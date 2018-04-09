5. Игорь ГОРБАТЕНКО, полузащитник

Команда: «Арсенал»

Чем запомнился: сделал дубль в игре с «Уфой» (2:1).

Дубль Горбатенко позволил «Арсеналу» подняться на шестое место. Если «Спартак» выиграет Кубок России, то шестая команда чемпионата России сыграет в Лиге Европы. Поэтому важность мячей Игоря невозможно переоценить.

Горбатенко забил два непохожих друг на друга мяча. Первый получился интеллектуальным: отдав мяч Кангва на левый фланг из центра поля, Горбатенко пошел в штрафную и забил после обратной передачи. Второй Игорь забил дальним ударом в «девятку».

За игру Горбатенко трижды пробил по воротам и дважды вывел на удар партнеров.

Игра в защите игроку тоже удалась: он совершил пять отборов – больше всех в матче.

4. Андрес ГРАНКВИСТ, защитник

Команда: «Краснодар»

Чем запомнился: сыграл надежно в матче тура с «Зенитом» (2:1) и организовал победный гол.

Гранквист сыграл надежно у своих ворот, совершив три отбора, два перехвата и пять выносов мяча. По всем этим показателям шведа в «Краснодаре» не превзошел никто.

Преуспел Гранквист и в атаке. Как и при Игоре Шалимове, при Мураде Мусаеве швед поднимался в атаку с мячом в ногах. Такие моменты у «Краснодара» наиграны. Именно с подъема защитника началась победная голевая атака «быков»: он доставил мяч в финальную треть поля, где атаку до ума довели Вандерсон, Смолов и Классон. В то время как Гранквист совершал рейд на чужую половину поля, на его позицию опустился Газинский.

За матч Гранквист совершил 62 передачи, их точность составила 85,5%. Есть в активе защитника и одна успешная обводка.

3. Александр ТАШАЕВ, полузащитник

Команда: «Динамо»

Чем запомнился: сделал дубль в дерби с ЦСКА (2:1).

В гостевой игре с ЦСКА «Динамо» провело много скоростных атак. Ключевую роль в таком футболе сыграл крайний полузащитник Александр Ташаев.

Оба своих гола Ташаев сделал за счет скоростной работы. Первый мяч получился достаточно банальным с точки зрения действий игрока, но шикарным по исполнению: хавбек ворвался на скорости в штрафную по правому полуфлангу и мощно ударил в дальний нижний угол после паса Панченко. Второй гол получился более сложным: изначально Ташаев бежал в центр штрафной, куда также мчался Георгий Щенников, но Ташаев смог одурачить опекуна, резко отвалившись на дальнюю штангу, где и поймал пас Луценко. Ускорения и игра с рывками – то, за счет чего Ташаев преуспел в дерби.

За игру Ташаев нанес три удара и дважды попал в створ, дважды с передач полузащитника били партнеры, четыре раза на нем нарушили правила. Чаще в дерби не дозволенным способом не останавливали никого.

2. Кристиан НОБОА, полузащитник

Команда: «Рубин»

Чем запомнился: организовал три гола в ворота «Ахмата» (3:2).

Дубль в этом матче сделал Ивелин Попов. Но он просто реализовал свои шансы. Игру вел другой футболист – Кристиан Нобоа.

С передачи Нобоа со стандарта свой гол забил Азмун. Две голевые атаки «Рубина» с игры раскрутил Нобоа: оба раза эквадорец делал обостряющие передачи из глубины к чужой штрафной, отрезая от обороны несколько игроков грозненцев. В трех голах в одном матче в текущем сезоне чемпионата России Нобоа ранее не участвовал.

Вот как развивалась первая голевая атака «Рубина» с игры:

А вот начало второй голевой атаки команды Курбана Бердыева с игры:

За игру Нобоа сделал 79 передач. Их точность составила 83,5%. В активе эквадорца больше других передач в финальную треть – 31.

1. Квинси ПРОМЕС, полузащитник

Команда: «Спартак»

Чем запомнился: сделал хет-трик в противостоянии с «Анжи» (4:1).

Хет-трик стал первым в карьере 26-летнего голландца. Благодаря ему Промес вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки чемпионата России – в его активе 13 голов, на один больше, чем у Федора Смолова.

За матч Промес нанес всего три удара! Два – из пределов штрафной (один с пенальти), а один издали. Удар из-за пределов штрафной стал для Промеса уже 43-м в этом сезоне чемпионата России, но всего лишь вторым голевым.

Промес матч удался, даже если вынести за скобки хет-трик: трижды он выводил на удар партнеров, общая точность его передач составила 87,5%, дважды легионер обыгрывал соперников. Ярко сыграть голландцу помогла манера игры «Анжи»: команда Вадима Скрипченко не парковала у своих ворот автобус, сыграв смело. В таких играх голландец чувствует себя уверенно. «Севилья» не даст соврать.

Кадры: «Матч Наш Футбол»