Главный бомбардир нашего футбола рассказал о начале своей тренерской карьеры в юношеской сборной России, поделился мнением о проблемах родного «Зенита» и перспективах национальной команды страны на чемпионате мира.

«КЛУБЫ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ О ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ СБОРНЫХ»

– Летом 2017-го вы завершили игровую карьеру, а уже в марте 2018-го возглавили сборную футболистов не старше 17 лет. Что происходило между двумя этими событиями?

– Еще будучи игроком я всегда говорил, что хочу остаться в большом футболе. Поэтому поступил в Высшую школу тренеров. Занимался в специальной группе для футболистов, имеющих в активе более 100 матчей РФПЛ. Там можно было получить лицензию, которая дает право тренировать команды второй лиги и сборные младших возрастов. Прослушав курс лекций, защитился. А вскоре РФС предложил возглавить команду игроков 2001 года. Мне это показалось интересным. И я согласился.

– Не опасались, что не хватит опыта?

– Так я же получил практику в «Зените». До сих пор продолжаю координировать команды клубной академии. Поэтому хорошо знаю многих ребят 2001-го года. Не только зенитовцев. В общем, мне не пришлось начинать с чистого листа. Это был взаимный интерес – мой собственный и РФС. Конечно, тренировать любую сборную страны – это огромная ответственность. Но за игровую карьеру я к этому грузу привык.

– Как оцениваете перспективы ребят 2001-го года? В нашем футболе подрастает достойное поколение?

– Я смотрел отборочные матчи чемпионата Европы, в котором этот возраст проиграл Исландии и Финляндии. Затем видел ребят на турнире в Эмиратах против Японии и Бахрейна. С уверенностью могу сказать, что таланты есть. Но главная проблема для ребят – отсутствие серьезной практики в клубах. Вот сейчас они закончат академии, перейдут в дублирующие составы и будут конкурировать с игроками постарше. Сходу отвоевать место в составе очень сложно. Везде во главу угла ставится турнирный результат, поэтому тренеры боятся доверять молодежи. Юные игроки теряют тонус, что в их возрасте, конечно, нежелательно.

– Именно поэтому так редко звезды юношеских и молодежных сборных потом становятся лидерами первой национальной команды?

– Конечно. Клубы должны активнее задействовать свою молодежь. Не должно быть так, что парень на протяжении шести лет в академии стабильно играет, а потом резко выпадает из футбольного процесса. Тренировками реальные матчи не заменишь.

Нам в России надо перенимать зарубежный опыт. Допустим, в Германии есть отдельные бундеслиги для игроков не старше 19 лет и для дублирующих составов. Ребята постоянно соревнуются, как взрослые. Те, кто проявляет себя, переходят на уровень выше. Шажок за шажком, вплоть до команды первой бундеслиги. Но на этом пути ни один футболист не остается без практики.

А у нас цепочка прерывается. Есть разрыв в подготовке между юношеским и взрослым футболом. Раньше эту нишу заполняли команды второй лиги, где выступали многие дубли, теперь этого почти нет. И на самых подступах к по-настоящему большой игре таланты пропадают.

– Игорь Шалимов когда-то предлагал допустить к участию в РФПЛ молодежную команду для обкатки нового поколения к чемпионату мира.

– Честно, не слышал о такой идее. Но хотел бы сказать о другой проблеме – не все клубы охотно отпускают своих воспитанников в сборные младших возрастов. Такого быть не должно. РФС и клубам необходимо плотно взаимодействовать в вопросах подготовки молодежи. Кроме того, желательно, чтобы тренеры дублей давали больше практики молодым перед важными международными турнирами сборных.

Возьмем мою команду 2001-го года. Первый официальный турнир нам предстоит в ноябре следующего года, когда стартует отбор чемпионата Европы. А после перехода в этом году в дубль ребята весь сезон, скорее всего, просидят на лавке. К осени 2019-го многие неминуемо потеряют тонус, что отрицательно скажется на сборной. Хотелось бы, чтобы клубы учитывали этот момент и шли навстречу.

Что же касается молодежной команды во взрослой лиге… Насколько знаю, такой вариант опробовали в Турции. Их юношеская сборная выступает во втором дивизионе и получает там постоянную практику. А в Уругвае, например, аналогичный возраст собирают вместе каждую неделю. То есть четыре дня ребята проводят в своих клубах, а потом сразу едут в сборную.

«О ВРЕМЕНИ НА ТВ НЕ ЖАЛЕЮ»

– До того, как стать тренером, вы попробовали себя на телевидении. Понравилось?

