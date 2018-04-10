Все ожидали чуда в Манчестере, а оно случилось в Риме. В ответном матче «Рома» разбила «Барселону» (3:0) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

«Волки» показали зубы…

Казалось, что забив два мяча в свои ворота в столице Каталонии (1:4), «Рома» от борьбы за путевку в полуфинал Лиги чемпионов практически самоустранилась. Ведь в ответной встрече перед ней стала суперсложная задача – обыграть «Барселону» крупно.

Хозяева начали матч очень активно и с явным акцентом на атаку, что, правда, не пошло на пользу их обороне. Лео Месси, Луис Суарес и Серхи Роберто, вышедший на правом фланге, уже на старте соорудили пару опасных атак. Забить не удалось, а уже в ответном кинжальном выпаде Эдин Джеко оттер от мяча Самуэля Юмтити и проткнул его мимо Алисона Бекера. «Джалоросси» рисковали, но их риск оправдался.

Кроме того, столь удачный старт вдохновил римлян, и они с жаром бросились забивать второй мяч. В конце концов, одного гранда «Рома» в текущей Лиге чемпионов на «Стадио Олимпико» уже громила – в октябре здесь был бит «Челси» (3:0), так почему бы не попробовать повторить тот результат? Забрезжил луч надежды и в душе местных фанатов. Каждый подход к штрафной соперника трибуны поддерживали оглушительным шумом, а атаку сине-гранатовых встречали свистом.

Пару Джеко в нападении в этой встрече составил также прекрасно играющий головой чех Патрик Шик, и вдвоем они весь первый тайм кошмарили защитников каталонцев. Каждый упустил по паре голевых моментов, и что показательно – в каждом случае они выигрывали верховую борьбу у Юмтити или Жерара Пике. Когда защитники успевали в нее вступить. В общем, на второй гол «Рома» наиграла.

Подопечные Эусебио Ди Франческо столь плотно прижали соперника, что в оборону стал возвращаться даже Месси, чего за ним, прямо скажем, не водится.

…и растерзали Месси

Было интересно, как главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде изменит в перерыве игру своих подопечных. Но он ничего против силового футбола «Ромы» не придумал. Итальянцы и во втором тайме продолжили царствовать на втором этаже, держа оборону гостей в постоянном напряжении.

Наверное, этим можно объяснить то, как защитники позволили Джеко принять вертикальную передачу в своей штрафной. Эпизод был очень похож на первый гол, но завершился фолом отчаявшегося остановить оппонента Пике. К «точке» подошел Даниэле Де Росси и уверенно переиграл Алисона.

Вот тут осознание реальности камбэка «Ромы» пришло абсолютно ко всем участникам матча. Каталонцы задвигались, стал иногда появляться в кадре Месси, который в первом тайме запомнился лишь двумя неточными ударами со штрафных. Надо отметить, что римляне очень здорово закрыли аргентинца и не позволяли ему без сопротивления даже принять мяч, сразу атакуя. Устав от постоянных единоборств, Лео сорвался на Найнгголане и увидел перед собой желтый свет.

Впечатлили физические кондиции римлян, не сбавлявших обороты до последних минут и прессинговавших защиту соперника группой в пять-шесть человек. Первую замену Ди Франческо сделал только на 73-й минуте, выпустив вместо здоровяка Шика бегунка Дженгиза Ундера.

Такая «Рома» просто не могла не дожать соперника, и на 82-й минуте Костас Манолас, опередив всех при подаче углового, отправил мяч в дальний нижний угол ворот тер Штегена – 3:0! Ликование, охватившее стадион, не передать словами. Манолас от счастья так пучил глаза, что они грозили вывалиться из орбит. А затем партнеры едва не задушили его, устроив навалившись на него всей командой.

И только тогда Вальверде начал делать замены, выпустив подряд Андре Гомеша, Усмана Дембеле и Пако Алькасера. Но было уже поздно.

Чтобы представить, что творилось после финального свистка, просто взгляните на этот пост в официальном твиттере римлян. Такое встречаешь нечасто.

«Рома» – «Барселона» – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 6 Джеко, 2:0 – 58, пенальти де Росси, 3:0 – 82 Манолас

«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Жезус, Коларов, Флоренци, Стротман, Де Росси, Наингголан (Эль-Шаарави, 77), Шик (Ундер, 73), Джеко

«Барселона»: Тер Штеген, Семеду (Дембеле, 85), Пике, Умтити, Альба, Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс (Алькасер, 85), Иньеста (Андре Гомеш, 81), Месси, Суарес

Предупреждения: Фасио (38), Жезус (44), Пике (57), Месси (63), Суарес (72)

Первый матч – 1:4