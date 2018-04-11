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И в шести случаях проходили дальше.
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ЦСКА: выход в Лигу чемпионов – уже не предмет первой необходимости?

По два раза соперниками россиян на этой стадии становились представители Нидерландов («Фейеноорд» и «Аякс»), Франции («Нант», «Осер») и Испании («Севилья»). Причем севильцы встречались на нашем пути дважды, и оба раза останавливали в четвертьфиналах Лиги Европы питерский «Зенит» (в 2006 и 2015 годах).

Чаще всего в четвертьфинал еврокубков среди российских клубов пробивался «Спартак» - четыре раза. По три выхода с учетом текущего сезона у ЦСКА и «Зенита». Оба клуба удачно преодолели четвертьфинальный барьер по одному разу (армейцы еще имеют шанс улучшить статистику, если пройдут «Арсенал») и в каждом из этих случаев выигрывали финал. Также отметим, что два этих успеха были последними для российских клубов.

Лидерами по преодоленным четвертьфиналам еврокубков являются «Спартак» и «Локомотив» - по два удачных исхода, но все четыре виктории пришлись на 90-е годы XX века.

 

Сезон

Клуб

Турнир

Соперник в ¼ финала

Результаты

Итоговый результат

1992/93

«Спартак»

КК

«Фейеноорд» Голландия

1:0 (г), 3:1 (д)

½ финала КК

1995/96

«Спартак»

ЛЧ

«Нант» Франция

0:2 (г), 2:2 (д)

Вылет

1995/96

«Динамо»

КК

«Рапид» Австрия

0:1 (д), 0:3 (г)

Вылет

1997/98

«Спартак»

ЛЕ

«Аякс» Голландия

3:1 (г), 1:0 (д)

½ финала ЛЕ

1997/98

«Локомотив»

КК

АЕК, Греция

0:0 (г), 2:1 (д)

½ финала КК

1998/99

«Локомотив»

КК

«Маккаби» (Хайфа) Израиль

3:0 (д), 1:0 (г)

½ финала КК

2004/05

ЦСКА

ЛЕ

«Осер» Франция

4:0 (д), 0:2 (г)

Победа в ЛЕ

2005/06

«Зенит»

ЛЕ

«Севилья» Испания

1:4 (г), 1:1 (д)

Вылет

2007/08

«Зенит»

ЛЕ

«Байер» Германия

4:1 (г), 0:1 (д)

Победа в ЛЕ

2009/10

ЦСКА

ЛЧ

«Интер» Италия

0:1 (г), 0:1 (д)

Вылет

2010/11

«Спартак»

ЛЕ

«Порту» Португалия

1:5 (г), 2:5 (д)

Вылет

2012/13

«Рубин»

ЛЕ

«Челси» Англия

1:3 (г), 3:2 (д)

Вылет

2014/15

«Зенит»

ЛЕ

«Севилья» Испания

1:2 (г), 2:2 (д)

Вылет

2017/18

ЦСКА

ЛЕ

«Арсенал» Англия

1:4 (г), ???

???

 

Примечания:

ЛЧ – Лига чемпионов, ЛЕ – Лига Европы (ранее Кубок УЕФА), КК – кубок обладателей кубков.

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