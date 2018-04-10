Грандиозные стройки к чемпионату мира в России подходят к концу. Но складывается впечатление, что всерьез думать о том, как содержать стадионы после завершения турнира, стали только сейчас.

Один из наиболее проблемных объектов грядущего мундиаля – стадион в Калининграде – должен открыть свои двери 11 апреля. Арену вроде бы достроили. Не без уголовного дела. Задержаны владельцы группы «Сумма» братья Магомедовы. Их подозревают в хищении 752 млн рублей. Кстати, как сообщалось, сама арена постепенно проседает из-за некачественного песка. Но об этом будем думать уже после чемпионата мира. А пока чиновники всерьез заинтересовались тем, на что содержать в дальнейшем всю эту красоту.

Первым схватился за голову представитель все того же Калининграда. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов еще в конце прошлого года на совещании с президентом РФ ненавязчиво попросил федеральную субсидию на содержание стадиона. «Управиться с махиной на 35 тысяч мест» не так-то просто. Немудрено, ведь по разным оценкам годовое содержание спортивного объекта выльется для регионального бюджета в кругленькую сумму от 200 до 500 млн рублей.

Алиханова вроде бы услышали: Владимир Путин распорядился рассмотреть вопрос о выделении субсидий для семи из 11 городов, где построены стадионы к чемпионату мира. В этот список вошли: Екатеринбург, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону, Саранск и Самара.

В некоторых перечисленных городах ситуация усугбляется еще и отсутствием команд премьер-лиги. На клубы из низших лиг ходят мало и неохотно – от одной до пяти тысяч зрителей. Да и «Урал» с «Ростовом» не блещут хорошей посещаемостью. Выйти на предполагаемую ранее самоокупаемость будет чрезвычайно сложно. А ведь по первоначальному замыслу стадионы должны были перейти в региональную собственность уже в начале 2019 года.

Довольно странно, что в список «семи» не попал город Сочи. По сети гуляют фото с удручающими пейзажами происходящего с некоторыми спортивными объектами после Олимпиады. А ведь в Сочи вообще нет профессионального футбольного клуба!

«Многие российские города, принимающие ЧМ, в особенности в регионах, в качестве наследства от чемпионата могут получить серьезные экономические проблемы на много лет вперед», – говорится в анализе консалтинговой компании Aecom. Но пока что вопрос с субсидиями не решен. На февральском заседании в Совете Федерации пребывающие в ужасе главы регионов вновь попросили предоставить субсидии на содержание громадных арен.

Желание откреститься от трат на стадионы переросло в нечто большее. Дошли до того, что предложили передать управление аренами чемпионата мира Москве. Прозвучало предложение создать «единую управляющую компанию». «Нам видится логичным создание некой единой федеральной управляющей компании, которая централизовано занималась бы загрузкой и содержанием стадионов. Мы с коллегами считаем этот сценарий самым оптимальным», – заявил министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин. Его поддержал исполняющий обязанности заместителя губернатора Самарской области Борис Фетисов: «Требуется время для того, чтобы компенсировать эти затраты. Мы их оцениваем в 400 млн руб. в год».

Кроме того, Меркушкин говорил о возможности передачи обязанностей управления стадионом некой иностранной компании. «Мы сейчас работаем над этим [вопросом управления стадиона], окончательного решения нет, – сказал Меркушкин журналистам. – Есть несколько международных компаний, я не имею права их называть, которые заинтересованы в дальнейшем управлении стадионом после чемпионата мира».

В свою очередь нижегородские чиновники предложили и вовсе переложить бремя содержания стадионов после чемпионата мира на федеральный бюджет на три года после завершения турнира. То есть на плечи налогоплательщиков всей страны.

Почему о содержании стадионов задумались именно сейчас? Ведь с 2015 года существовала Концепция наследия чемпионата мира по футболу – большой документ, в котором должно было быть представлено четкое планирование использования спортивных объектов после турнира. Но оказалось, что он немного «оторван от реальности». В итоге пришлось президенту отправлять его на доработку в конце прошлого года.

Как считают эксперты, с документами российские власти опаздывают. Эксперты PricewaterhouseCoopers приводят в пример Лондон, который начал разрабатывать программу использования олимпийских объектов еще на этапе подачи заявки на проведение Игр.

Но с чемпионатами мира оказывается все гораздо сложнее. Наши предшественники – ЮАР и Бразилия – также не смогли вывести из убытков стадионы после проведения мундиаля в своих странах. Некоторые стадионы превратились в типичных «белых слонов». Эксперты компании Aecom считают, что отчасти вина за это лежит и на совести ФИФА. Международная федерация футбольных ассоциаций должна еще на этапе подачи заявки помогать странам-хозяйкам в выборе «правильного объекта, с учетом его использования в долгосрочной перспективе».

Ну, а пока чиновники держатся за голову и решают, какими средствами покрывать затраты на содержание стадионов, в Санкт-Петербурге разразился очередной скандал. И речь тут идет не о многострадальной футбольной арене, а об инфраструктуре к чемпионату мира. Новая станция метро «Новокрестовская» может быть отключена от электричества из-за долгов ОАО «Метрострой» по оплате электроэнергии, который составляет 63,3 млн рублей. Что ж, долг величиной в четверть годового содержания стадиона.