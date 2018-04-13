Европейские страны до сих пор не могут определиться, бойкотировать ли чемпионат мира в России.

И если вы думаете, что разговоры об этом умолкают, то глубоко ошибаетесь. Перед серьезной дилеммой встала и Германия.

Обсуждение возможного бойкота чемпионата мира идет в Берлине на всех уровнях. Телеканал ZDF даже прибегнул к своеобразной помощи генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина. Журналисты канала задали ему несколько интересных вопросов и порассуждали на тему бойкота в своей статье.

«Советский спорт» предлагает перевод этого материала немецкого телеканала ZDF.

Политики всегда хотят быть сами чемпионами мира. Или на худой конец появиться вблизи настоящих чемпионов, чтобы их отражение сияло в блеске кубка.

Вот и канцлер Меркель получила, по ее словам, великолепные впечатления, отправившись на финал чемпионата мира в Бразилию. Ангела Меркель и бывший федеральный президент ЙоахимГаук вскочили со своих мест во время победного гола в игре Германии против Аргентины на стадионе Маракана в Рио. Потом они отправились в раздевалку немецкой сборной, где вместе «пели, праздновали и фотографировались». Оливер Бирхоф, руководитель команды, тогда сказал, что «все протокольные нормы были отброшены в сторону».

Уже 14 июня в России начнется чемпионат мира по футболу, но уже сейчас понятно, что также непринужденно попрыгать по раздевалкам у глав германского государства не получится. Грядущий чемпионат для Меркель – дело политическое. На все вопросы о ее возможной поездке в Россию официальный представитель правительства Германии дает уклончивые ответы: «Такие решения всегда принимаются накануне событий». Также сдержанно ведет себя и канцелярия федерального президента: «На данный момент нет конкретных планов насчет дальнейших поездок федерального президента в Россию».

Спорт и политику не разделяют

Спорт – это спорт, а политика – это политика. Именно такой обычно была позиция немецкой дипломатии. Но в случае с Россией все далеко не так. В 2014 году главные политики Германии проигнорировали приезд на Олимпийские игры в Сочи. Россия в свою очередь восприняла этот жест как проявление высокомерия. С тех пор политический климат только охлаждался. Дело Скрипаля, высылка дипломатов, войны в Украине и Сирии. Трудно даже представить, что теперь лидеры западных стран могут как ни в чем не бывало вновь появляться на российских трибунах, пишет издание.

Алексей Сорокин, глава оргкомитета «Россия-2018» в эфире канала ZDF говорит: «Футбол не имеет отношения к политике». Он также критически высказался по поводу возможного бойкота турнира со стороны политиков: «Мы можем только сожалеть о том, что некоторые политики, обладатели политических мандатов, не уважают этот основополагающий принцип футбола». Далее Сорокин заявил, что на чемпионат мира в Россию приглашены абсолютно все, «независимо от того, откуда они и какие должности занимают». По словам Алексея Сорокина, билеты продаются очень хорошо. «Мы с радостью можем констатировать, что Германия находится в пятерке самых активных покупателей билетов», - заявил глава оргкомитета «Россия-2018».

Туманная дипломатическая выгода

Эксперт по Восточной Европе в немецкой партии Зеленых Мануэль Сараццин требует от федерального правительства отказаться участвовать в чемпионате мира. «Туда может поехать только министр спорта. Чемпионат в России – не такой, как другие», - говорит политик. В свою очередь, рядовым депутатам Сараццин рекомендует проводить во время поездки акции в поддержку гражданского общества. Например, отправиться к политическим заключенным. Партии «Альтернатива для Германии» и «Левые» придерживаются противоположного мнения. В СПД и ХДС/ХСС мнения разделились.

Руководитель Европейской программы фонда Германа Маршалла Ян Техау считает, что правительство Германии стоит перед типичной дилеммой. «Но вполне возможно занять обе позиции одновременно», - отмечает Техау. По его мнению, Россия хочет устроить политический спектакль: «Это будут еще и пропагандистские игры». Одновременно с этим, Техау не уверен, что Запад сможет извлечь какую-либо дипломатическую выгоду из бойкота. Единственное, на что можно рассчитывать - «почувствовать себя лучше с моральной точки зрения».

Пока главы Великобритании и Польши уже четко решили бойкотировать чемпионат мира в России, немецкое федеральное правительство заняло выжидательную позицию. Бывший координатор федерального правительства Германии по России Гернот Эрлер в эфире канала ZDF заявил: «Решение зависит от того, как будут развиваться события в ближайшие дни и недели. По его мнению, процесс эскалации в отношениях межу Россией и Западом стал настолько серьезным и опасным, что теперь все участники должны хорошенько подумать, как его остановить. «В России уже говорят о том, что мы еще и не в состоянии войны, но в ситуации, очень напоминающей Карибский кризис 1962 года», - считает Гернот Эрлер.

С ним согласен и руководитель оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин: «Да, это так. Сегодняшняя политическая ситуация особенная». Сорокин считает, что дискуссия вокруг бойкота постепенно затухает, но он, похоже, выдает желаемое за действительное. Политический климат продолжает ухудшаться. За два месяца до старта турнира может произойти очень многое. Да, в футбол играют независимо от политики. Но, похоже, что политика в него играть просто не хочет.