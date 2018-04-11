Своими прогнозами на возможные столкновения болельщиков во время ЧМ-2018 с нами на условиях полной анонимности поделился один из авторитетных представителей российского ультрас-движения.

«НИКТО НЕ ЗАСТРАХУЕТ БРИТАНЦЕВ ОТ МОЛОДНЯКА»

– В английской газете The Sun вышла статья о поездке российских фанатов в Аргентину. Журналисты утверждают, что якобы таким образом ультрас заключили союз с аргентинцами для возможной атаки летом на английских фанов в Москве. Такое вообще возможно?

– Я думаю, что контакт вполне реально мог быть. Но это, скорее всего, какая-то частная единичная история, рассказанная кем-то в сети по глупости. Ее вовремя подхватили и грамотно раздули. Очевидно, что из Аргентины на чемпионат мира не приедет «хардкор» – знаменитые «Барра Бравас» и так далее. В России будут веселиться те, кто красит лица в разные цвета и танцует под барабаны. Со стороны отечественных сил тоже не стоит ждать чего-то выдающегося. По улицам могут бегать 18-20-летние парни, насмотревшиеся фильмов про фанатов и грезящие лаврами «героев Марселя». Естественно, в первые же 20 секунд они будут уложены ОМОНом лицом в пол.

– Получается, нечего ждать и от обсуждаемого противостояния Англии и России? Наш британский собеседник, уже закончивший свою «карьеру» в футбольном хулиганизме, сказал, что его соотечественники приедут «пить пиво и купаться».

– Британцев никто не застрахует от того самого «молодняка», который воспитан на фильмах и фанатских подписках в соцсетях. При этом у меня лично есть твердое убеждение, что из реальной силы в Россию приедут ультрас Сербии и Хорватии. Латиноамериканцы если и будут, то единицы. Еще ожидаются немцы в большом количестве.

– Какие именно немцы?

– Из активных – старики и молодые праворадикальные хулиганы. Сейчас у правых хулиганов в Германии своеобразный подъем на фоне популярности организаций типа Pegida.

«ПОЛЯКИ МОГУТ ПОДРАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ»

– Вы не упомянули поляков. Помнится, они активно проявляли себя против россиян.

– Да, забыл. Польша – это даже не обсуждается. Поляки понимают, что русские ультрас сейчас находятся под постоянным прессом со стороны органов правопорядка, значит, они могут легко устроить провокации. Я думаю, полякам будет интересно бросить вызов, показать себя хозяевами в каких-то городах.

В Москве точно будут провокации, если, конечно, кто-то из реальных хулиганов сможет приехать в Россию. Не исключено, поляки устроят разборки между собой, как было в Марселе. Там во внутренней кухне много союзов и они постоянно рушатся. Мне кажется, уже и сами поляки путаются, кто друзья, а кто нет. Наши же «околофутбольщики», надеюсь, додумаются потерпеть и выяснить отношения с ними уже после чемпионата мира.

– То есть, не стоит ждать чего-то грандиозного?

– Нет. Думаю, массово не дадут сделать вообще ничего и никому. Стычки возможны, но локальные. Не исключаю и всяких нападений на фоне расизма на чернокожих, особенно в регионах. Пару-тройку подобных новостей ожидаю.

Но никакой организованности не ждите. Так было в 2012 году в Польше и Украине. Украинские хулиганы фактически сидели по домам, а польские были активны только благодаря мелким регионам. Но также нельзя отрицать, что истерия в прессе и ощущение, что мы – «герои Марселя», запросто могут вскружить кому-то из россиян голову.