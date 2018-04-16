Чемпионский настрой «ПСЖ»

Венчал европейский футбольный уик-энд матч на «Парк Де Пренс», где будущие чемпионы Франции принимали действующих (к моменту стартового свистка). Победа «ПСЖ» делала его недосягаемым для преследователей, и, конечно, у парижан было очень велико желание оформить чемпионский титул именно в этом противостоянии. Оставалось надеяться на то, что монегаскам придется не по нраву роль гостя на чужом празднике. Увы, эти надежды были развеяны уже к 20-й минуте.

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери, который почти наверняка покинет свой пост по окончании сезона, неожиданно оставил на скамейке запасных Килиана Мбаппе. Атакующую тройку составили Хавьер Пасторе, Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани. Уругваец уже на старте встречи мог открывать счет, но метров с десяти не попал в створ.

Хозяева дали сопернику 10 минут на то, чтобы осмотреться на поле, а затем в течение шести минут отправили в ворота Даниэля Субашича три мяча: Джованни Ло Чельсо замкнул прострел Дани Алвеса справа, Кавани перевисел оппонентов после подачи Юри Берчиче слева, а окончательно морально деморализовал соперника Анхель Ди Мария, завершивший выход один на один красивым «черпачком» через вратаря.

[#PSGASM] - Le but d'Angel Di Maria qui permet au PSG de mener 3-0 : pic.twitter.com/VhrTc8Wv4q — La Causerie de L1 Vidéos (@CDL1Videos) 15 апреля 2018 г.

Гол Кавани стал для него 113-м за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции. По этому показателю он догнал не кого-нибудь, а самого Златана Ибрагимовича, и до конца сезона имеет все шансы шведа опередить.

Футболисты «Монако» вроде не бросили играть, но не смогли перестроиться и продолжили идти вперед большими силами, за что парижане продолжили наказывать соперника. Еще одна комбинация на фланге с участием Пасторе и Кавани, – и Ло Чельсо головой расстреливает Субашича. 4:0 к 27-й минуте, и трибуны зашлись в неистовстве – сомнений в том, что «ПСЖ» удастся прервать 17-матчевую серию «Монако» без поражений и добыть золото уже сегодня, у них не оставалось.

Ликуй, Париж! Ты снова первый!

На исходе получаса Джибриль Сидибе получил травму и покинул поле на носилках. Вместо него появился Рашид Геззаль. Но забил не он, а Рони Лопеш, отозвавшийся на дальней штанге прострел Алмами Туре. Португалец не уходит с поля без гола уже на протяжении 8 матчей (9 голов) – очень крутая статистика!

Наверняка в перерыве Жардим настраивал своих подопечных на второй тайм. Говорил что-нибудь про то, что биться надо до самого конца и всегда есть шансы спастись. Гости старались переломить ход встречи и даже ненадолго завладели мячом, но пропустили очередную контратаку, завершенную Ди Марией, окончательно отчаялись и в концовке еще один мяч забили сами себе (не повезло Радамелю Фалькао).

🇫🇷PARIS SG 6️⃣-1️⃣MONACO 🇫🇷



⚽️ ET BUT CSC POUR PARIS !! Corner de #LoCelso, tout le monde passe au travers sauf @FALCAO qui marque contre son camp ! Premier set pour Paris ! 🔥#PSGASM @PSG_inside @AS_Monaco pic.twitter.com/heSf9FpV8h — Total FOOTBALL (@Tootal_Football) 15 апреля 2018 г.

Последние 15 минут уже не покидало ощущение, что монегаски очень хотят домой. Способствовало этому и «хозяйское» судейство в исполнении Рудди Букке. В первом тайме он не заметил очевидного пенальти в ворота хозяев, а во втором спровоцировал монегасков, не дав фол на фланге против Фабиньо. Бразилец психанул и грубо сыграл против Кавани. Прибежавший на выручку партнеру Андреа Раджи также получил от арбитра предупреждение. Да и в других спорных моментах рефери был зачастую на стороне нового чемпиона.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с третьего тура и абсолютно закономерно выигрывает лигу 1 за пять туров до завершения сезона. Теперь парижане могу сконцентрироваться на Кубке Франции, где команду в полуфинале ждет «Кан», а в финале – победитель пары «Ле-Эрбье» – «Шамбли». Кубок лиги подопечные Эмери уже прибрали к рукам.

«ПСЖ» – «Монако» – 7:1 (4:1)

Голы: Ло Чельсо, 14 – 1:0. Кавани, 17 – 2:0. Ди Мария, 20 – 3:0. Ло Чельсо, 27 – 4:0. М. Лопеш, 38 0 4:1. Ди Мария, 58 – 5:1. Фалькао, 76 – 6:1 (в свои ворота). Дракслер, 86 – 7:1

«ПСЖ»: Ореола, Дани Алвес, Берчиче, Тьяго Силва, Маркиньос, Ло Чельсо (Нкунку, 80), Дракслер, Рабьо (Л. Диарра, 65), Пасторе, Ди Мария (Менье, 75), Кавани

«Монако»: Субашич, А. Туре, Жорже, Раджи, Жемерсон, Д, Сидибе (Геззаль, 34), Фабиньо, Моутинью, Лемар, М. Лопеш (Дьякаби, 75), Фалькао (Тилеманс, 82)

Предупреждения: Пасторе, 40. Раджи, 61. Фабиньо, 61. Моутинью, 78

Судья: Рудди Букке