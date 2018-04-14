В предыдущих сериях: Манчини с самого начала второй части чемпионата критиковал линию атаки «Зенита», а в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг» потерял свою главную звезду – Александра Кокорина, который выбыл из-за травмы крестообразных связок. Надеждой итальянца стали новичок Антон Заболотный и Себастьян Дриусси, хотя он ждал покупки Федора Смолова.

После обидного поражения от «Краснодара» 7 апреля Роберто Манчини в очередной раз резко высказался про форвардов: «Пока не вижу у нас игроков, способных завершать». Про Заболотного он сказал, так: «Антону особенно тяжело, потому что он только что пришел в большой клуб», а еще: «Даже если взять мальчика, который подает мячи, он бы реализовал моменты, которые не смогли использовать наши форварды».

И вот теперь. Себастьян Дриусси забил победный и единственный гол «Анжи», Заболотный в очередной раз ушел без мяча, к тому же на 53-й минуте.

– Вы часто критикуете Антона Заболотного, понятно, что вы хотите его мотивировать. Но не кажется ли вам, что излишняя критика вредит ему психологически?

– Не считаю, что много критикую Заболотного. Разве это так?

– Вы критикуете нападающих, а он один из них.

Манчини отрицательно покачал головой и поцокал языком.

– Я никогда не критиковал конкретно его. Я говорил, что у нас есть проблемы с атакой. Что касается Заболотного, вы сами его упомянули, и я говорил, что у него есть проблемы игрой. Для него выступление в РФПЛ новый опыт. "Тосно" был его первой командой в РФПЛ. Ему нужно много работать, чтобы улучшать уровень игры. Вот так я сказал. Невозможно, чтобы игрок, которого взяли из «Тосно» с таким опытом, сразу идеально заиграл в «Зените», – Манчини сделал паузу, все решили, что пресс-конференция закончилась, но нет. – Если бы не случилась травма Саши Кокорина, Заболотный бы находился на скамейке. И в условиях конкуренции он бы тренировался и доказывал, что достоин места в основе.

– Но вы говорили после предыдущего матча, что мальчики подающие мячи забили бы. Это же он воспринимает на свой счет. Или он не должен этого делать?

– Честно говоря, мягко говоря, мне все равно, что думает Заболотный, воспринимает он на свой счет. Мы работаем на тренировках. Мне важно, что происходит в матчах на тренировках. С ним, с Дриусси. Они молодые ребята, им нужно улучшать свою игру с каждым днем. Я стараюсь им это объяснить. С футбольной точки зрения они маленькие мальчики. Они немного понимают в футболе. Так же, как и человек, который говорил, что Заболотный забьет 15-30 голов.

Это невозможно, чтобы без опыта игрок забивал невероятное количество человек, – закончил Манчини, но в лучших традициях кинематографа добавил финальный штрих. – Чтобы улучшить атакующую линию "Зенита", надо было взять Месси или Роналду!

– Это шутка! – под всеобщий смех уточнил пресс-атташе «Зенита».

«Догнать «Локомотив» будет сложно»

Кроме основной линии, в приключениях итальянца в России есть и побочные линии: «борьба за высокие места» (боевик), «загадочная травма Кузяева» (мистика), «травма основного вратаря» (драма), «путешествие в Италию» (приключения).

– Отставание от "Локомотива" уже 10 очков. Вы все еще настаиваете, что "Зенит" борется за чемпионства, или это борьба за третье место?

– Я бы сказал, что шансов выиграть практически нет. Они были потеряны в игре с "Краснодаром", когда нужно было побеждать. Сейчас "Локомотив" догнать будет сложно.

– Что с Луневым?

– Я думаю, он выбыл до конца чемпионата. Травма серьезная.

– Вы бережете Кузяева, или он все еще не восстановился?

– Если бы был в состоянии, он бы сыграл сегодня. У него действительно травма. На первый взгляд не такая серьезная – растяжение связок. Обычно футболисты восстанавливаются в течение недели от этой травмы. Он на это затратил дней 40 и до сих пор не восстановился. Не знаю, по каким причинам. Но это большая проблема.

– Как прошла ваша поездка в Рим? Встречались ли вы с руководством «Зенита» после нее, чтобы обсудить планы?

– Моя поездка в Рим прошла неплохо. Я ездил туда по нескольким причинам: мне нужно видеть моих детей, двое из которых живут там. Мы не так часто видимся, к сожалению. Я навестил Мамману и Кокорина, которые там лечатся. Никакой встречи с руководством у меня не было. Я считаю, что мы уже много поговорили. Сейчас нам говорить не о чем.