Конечно, такого эпического камбэка, как в Риме и зубодробительного триллера, как в Мадриде, в Москве не получилось, но игра против ЦСКА в какой-то момент заставила поджилки Арсена Венгера трястись на холодном апрельском ветру в Москве. Мы решили полистать британские издания и узнать, каким этот матч запомнится англичанам.

«Арсенал» выжил в русском кошмаре

Сверху – заголовок статьи о четвертьфинальном матче Лиги Европы лондонских «канониров» с московским ЦСКА на сайте Daily Mail. Открываем статью – внутри уже другой заголовок: «Данни Уэлбек и Аарон Рэмси вытаскивают канониров в полуфинал после того, как голы Чалова и Набабкина едва не подарили русским героический камбэк». Вот самые интересные цитаты из статьи:

«Вы не ошибетесь, если скажете, что «Арсенал» в этот вечер пробрало до самого нутра. То, что должно было стать спокойной ночью, превратилось в вечер абсолютно не нужной психологической травмы для Арсена Венгера. В итоге они обеспечили себе место в полуфинале, но поверьте, перед этим они испытали первобытный страх».

«Русские были храбрыми и буйными. «Арсенал» был слабым и тусклым». «Уэлбек на 75-й разбил сердца русским: вогнав мяч в сетку ворот, обеспечив «Арсеналу» проход дальше, а Рэмзи уже в добавленное время сравнял счет».

Поздний гол Аарона Рэмзи утешил нервный «Арсенал

По заголовку видно, что издание серьезное – The Times. Россыпи искрометных цитат из этого материала ждать не приходится.

«Это был нервный и слабый способ впервые за девять лет выйти в полуфинал еврокубка, и «Арсеналу» предстоит многое исправить, если они хотят пройти весь путь до конца». «Они были отчаянно слабы. Слишком много футболистов двигались лишь по инерции, в итоге получив 0:2 в неделю камбэков в футболе. Они рисковали стать следующей жертвой».

Работа выполнена

Так скучно на русский язык можно перевести заголовок с традиционной для The Sun игрой слов – в заглавии обыгрывалась фамилия Данни Уэлбека: Job Welbz Done.

«В неделю камбэков у Арсена Венгера и его защиты была одна задача – сохранить преимущество в три мяча после домашней встречи. Что вообще могло пойти не так? Но на фоне всех недавних событий «Арсенал» не мог не пропустить своих фанатов через мясорубку. Все было слишком напряженно в российской столице».

«Российские болельщики дарили английским традиционные шапки, в то время, как фанаты «Манчестер Юнайтед» в сентябре получили в качестве презента дождевики. По крайней мере фанаты «МЮ» могли использовать свой подарок по возвращении домой. Если бы «Арсенал» не прошел дальше, Венгеру и его подопечным шерстяные шапки не помогли бы – пришлось бы надевать металлические».

Защитники ЦСКА, которые в первой игре смотрелись слабо, в ответном матче не были столь щедры по отношению к «Арсеналу». «Несмотря на с виду беззубую атаку, ЦСКА подарил своим фанатам надежду, забив гол незадолго до перерыва».

«Арсенал» гнется, но не ломается в Москве

Немного поэтический заголовок от журналистов сайта ESPN, с которого призывала брать пример генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. В тексте интересной для нас оказалась только третья часть с подзаголовком: ЦСКА впечатлил на поле и вне его.

«Впечатляющий ЦСКА был недалек от того, чтобы огорчить англичан, но этого не произошло. Причем, это касается и того, что происходило вне поля, на что часто обращали внимание до матча. Правильно это или нет, но этот матч многие рассматривали, как тест для России на фоне не самых благоприятных политических событий и страха перед футбольными хулиганами в стране, принимающей чемпионат мира. Большое количество сил безопасности было стянуто к стадиону, но ни одного признака опасности не появилось. Естественно, этот стадион уже принимал «Манчестер Юнайтед» осенью – тогда тоже ничего не говорило о возможных проблемах».