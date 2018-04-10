«Ливерпуль» на выезде обыграл «Манчестер Сити» (2:1) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. ​О пятом подряд пролете Хосепа Гвардиолы мимо финала ЛЧ – в репортаже «Советского спорта».

ШАНС ВОЙТИ В ИСТОРИЮ

Европейский футбол знает не так уж и много великих камбэков, потому львиную долю из них многие могут назвать посреди ночи, до этого изрядно выпив и попав в передрягу по пути домой. «Манчестер Сити» за неделю проиграл дважды («Ливерпулю» 0:3 и «Юнайтед» 2:3), пропустив для себя чересчур много. «Ливерпуль» в прошлую среду выдал чуть ли не матч года, в котором ярче обычного горели не только лидеры, но и теневые звезды вроде Алекса Окслейда-Чемберлена.

Хозяевам предстояло совершить невозможное, встать в один ряд с прошлогодней «Барселоной» и оставить за бортом полуфинала ЛЧ «Ливерпуль». Потому Хосеп Гвардиола вновь зарылся в методичках и тактических набросках, выставив по сути обороноориентированный состав с защитой-конструктором: тут и Кайл Уокер, и Эмерик Лапорт, и Николас Отаменди, и Фернандиньо, способный подстраховать в защите и как правило прекрасно играющий в середине. Выше – привычные Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Кевин Де Брюйне и Лерой Сане с Давидом Сильвой.

«Ливерпулю» повезло: травма Мохаммеда Салаха оказалась несерьезной, и египтянин появился в основе вместе с Садио Мане и Роберто Фирмино. В остальном – все те же лица: Деян Ловрен, Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк и Эндрю Робертсон в обороне и Джеймс Милнер, Джоржиньо Вейналдум и Окслейд-Чемберлен в средней линии. Огонь!

НЕПРИЛИЧНОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ

Не пришлось раскачиваться «Ман Сити», подарил «Ливерпуль» момент на ровном месте. Ван Дейк обрезал вертикальный пас с левого фланга, сконструировав тем самым кинжальную контратаку хозяев. Всего несколько касаний и на входе в штрафную моментально на Жезуса прострелил Стерлинг. Бразилец быстро разобрался в ситуации, вторым касанием пробив мимо Кариуса. Ну и начало, струхнул ментально «Ливерпуль». Понеслась…

Команда Хосепа Гвардиолы на протяжении первой половины встречи возила «Ливерпуль» всем чем можно и нельзя о прекрасный газон «Сити Оф Манчестер», вынуждала соперника позиционно обороняться и испытывать голод по владению мячом. А это смерти подобно для любого коллектива Юргена Клоппа, без мяча двигались мерсисайдцы не столь уверенно, как с ним в ногах.

«Бог отвел» – с таким заголовком должна была бы выйти какая-нибудь The Guardian, если бы ее сдавали в печать в перерыве матча. Сначала Силва с левой ноги шикарно закрутил в дальний угол, и лишь штанга спасла гостей от второго гола. Затем, правда, Сане забил после передачи Де Брюйне. Но судьи зафиксировали офсайд, которого, по сути, не было. Дважды повезло на последних минутах тайма «Ливерпулю». Ох, играли красные с огнем, позволяя оппоненту неприлично над собой доминировать.

ПЕП, ПРИХОДИ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ

Ничего не изменилось после перерыва. «Ман Сити» по-прежнему атаковал, давил и превращал «Ливерпуль» в мерсисайдское пюре. И было вроде все: голы, но вновь из офсайда, опасные подходы, шикарные смещения Сане, Де Брюйне и Стерлинга, затем ударная замена Жезуса на Серхио Агуэро. Но в этот вечер Гвардиоле не повезло. Возможно потому что за вторым таймом испанец наблюдал с верхотуры, а не скамейки. Потерял тренер сакральную связь с командой, и это фатально сказалось на результате.

Потому что далее два закатил «Ливерпуль». Сначала отскоком после прохода Мане воспользовался Салах и закопал надежды хозяев на полуфинал. Затем Уокер подарил мяч Фирмино, и Роберто с левого фланга вошел в штрафную, после чего смачно и точно пробил в дальний угол, Эдерсон бессилен.

Получается, в пятый раз подряд Гвардиола пролетел мимо победы в Лиге чемпионов, не добрался даже до финала. В этом году у «Ман Сити» точно будет победа в АПЛ, а значит – отчаиваться не стоит и можно потратить еще несколько сотен миллионов фунтов на новых футболистов и снова вылететь. На этот раз в полуфинале.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – 2 Габриэл Жезус, 1:1 – 56 Салах, 1:2 – 77 Фирмино

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Лапорт, Фернандиньо, Сильва (Агуэро, 66), Де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва (Гюндоган, 74), Сане, Габриэл Жезус

«Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд (Клайн, 81), Ван Дейк, Фирмино (Клаван, 81), Окслейд-Чемберлен, Салах (Ингз, 89), Вейналдум, Мане, Милнер

Предупреждения: Эдерсон (14), Мане (14), Александер-Арнолд (29), Бернарду Силва (30), Фирмино (35), Ван Дейк (65)

Первый матч – 0:3