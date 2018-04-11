Без учета последней еврокампании армейцев российские клубы в новейшей истории выходили в четвертьфиналы еврокубков 13 раз.

И в шести случаях проходили дальше.

По два раза соперниками россиян на этой стадии становились представители Нидерландов («Фейеноорд» и «Аякс»), Франции («Нант», «Осер») и Испании («Севилья»). Причем севильцы встречались на нашем пути дважды, и оба раза останавливали в четвертьфиналах Лиги Европы питерский «Зенит» (в 2006 и 2015 годах).

Чаще всего в четвертьфинал еврокубков среди российских клубов пробивался «Спартак» - четыре раза. По три выхода с учетом текущего сезона у ЦСКА и «Зенита». Оба клуба удачно преодолели четвертьфинальный барьер по одному разу (армейцы еще имеют шанс улучшить статистику, если пройдут «Арсенал») и в каждом из этих случаев выигрывали финал. Также отметим, что два этих успеха были последними для российских клубов.

Лидерами по преодоленным четвертьфиналам еврокубков являются «Спартак» и «Локомотив» - по два удачных исхода, но все четыре виктории пришлись на 90-е годы XX века.

Сезон Клуб Турнир Соперник в ¼ финала Результаты Итоговый результат 1992/93 «Спартак» КК «Фейеноорд» Голландия 1:0 (г), 3:1 (д) ½ финала КК 1995/96 «Спартак» ЛЧ «Нант» Франция 0:2 (г), 2:2 (д) Вылет 1995/96 «Динамо» КК «Рапид» Австрия 0:1 (д), 0:3 (г) Вылет 1997/98 «Спартак» ЛЕ «Аякс» Голландия 3:1 (г), 1:0 (д) ½ финала ЛЕ 1997/98 «Локомотив» КК АЕК, Греция 0:0 (г), 2:1 (д) ½ финала КК 1998/99 «Локомотив» КК «Маккаби» (Хайфа) Израиль 3:0 (д), 1:0 (г) ½ финала КК 2004/05 ЦСКА ЛЕ «Осер» Франция 4:0 (д), 0:2 (г) Победа в ЛЕ 2005/06 «Зенит» ЛЕ «Севилья» Испания 1:4 (г), 1:1 (д) Вылет 2007/08 «Зенит» ЛЕ «Байер» Германия 4:1 (г), 0:1 (д) Победа в ЛЕ 2009/10 ЦСКА ЛЧ «Интер» Италия 0:1 (г), 0:1 (д) Вылет 2010/11 «Спартак» ЛЕ «Порту» Португалия 1:5 (г), 2:5 (д) Вылет 2012/13 «Рубин» ЛЕ «Челси» Англия 1:3 (г), 3:2 (д) Вылет 2014/15 «Зенит» ЛЕ «Севилья» Испания 1:2 (г), 2:2 (д) Вылет 2017/18 ЦСКА ЛЕ «Арсенал» Англия 1:4 (г), ??? ???

Примечания:

ЛЧ – Лига чемпионов, ЛЕ – Лига Европы (ранее Кубок УЕФА), КК – кубок обладателей кубков.