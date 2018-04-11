Если ЦСКА пройдет «Арсенал», то выиграет Лигу Европы. Статистика такая
Без учета последней еврокампании армейцев российские клубы в новейшей истории выходили в четвертьфиналы еврокубков 13 раз.
По два раза соперниками россиян на этой стадии становились представители Нидерландов («Фейеноорд» и «Аякс»), Франции («Нант», «Осер») и Испании («Севилья»). Причем севильцы встречались на нашем пути дважды, и оба раза останавливали в четвертьфиналах Лиги Европы питерский «Зенит» (в 2006 и 2015 годах).
Чаще всего в четвертьфинал еврокубков среди российских клубов пробивался «Спартак» - четыре раза. По три выхода с учетом текущего сезона у ЦСКА и «Зенита». Оба клуба удачно преодолели четвертьфинальный барьер по одному разу (армейцы еще имеют шанс улучшить статистику, если пройдут «Арсенал») и в каждом из этих случаев выигрывали финал. Также отметим, что два этих успеха были последними для российских клубов.
Лидерами по преодоленным четвертьфиналам еврокубков являются «Спартак» и «Локомотив» - по два удачных исхода, но все четыре виктории пришлись на 90-е годы XX века.
|
Сезон
|
Клуб
|
Турнир
|
Соперник в ¼ финала
|
Результаты
|
Итоговый результат
|
1992/93
|
«Спартак»
|
КК
|
«Фейеноорд» Голландия
|
1:0 (г), 3:1 (д)
|
½ финала КК
|
1995/96
|
«Спартак»
|
ЛЧ
|
«Нант» Франция
|
0:2 (г), 2:2 (д)
|
Вылет
|
1995/96
|
«Динамо»
|
КК
|
«Рапид» Австрия
|
0:1 (д), 0:3 (г)
|
Вылет
|
1997/98
|
«Спартак»
|
ЛЕ
|
«Аякс» Голландия
|
3:1 (г), 1:0 (д)
|
½ финала ЛЕ
|
1997/98
|
«Локомотив»
|
КК
|
АЕК, Греция
|
0:0 (г), 2:1 (д)
|
½ финала КК
|
1998/99
|
«Локомотив»
|
КК
|
«Маккаби» (Хайфа) Израиль
|
3:0 (д), 1:0 (г)
|
½ финала КК
|
2004/05
|
ЦСКА
|
ЛЕ
|
«Осер» Франция
|
4:0 (д), 0:2 (г)
|
Победа в ЛЕ
|
2005/06
|
«Зенит»
|
ЛЕ
|
«Севилья» Испания
|
1:4 (г), 1:1 (д)
|
Вылет
|
2007/08
|
«Зенит»
|
ЛЕ
|
«Байер» Германия
|
4:1 (г), 0:1 (д)
|
Победа в ЛЕ
|
2009/10
|
ЦСКА
|
ЛЧ
|
«Интер» Италия
|
0:1 (г), 0:1 (д)
|
Вылет
|
2010/11
|
«Спартак»
|
ЛЕ
|
«Порту» Португалия
|
1:5 (г), 2:5 (д)
|
Вылет
|
2012/13
|
«Рубин»
|
ЛЕ
|
«Челси» Англия
|
1:3 (г), 3:2 (д)
|
Вылет
|
2014/15
|
«Зенит»
|
ЛЕ
|
«Севилья» Испания
|
1:2 (г), 2:2 (д)
|
Вылет
|
2017/18
|
ЦСКА
|
ЛЕ
|
«Арсенал» Англия
|
1:4 (г), ???
|
???
Примечания:
ЛЧ – Лига чемпионов, ЛЕ – Лига Европы (ранее Кубок УЕФА), КК – кубок обладателей кубков.