команде, как «Зенит», необходим тренер не только высокой квалификации и со знанием российской специфики, но и желательно с уязвленным самолюбием. Который приедет в Питер не почивать на лаврах, не зарабатывать на пенсию, а в том числе доказывать, что его когда-то где-то недооценили. Как доказывал Шатов в субботу Манчини…

С квалификацией у 49-летнего черногорца – полный порядок. Но в России Божович пока добивался грандиозных результатов исключительно с середняками. Выводил «Амкар» в финал Кубка, с «Ростовом» Кубок выигрывал, сейчас вот затаскивает «Арсенал» в еврокубки… Не получилось у него только в конторах с именем – «Динамо» и «Локомотиве», где ему не дали права на ошибку. В «Зените» тоже не дадут. Но Божович этот шанс № 3 своей 10-летней российской карьерой (с перерывом на два года в «Црвене Звезде») выстрадал, заслужил. Самое время для реализации накопленных амбиций.

Кстати, в «Арсенале» играют сразу трое арендованных у «Зенита» футболистов – Артем Дзюба, Иван Новосельцев и Лука Джорджевич. Тоже хорошее подспорье. По крайней мере, «тренеришкой», если что, тебя не назовут. Уж с кем – с кем, а с Дзюбой у Божовича идеальное взаимопонимание. При черногорце россиянин штампует голы, как автомат.

Унаи ЭМЕРИ

Ну а как дела у того, кого Дзюба «тренеришкой» называл? Плохи дела. Наш старый знакомый почти наверняка летом выйдет на рынок свободных агентов – и не сказать, чтобы ему было легко подыскать себе достойное местечко. «ПСЖ» - космический уровень. С Неймаром и компанией Эмери не совладал. Но давайте вспомним, что баск вытворял после «Спартака» с «Севильей». Три подряд Лиги Европы случайно не выигрывают.

Если «Зенит» все еще лелеет надежды угадать с европейским тренером с именем, то Эмери – оптимальный вариант. Баск, в отличие от Манчини, не едет с ярмарки. Ему прекрасно знаком российский клубный футбол. А самолюбие в «Спартаке» в 2012 году Эмери уязвили не слабее, чем в Париже. Будет что и кому доказывать.

В «ПСЖ» Эмери платят около 6 млн евро. Манчини получает 4,5 млн. Цифры сопоставимые. А с Дзюбой, если надо, баск помирится. Артем – парень незлобливый.

Дик АДВОКАТ

Порой вернуться к истокам полезно. Посмотрите, как здорово получилось у «Баварии» с Юппом Хайнкесом. Так почему бы «Зениту» не взять на вооружение мюнхенский опыт?

Хайнкесу – 72, а Адвокату – всего 70. Голландец еще не вышел в тираж, в Питере у него безграничный авторитет. В конце концов, он почетный гражданин города и заслуженный тренер РФ. И, кстати, последний, кому удавалось добиться с «Зенитом» по-настоящему серьезных успехов на европейской арене.

Ни Лучано Спаллетти, ни Андре Виллаш-Боаш, ни Мирча Луческу, ни тем более Манчини и близко не подобрались к той планке, которую Адвокат установил для «Зенита» еще в 2008-м. И голландец по-прежнему не лишен здоровых амбиций, раз сравнительно недавно брался за безнадежную миссию по спасению сборной Голландии.

Тряхнуть стариной еще не поздно. В «Зените» уж точно повеселее будет, чем в роттердамской «Спарте».

Александр КЕРЖАКОВ

Если «Зенит» намерен резко сменить курс и следом за «Краснодаром» сделать ставку на свои кадры, то главный бомбардир российского футбола – идеальная кандидатура. Недавно Кержаков возглавил юношескую сборную России. Это показывает, что ему интересно, во-первых, тренировать и, во-вторых, работать с молодежью. Так почему бы не объединить два этих устремления в родном клубе?

Мы и забыли, что «Зенит» когда-то славился своими воспитанниками. Поколение Кержакова было, по сути, последним. Александр полон амбиций и знаний о текущем положении дел в системе молодежных команд клуба, которую координировал еще прошлым летом.

Кержаков еще обязательно станет главным тренером «Зенита». Можете даже не сомневаться. Так чего тянуть?

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