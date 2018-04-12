Сезон 2015/16

Финал ЛЧ. «Реал» - «Атлетико»

Гол из офсайда Рамоса

Весной 2016 года перед выездом в гости к «Реалу» спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс на полном серьезе заявил:

«На «Сантьяго Бернабеу» может многое произойти. Например, ошибочные действия судей. Мы должны быть готовы ко всему этому».

Кому-то слова менеджера «волков» показались слишком резкими, но все понимали, что он имел в виду. Ведь на слово «Реал» даже лучшие европейские судьи в последние годы реагируют очень странно – они все время пытаются ему помочь. Но, надо признать, не по вине арбитров «Вольфсбург» упустил преимущество в два мяча, добытое на своем поле, и вылетел. Поэтому после матча ни Аллофс, ни Дитер Хекинг судейскую тему больше не затрагивали и признали, что Мадрид был просто сильнее.

Зато не обошлось без обсуждения темы судейства в дальнейшем.

Например, в финале бригада англичанина Марка Клаттенбурга не разглядела очевидный офсайд у Серхио Рамоса, когда тот открывал счет в матче. На повторе было видно, что в момент скидки Бэйла Рамос находился во «вне игры». Напомним, что больше в той встрече «Реал» не забил и победил в серии пенальти (1:1 и по пен. 5:3).

Сезон 2016/17

1/4 ЛЧ. Ответный матч. «Реал» - «Бавария»

Удаление Видаля, голы Роналду из офсайда

Виктор Кашшаи – так звали человека, испортившего ответную игру четвертьфинала между «Реалом» и «Баварией». Казалось, что после победы в Мюнхене (2:1) «Реал» в состоянии самостоятельно решить задачу по выходу в следующую стадию. Но неожиданно (или ожидаемо, если верить словам Клауса Аллофса) за дело взялись люди в желтом.

В конце матча, при счете 2:1 в пользу «Баварии», Кашшаи зачем-то удалил с поля Артуро Видаля. Может, его раздражала прическа чилийца или что-то еще. Нам остается лишь гадать. Ну не мог же он удалить человека за чистую игру в мяч (или мог бы, если верить словам Клауса Аллофса).

Но это было еще не все. Криштиану Роналду, оформивший в итоге хет-трик, 2 из 3 своих мячей забил из явного офсайда. Сначала на 104-й минуте плохое зрение лайнсмена помогло португальцу сравнять счет.

А на 110-й вывести свою команду вперед. И до свидания, «Бавария».

Сезон 2017/18.

1/4 ЛЧ. Ответный матч. «Реал» - «Ювентус»

Пенальти в ворота «Ювентуса»

Известный в прошлом испанский арбитр Эдуардо Иттуральде Гонсалес так прокомментировал судьбоносное решение своего коллеги Майкла Оливера (эпизод с падением Васкеса и назначением 11-метрового в ворота «Юве»):

«Просто касания сзади недостаточно для пенальти. Это не нарушение».

Поклонники «Реала» с этим не согласятся, но было бы странно требовать от них объективной оценки ситуации. На то они и болельщики. Вопрос в другом. Что происходит с судьями, которых назначают работать матчи королевского клуба в плей-офф Лиги чемпионов? И как долго это будет продолжаться? Или все нормально? И прав был Клаус Аллофс, и мы должны быть готовы ко всему этому? Попробуйте объяснить это Буффону.