Помните, как сборная России ехала на чемпионат мира по футболу 2014 года? Во главе нашей команды стоял самый высокооплачиваемый тренер мирового первенства – Фабио Капелло.

Об этом много писали и говорили не только в России. В итоге высокая зарплата итальянского тренера и погубила – спрос с него был по полной программе при неплохих, в принципе, результатах. Но на 12 млн евро, про которые писали в СМИ, они никак не тянули.

С тех пор в нашем футболе затишье – зарплату тренера никто не обсуждает. Во главе сборной России стоит отечественный специалист, который априори должен получать не такие больше деньги.

Однако со сборной России обычная логика не всегда работает, мы же знаем. Если в польской «Легии» Черчесов согласился работать в ежедневном клубном режиме менее чем за 50 тысяч евро в месяц (600 тысяч евро в год), то в сборной России, где нет двух ежедневных тренировок и бесконечных тактических занятий, а также матча каждую неделю, Станислав Саламович зарабатывает намного больше.

Рейтинг зарплат

Хотя и здесь логику можно найти: с большой властью приходит большая ответственность, а с ней - и большая зарплата. Как-то так. Домашний чемпионат мира – что может быть более ответственным? Вот Станиславу Саламовичу и предложили зарплату в 2,6 млн евро. А он – согласился за эти деньги взвалить на себя непосильную ношу – сборную России по футболу на домашнем ЧМ-2018.

Нам стало интересно, сколько получают другие наставники команд, которые пробились на чемпионат мира по футболу и в июле 2018 года приедут в Россию. Наше любопытство вылилось в рейтинг зарплат тренеров команд-частниц ЧМ-2018.

Сначала мы представим вам сам рейтинг, а потом обратим внимание на некоторые интересные моменты:

# Имя Страна з/п в млн евро 1 Йоахим Лев Германия 3,85 2 Тите Бразилия 3,5 3 Дидье Дешам Франция 3,5 4 Хулен Лопетеги Испания 3 5 Станислав Черчесов Россия 2,6 6 Фернанду Сантуш Португалия 2,25 7 Карлуш Кейруш Иран 2 8 Гарет Саутгейт Англия 2 9 Хорхе Сампаоли Аргентина 1,8 10 Оскар Табарес Уругвай 1,7 11 Эктор Купер Египет 1,5 12 Хосе Пекерман Колумбия 1,5 13 Хуан Антонио Пицци Саудовская Аравия 1,44 14 Берт Ван Маарвейк Австралия 1,25 15 Рикардо Гарека Перу 1,15 16 Хуан Карлос Осорио Мексика 1,05 17 Оге Харейде Дания 1 18 Роберто Мартинес Бельгия 1 19 Владимир Петкович Швейцария 0,85 20 Эрве Ренар Марокко 0,78 21 Хеймир Хадльгримссон Исландия 0,7 22 Златко Далич Хорватия 0,55 23 Герно Рор Нигерия 0,5 24 Янне Андерссон Швеция 0,45 25 Син Тхэ Ён Южная Корея 0,45 26 Акира Нисино Япония 0,4 27 Эрнан Дарио Гомес Панама 0,4 28 Оскар Рамирес Коста-Рика 0,35 29 Набиль Маалоул Тунис 0,35 30 Младен Крстаич Сербия 0,3 31 Адам Навалка Польша 0,27 32 Аллу Сиссе Сенегал 0,2

Заметили, в какой компании на самом верху нашего рейтинга расположился Станислав Черчесов, который до этого выиграл только чемпионат и Кубок Польши с «Легией»? Больше него получают только четыре тренера ЧМ-2018: наставник чемпионов мира из Германии Йоахим Лев (3,85 млн евро), тренер главных претендентов на победу из Бразилии Тите (3,5 млн евро), тренер самой дорогой сборной планеты из Франции Дидье Дешам (3,5 млн евро) и наставник еще одной команды-претендента (второй по стоимости на планете) из Испании Хулен Лопетеги (3 млн евро). Дальше идет Станислав Черчесов – тренер сборной из седьмого десятка рейтинга ФИФА – 2,6 млн евро.

