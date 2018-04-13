За выход в финал ЛЧ поборются «Реал» (Испания) – «Бавария» (Германия) и «Ливерпуль» (Англия) – «Рома» (Италия). В ЛЕ сыграют «Марсель» (Франция) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) и «Арсенал» (Англия) – «Атлетико» (Испания). Мы приводим первую реакцию на жеребьевку.

«Реал» – главный соперник, это ясно, – приводит слова спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича FC Bayern.tv, – мы проиграли им в прошлом году, и теперь мы хотим сыграть лучше и попасть в финал». Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что с нетерпением ждет двух захватывающих игр: «Мы сыграем против победителя Лиги чемпионов последних двух лет. Кто здесь фаворит, всем ясно».

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес назвал пару «Реал» м «Бавария» встречей гигантов и сравнил Роналду с Роббеном. «Я должен сказать, что это сенсационное противостояние, встреча гигантов, в хорошем смысле слова, – приводит Bild слова Хайнкеса. – Криштиану Роналду, как и Лионель Месси, является лучшим игроком в мире. Я много общался с Тони Кроосом о португальце. Он подтвердил, что Роналду невероятно трудолюбив на тренировках, в этом смысле очень похож на Арьена Роббена».

«Мы будем противниками в течение 180 минут, но, что бы ни случилось, мы останемся друзьями на всю жизнь. С нетерпением ждем встречи с тобой снова, Мохамед Салах», – написано в твиттере «Ромы». Так римляне отреагировали на результаты жеребьевки. Напомним, что полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах до перехода в английскую команду выступал за «Рому».

А вот полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен, кажется, все знал. Накануне жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов он заявил, что «Рому», которая по сумме двух матчей выбила «Барселону» (1:4 и 3:0), нельзя недооценивать. «Неважно, кто нам выпадет в полуфинале. Мы обрели нужную уверенность после четвертьфинала, – сказал он корреспонденту BBC. – Мы дважды обыграли «Манчестер Сити», а это дорогого стоит. Болельщики считают, что «Рома» – самый простой из всех возможных соперников, но посмотрите, что эта команда сделала с «Барселоной».

Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 24 и 25 апреля. Ответные встречи запланированы на 1 и 2 мая.Финал Лиги чемпионов будет сыгран в Киеве 26 мая на поле НСК «Олимпийский». Номинальным хозяином финала станет победитель пары «Бавария» – «Реал».