Зрители увидят дуэль двух ярко проявивших себя после аренды из «Зенита» футболистов – полузащитника хозяев Олега Шатова и нападающего гостей Артема Дзюбы. Ожиданиями от завтрашней встречи поделился ключевой игрок черно-зеленых, лидер РФПЛ по передачам (69,2 в среднем за матч), кандидат в сборную России.

«ШАТОВ РАБОТАЕТ В ОБЩЕЙ ГРУППЕ»

– В прошлом туре «Краснодар» неожиданно победил в Питере «Зенит» – 2:1. Это была первая игра при новом тренере Мураде Мусаеве. Бывший наставник команды Игорь Шалимов потом отметил спортивную злость, которой прежде не хватало…

– У меня до сих пор не было возможности поблагодарить Игоря Михайловича за совместную работу. Пользуясь случаем, хочу это сделать и пожелать ему дальнейших успехов.

Что касается матча против «Зенита», то смена тренера часто приводит к эмоциональному всплеску. Плюс нам надо было исправляться за обидную ничью с «Анжи». Да и вообще, сейчас «Краснодару» некуда отступать. В каждом матче настраиваемся на три очка.

– Шатов в Питере попросил замену из-за травмы. Он уже тренируется с командой?

– Да, в четверг Олег работал в общей группе. Возможно, испытывает какой-то дискомфорт, но мелкие болячки к концу сезона есть почти у всех. Олег прошел все необходимые процедуры и готовится к «Арсеналу».

– Федор Смолов давно не забивает и после хет-трика Квинси Промеса в Каспийске утратил первое место в списке лучших бомбардиров РФПЛ. Команде важно вернуть нападающего в лидеры?

– Мы такие темы не обсуждаем. Думаю, Федя сам прекрасно понимает, что ему нужно, чтобы вернуться на первое место. Он уже дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и постарается сделать это в третий раз. А команда, конечно, поможет.

«ПРИ МУСАЕВЕ АКЦЕНТ НА СТАНДАРТЫ»

– На какое место нацелен сам «Краснодар»?

– Не люблю загадывать и планировать. Но, безусловно, мы хотим завершить сезон в зоне Лиги чемпионов. Да и четвертое место лучше пятого. Если «Спартак» выиграет Кубок России, то оно станет пропуском в групповой турнир Лиги Европы. И все же основная задача – попадание в тройку. Если окажемся ниже, расстроимся.

– Что изменилось в тренировках с приходом Мусаева?

– У каждого тренера есть свои принципы построения игры. На тренировках мы стали больше внимания уделять стандартам и тактическим нюансам. Впрочем, Мурад Олегович только познакомился с командой. На летних сборах мы наверняка еще лучше почувствуем его футбол.

– Мусаев говорил, что уже к моменту назначения был хорошо осведомлен о возможностях многих футболистов. А что о нем знали вы?

– Я не был в курсе его назначения до последнего момента. Думаю, он достаточно хорошо работал с молодежной командой, она сейчас идет в лидерах в первенстве дублирующих составов РФПЛ. Считаю, Мурад Олегович – очень перспективный тренер. На него возлагаются большие надежды.

«ЧЕРЧЕСОВ НЕ ОБЪЯСНЯЛ, ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛ ВЫЗЫВАТЬ»

– Почему после Кубка конфедераций вы ни разу не вызывались в сборную России? Обсуждали это со Станиславом Черчесовым?

– Лукавить не буду – конечно, желание вернуться в сборную есть. Так же, как все, готовлюсь к чемпионату мира, но… Разговора с Черчесовым о том, почему меня перестали вызывать, не было. Это решение тренера, надо его уважать. Наверное, я чем-то не устраиваю. Значит, есть над чем работать.

– В феврале болельщики включили вас в символическую сборную «Краснодара» за первые 10 лет существования клуба. Что для вас это значит?

– Попасть в сборную десятилетия очень приятно. Благодарен болельщикам за такую оценку. И постараюсь оправдать выданные авансы игрой.

– Вы выступаете за «Краснодар» с 2013 года. Каким видите свое будущее в ближайшие год-два?

– У меня действующий контракт с клубом. «Краснодар» сделал для меня очень много. Мне приятно находиться в этой команде и продолжать вместе с ней прогрессировать. Надеюсь, задержусь здесь как можно дольше.

– В конце не можем не задать вопрос о сумасшедших четвертьфиналах Лиги чемпионов. Как вам игра в Мадриде?

– Такие матчи пропускать нельзя. Лично я переживал за «Ювентус». И туринцы были близки к повторению подвига, который днем ранее совершила «Рома» в игре с «Барселоной». Пенальти на последних секундах оценивать не берусь. Какое решение судья принял – такое принял. Куда больше огорчило удаление Джанлуиджи Буффона. Мне кажется, арбитр должен был дать вратарю шанс отразить удар Криштиану Роналду. Очень жаль, что Буффон так и не станет победителем Лиги чемпионов.