За спиной у себя Черчесов оставил тренера действующих чемпионов Европы из Португалии Фернанду Сантуша, который в своей команде зарабатывает 2,25 млн евро в год. На восьмой строчке расположился главный тренер расточительной сборной Англии Гарет Саутгейт – 2 млн евро в год. Еще меньше получает тренер серебряных призеров ЧМ-2014 из Аргентины с Месси во главе, Хорхе Сампаоли, 1,8 млн евро в год. Десятку закрывает наставник наших соперников по группе Оскар Табарес из Уругвая – 1,7 млн евро в год.

У нас в группе будет еще два соперника. Наставник чемпионов Африки из Египта, небезызвестный аргентинский специалист Эктор Купер, дважды финалист Лиги чемпионов, получает в год 1,5 млн евро. Чуть меньше зарабатывает наставник сборной «шейхов» из Саудовской Аравии испанец Хуан Антонио Пицци, выигрывавший в 2016 году со сборной Чили Кубок Америки – 1,44 млн евро в год. Кстати, Пицци тренирует единственную команду ЧМ-2018, которая на данный момент находится позади сборной России в рейтинге ФИФА – на 70-м месте, тогда как наша команда расположилась на исторически худшей 66-й позиции.

Наставник сборной Польши, которая расположилась на 10 месте мирового рейтинга, Адам Навалка, оказался почти самым «бедным» тренером из команды-участницы ЧМ-2018. Его годовой оклад в сборной, которая претендует на медали турнира, составляет всего 0,27 млн евро – чуть больше месячного оклада Черчесова, если не брать премиальные. Меньше получает только главный тренер сборной Сенегала Аллу Сиссе – 0,2 млн евро – в 13 раз меньше Черчесова.

Сборная Южной Кореи, которая расположилась на 61-й строчке рейтинга ФИФА и в обновленной классификации опережает Россию всего на пять строчек, на тренера сильно не тратится. Наставник корейцев Син Тхэ Ён в год зарабатывает всего 0,45 млн евро.

Коэффициент полезного действия

Мы не поленились и сравнили место в рейтинге зарплат тренеров ЧМ-2018 с местом, которое их команда занимает в рейтинге ФИФА среди всех участников ЧМ-2018. Наибольший КПД показал Адам Навалка из Польши. Его команда – девятая по рейтингу на чемпионате мира, а по зарплате он находится на 31-м, предпоследнем, месте – разница в 2 позиции в пользу рейтинга. Второй результат – еще у одного из самых бедных участников ЧМ-2018 наставника сборной Туниса Набиля Маалоула - +16. Третьим оказался тренер сборной Бельгии Роберто Мартинец, чья команда идет на третьей строчке мирового рейтинга, а зарабатывает он всего 1 млн евро в год – 18-я строчка среди тренеров. Разница - +15 в пользу рейтинга.

Есть у наших подсчетов и обратная сторона, когда наставник получает много, а команда его результата не дает. Тройку «неудачников» открывает наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш. Португальский специалист в рейтинге зарплат расположился на 7-м месте, а среди всех участников ЧМ-2018 его команда в рейтинге идет 23-й: -16 позиций в пользу денег. Вторым в своеобразном антирейтинге стал тренер нашего соперника по группе, Саудовской Аравии, Хуан Антонио Пицци: -19 позиций не в пользу силы его команды. На первом месте расположился Станислав Черчесов из сборной Росси. В нашей команде – самое большое расхождение между зарплатой тренера и местом, которое сборная занимает в рейтинге: -26 позиций. А ведь мы считали не весь рейтинг ФИФА, а лишь участников ЧМ-2018.

Отчасти такой показатель можно объяснить высоким статусом тренера команды-хозяйки турнира. Отчасти – большим количеством товарищеских матчей, из-за которых мы упали в рейтинге ФИФА. Но провал на вполне официальном домашнем Кубке конфедераций этим не объяснить. остается надеяться, что высокая зарплата оправдается на чемпионате мира – главном турнире в жизни как тренера, так и всех его подопечных.