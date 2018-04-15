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НАМЫВАЛИ ПЕСОК

Строить «Ростов Арену» начали в 2013 году. Место для стадиона выбрали практически сразу. Наверняка каждый россиянин хоть раз слышал о левом береге Дона. Шашлык, раки, атмосферные кафе. Здесь можно сесть за стол вечером, а уйти домой уже с рассветом.

Из-за близости реки строился стадион на крайне сложном грунте, в итоге пришлось создать намывной слой из песка высотой около шести метров. В месте, откуда брали песок, будет обустроен природный водоем. Интересно, что во время подготовительных работ строители нашли множество снарядов времен Великой Отечественной войны, поэтому нашлась работа и для саперов.

В августе 2014 года на Левбердоне была забита первая свая будущей «Ростов Арены».

ЦЕНА – ПОЧТИ 20 МИЛЛИАРДОВ

Из-за намыва песка, сложных подготовительных работ, финансового кризиса возросла и стоимость арены. Изначально планировалось, что на строительство уйдет около 15 миллиардов рублей. Позже – смета выросла до 22 миллиардов, но расходы все же смогли сократить. Тем не менее, оптимизация не помогла «Ростов Арене» стать одним из самых дорогих проектов грядущего ЧМ-2018. Конечная цифра оказалась в районе 19,84 миллиарда рублей.

Содержание стадиона тоже обойдется в «круглую сумму». Каждый год на «Ростов Арену» будут тратить 309 миллионов рублей. О том, кто и как будет управлять стадионом после чемпионата мира еще непонятно. Но у «Ростова» таких денег точно нет.

ФИШКА

В самом стадионе нет ничего выдающегося. Многие называют «Ростов Арену» «обычной, современной коробкой». Здесь нет крутого медиатабло (как у «Краснодара»), нет утепленных мест для болельщиков. Единственные «фишки», от которых перехватывает дыхание – расположение и яркий фасад. На него можно выводить любое изображение, чем в ночь с субботы на воскресенье воспользовались в донском клубе.

Фасад засиял желто-синими цветами, а на нем появилась афиша первого в истории матча.

ГАЗОН

Похвастаться «Ростов Арена» может и шикарным газоном, который на контрасте с полем «Олимпа» выглядит произведением искусства. Поляну стадиона засеяли в июле 2017 года. Для засева использовали 6 сортов травы и 400 кг семян.

 Ухаживают за газоном с помощью специальных ламп, который так не хватало донскому клубу год назад. Тогда комиссия из УЕФА удивилась, что таких у желто-синих в наличие нет. Негодовал даже Жозе Моуринью. Но теперь у «Ростова» нет проблем с газоном. К сожалению, больше нет и еврокубков.


Фото: ФК «Ростов»

ТЕСТОВЫЕ МАТЧИ

Перед стартом ЧМ-2018 на «Ростов Арене» пройдет три тестовых матча. Сегодня «Ростов» сыграет со «СКА-Хабаровском», 29 апреля с «Тосно», а закроют сезон желто-синие 13 мая встречей с «Уралом».

Из-за соображений безопасности и других факторов было принято решение о том, что трибуны нового стадиона будут заполняться постепенно. На матч с хабаровчанами продавали 13 тысяч билетов, следом цифра возрастет до 25 тысяч зрителей, а последний тестовый матч уже по-настоящему проверит «Ростов Арену». 13 мая на трибунах ожидается 45 тысяч зрителей.

Что касается сегодняшнего матча, на трибунах ожидается аншлаг. Все билеты проданы еще позавчера.

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