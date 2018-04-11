Дорогой Лионель.

Пишу тебе из далекой страны. Я твой преданный поклонник. Но не из тех, кто болеет за тебя с момента твоего появления в основе «Барсы», нет. По-настоящему я осознал, что влюблен в твой футбол во время чемпионата мира в Бразилии. Не знаю, в какой именно момент я перестал просто восхищаться твоей игрой и начал за него искренне переживать. Впрочем, это и не важно. Пишу тебе сразу после матча в Риме, который ты, к сожалению, пропустил. «Рома» была молодцом, сотворила чудо, но мое письмо не об этом.

Я боюсь зайти в интернет и боюсь прочесть заголовки спортивных изданий. Они сейчас наверняка наполнены цинизмом и агрессией. Как и футбол «Ромы». И они только усилят мою боль.

Лионель, футбол – это игра суровых мужчин. Это игра для тех, кто доказывает свою состоятельность в критические моменты, а не в матче с «Леганесом». В 2002 году я был мальчишкой, и не понимал, почему все вокруг переживали за сборную Аргентины. Обсуждали ее проблемы, пытались найти объяснение ее позорному вылету на групповой стадии. Но в памяти отложились слезы Эрнана Креспо и отчаяние Ариэля Ортеги. Я ничего не понимал, но чувствовал, что произошло что-то очень важное.

Прошло время и я, начитавшись газет, осознал роль Аргентины в мировом футболе и оценил фигуру Марадоны. Спустя годы у Аргентины появился ты, Лионель. Главное, что отличает тебя от Диего Армандо, это потеря связи с реальностью. Ты сам по себе. Тебя не мотивирует статус матча или турнира. Ты просто играешь в футбол. Это твой главный минус и главный твой плюс. Главное, что отличает тебя от Криштиану, это потеря связи с реальностью. Ты ничего никому не доказываешь. Ты просто играешь в футбол. Это твой главный минус и главный твой плюс.

Можно много говорить о тренерском поражении Вальверде, его безграничном терпении, нежелании делать замены, но мое письмо не об этом. Дорогой Лионель, как человек, который искренне переживает каждую твою неудачу, выражу свое скромное мнение.

То, что ты гений, отрицать просто глупо. То, что ты большая личность в истории мирового спорта, - отрицать глупо вдвойне. Таких, как ты, больше нет и не будет. Но этого мало. Футбол больших достижений – это игра для маноласов, для перфекционистов типа Роналду, для Моуринью, для немцев, в конце концов, но не для тебя и не для Марадоны. Без руки Бога Диего Армандо не стал бы тем, кем мы его знаем. Футбольный мир примитивен и глуп – в нем решающее значение имеют титулы. Не их количество, а их значимость. И абсолютно неважно, что ты гений, коих свет не видывал. Футбол – не теннис, и на поле ты не один. Здесь нужны злость и характер.

Но для меня футбол сегодня умер. Его переехали на грузовике Джеко, Стротман и Манолас. Но я жду чемпионата мира, который пройдет в далекой для тебя стране. Жду, чтобы проснуться, оставив позади весь этот кошмар, и увидеть, что справедливость восторжествовала – и ты стал чемпионом мира. Ведь ты и футбол – это одно целое.

С уважением, твой преданный поклонник.

11.04.2018