«Зенит» – «Краснодар» – 1:2

«ШАТОВ ЗАСЛУЖИВАЕТ УВАЖЕНИЯ»

Не думаю, что это заслуга тренера Мусаева. Мы пока не знаем, что он из себя представляет. Но часто бывает, что после смены тренера команда побеждает. Возможно, это тот самый случай.

Главным героем матча стал Шатов. Он честно сказал: «Я люблю «Зенит», люблю Питер, но руководство клуба меня не поддержало». Шатов не стал сильно радоваться после забитого гола, не стал делать какие-то жесты в сторону Манчини. И за это заслуживает уважения. Не случайно питерские болельщики проводили Шатова аплодисментами.

Пару слов о Манчини. Когда мы приглашаем специалистов с именем, полагаем, что они нас чему-то научат. А они, зачастую, оставляют о себе дурную память. Все в России им не нравится: нет нормальных игроков, нормальных полей и хороших судей. И на сегодня все понимают, что дни Манчини в «Зените» сочтены, он разрушил команду.

«Анжи» – «Спартак» – 1:4

«У «СПАРТАКА» ЗАРАБОТАЛА АТАКА»

Промес забил три гола. И могу сказать, что на протяжении всего периода в России он доказывает, что является бомбардиром. Правда, в начале этого сезона он играл не так ярко. Мне трудно сказать, почему так произошло. Возможно, у него было предложение из-за границы, а его не отпустили. Но профессионал, есть профессионал – надо выходить и играть. В последних матчах Промес начинает оживать. И самое главное, что заработала атака «Спартака». В последней игре в «Крыльями» тройка Промес – Зе Луиш – Адриану действовала очень слаженно, они забили все три мяча. Им нравится взаимодействовать друг с другом. И никто из партнеров не был против, чтобы Промес бил пенальти. Все хотят, чтобы он стал лучшим бомбардиром.

«Локомотив» – «Ростов» – 1:0

«НЕ ПЕРЕОЦЕНИВАЙТЕ ТРЕНЕРСКИЕ СПОСОБНОСТИ КАРПИНА»

В прошлом туре «Локомотив» проиграл дома «Амкару», хотя все считали, что три очка у «Локо» в кармане. После этого поражения «Спартак» сократил отставание, и это теперь будет нервировать железнодорожников. Но надо признать, что в «Локомотиве» почти нет футболистов, которые имеют чемпионский опыт. Братья Миранчуки, Игнатьев, Рыбус – пока не выигрывали чемпионское звание. А это очень важный опыт. Но «Локомотив» выиграл на зубах, он часто так побеждает.

Впереди матчи с «Динамо», «Ахматом» и «Уфой». Две игры на своем поле. Если «Локо» во всех победит, думаю, станет чемпионом.

Теперь о «Ростове» и Карпине. Мне кажется, что Карпин фигура медийная, он умеет интересно говорить, журналистам это нравится. Если же вспомнить игру всех команд, которые он тренировал, то ничего сверхестественного эти команды не показывали.

Многие скажут, а как же два серебра «Спартака» при Карпине? Но здесь надо заметить, что он принял команды, находившиеся наверху. Да и состав был очень приличный. Карпин просто доделал работу за Черчесовым и Унаи Эмери. Не надо переоценивать тренерские способности Карпина, пока он не стал заметной фигурой в тренерской профессии. Валерий еще достаточно молод, ему надо учиться и учиться. Но он старается и правильно делает, что соглашается на любые предложения. Таким образом, он получает необходимый опыт.

Но должен отметить, что в первых весенних турах «Ростов» выглядел играющей командой, а не той, что только нацелена на добывание результата. Следующий матч для Карпина очень важен, потому что «Ростов» уже сполз в опасную зону. Ростовчане дома будут принимать «СКА-Хабаровск». Казалось бы, отличный шанс взять три очка. Но не все так просто. Это дома СКА старается больше атаковать, чтобы порадовать своих болельщиков, а на выезде хабаровчане встанут вдесятером возле своей штрафной. Такую оборону вскрыть очень сложно. Помните, как «Спартак» мучился на «Открытие Арене»? Но «Ростову» кровь из носа надо брать три очка. Психологическое состояние не на стороне ростовчан: команда играет неплохо, а очков нет.

«Тосно» – «Урал» – 2:2

«В «ДИНАМО» В ПОГРЕБНЯКА НЕ ВЕРИЛИ, ПАРФЕНОВ – ВЕРИТ»

Погребняк забил два гола, правда, один вновь с пенальти. Уже раздаются разговоры – Погребняка в сборную! Но хочу сказать о другом. Я в воскресенье был на передаче у Георгия Черданцева, и там зашел разговор об уровне нашего футбола. Я сказал, что футбол в РФПЛ достаточно низкого качества. В пример привел именно Погребняка. Человек не играл полтора года, а сейчас выглядит не хуже любого нападающего, которые играли все это время. И не надо преувеличивать класс Павла, хотя он, безусловно, квалифицированный футболист. Но в «Динамо» в него не верили совсем, а Дима Парфенов верит в Пашу, и вот вам отдача.

Говорят, что деньги решают все. В «Динамо» Погребняк получал в десять раз больше, но не забивал, а в «Тосно» стал забивать.

«Рубин» – «Ахмат» – 3:2

«ТРЕНЕРЫ ЗНАЮТ, ЧТО В «АХМАТЕ» ВСЕ РЕШАЕТ РЕЗУЛЬТАТ»

В этом туре случилась еще одна тренерская отставка – в «Ахмате» был уволен Михаил Галактионов. Его пока заменил помощник Игорь Ледяхов. В этой отставке для меня нет ничего удивительного – в «Ахмате» все определяет результат. Кто идет работать в Грозный, это прекрасно знают.

Это уже третья отставка в нынешнем сезоне. По поводу ухода Рината Билялетдинова из «СКА-Хабаровск» у меня нет вопросов, а вот отставка Шалимова в «Краснодаре» меня удивила. Галицкий не снимает тренеров из-за двух-трех неудачных игр. Думаю, гол от «Анжи» на последней минуте сыграл главную роль. Обыграй «Краснодар» «Анжи», Шалимов до сих пора работал бы.