– Мне интересно все новое. Было любопытно взглянуть на футбол с другой стороны. В рамках проекта «Команда на прокачку» мы встречали теплое отношение в самых разных уголках России. Выяснилось, что у нас очень даже футбольная страна. Жаль, что проект не получил продолжения. Одной из основных задач было привлечь внимание к игре региональных властей. У нас это неплохо получалось. А в выигрыше оказывались простые болельщики…

Для себя лично я никаких долгосрочных планов работы на телевидении не строил. Но время провел с пользой. Узнал, как делают ТВ-картинку, как работают ведущие в кадре. Все это очень познавательно.

– «Команда на прокачку» являлась заменой проекта «Кто хочет стать легионером?» с Валерием Карпиным?

– Мне кажется, у передач был разный формат. Скорее мы дублировали аналогичные проекты в Италии и Испании. Там они имеют хорошие рейтинги, выдержали пять-шесть сезонов.

– Почему в России проект не прижился?

– Проблема в финансах, не нашли спонсора. Хотя рейтинг был неплохой. Вроде бы, руководство «Матч ТВ» было довольно.

«ЗЕНИТ» – НЕ БЕЗДОННАЯ БОЧКА»

– Перейдем к теме «Зенита». В минувшем туре команда, наконец, победила, но опять не убедила. Чем объясняете столь невыразительную игру при таком классном подборе исполнителей?

– Я не нахожусь внутри коллектива. Но думаю, на «Зените» отрицательно сказываются разговоры о том, что летом команду могут покинуть многие игроки и даже тренер. Если эта информация не соответствует действительности, то ее надо оперативно опровергать. Но клуб этого не делает, тем самым атмосфера еще больше накаляется…

Потенциал-то у «Зенита» сумасшедший. Мы же видели, как команда Роберто Манчини играла осенью. Да, после травмы Саши Кокорина возникли проблемы в атаке, но не до такой же степени! Без Кокорина стало очень мало креатива, скорости, динамики. Плюс к игре «Зенита» соперники привыкли, а ничего нового не предлагается. Да и удача отвернулась. Но везение, как известно, надо заслужить. Видимо, где-то команда недорабатывает, раз упускает столько моментов.

В то же время ничего катастрофического в текущем турнирном положении нет. Впереди четыре тура. Если выиграть все матчи, то «Зенит» попадет в Лигу чемпионов. Надо за эту путевку бороться и не раскисать.

– Как отреагировали на слезы Олега Шатова в концовке матча «Зенит» – «Краснодар»?

– Что я могу добавить? Олег сам все объяснил. Он молодец, доказывал в той игре в первую очередь самому себе, на что сейчас способен. Раз он забил гол, значит, правда была на его стороне. Думаю, не уйди Олег зимой в аренду в «Краснодар», сейчас бы очень пригодился «Зениту». Но тренерскому штабу он оказался не нужен.

– Отпускать Шатова и Артема Дзюбу в аренду было ошибкой?

– Мне некорректно давать такие оценки. Я лишь констатирую то, что мы имеем на данный момент. Вот представьте, «Зенит» разгромил бы «Краснодар». Наверняка тогда об отсутствии Шатова в команде никто бы не жалел… Допускаю, что у руководства «Зенита» были основания для таких кадровых решений. Наверняка они принимались коллегиально с тренерами. А Манчини в Шатове и Дзюбе, очевидно, не был заинтересован. Любой тренер имеет свое видение. Так что не берусь сейчас критиковать Манчини. Всех рассудит итоговый результат.

– А как восприняли критику со стороны самого Манчини в адрес руководства клуба, которое якобы купило итальянцу не тех игроков?

– Меня все это не касается. Но, конечно, неприятно видеть родной клуб, который дал мне путевку в жизнь, на таком низком месте. Я к такому не привык. А внутри коллектива всякое бывало… И игрокам и тренерам лучше не выносить сор из избы. У меня самого случались конфликтные ситуации, но они почти никогда не вылезали наружу.

Думаю, Манчини не стоит предъявлять претензии, тем более публично. «Зенит» – не бездонная бочка, клуб не может купить кого угодно. При этом, повторюсь, имеющийся состав достаточно хорош. Перед началом сезона многие эксперты заранее объявляли команду чемпионом – и имели для этого веские основания. Тем сильнее я сейчас переживаю за ребят. Неприятно осознавать, что ничем не можешь помочь родному клубу.

– В будущем хотели бы стать главным тренером «Зенита»?

– Хотел бы. Это моя родная команда, здесь я заработал себе имя в футболе. Но на данный момент для должности главного тренера мне, конечно, не хватает опыта. Хотя… Если бы завтра из клуба позвонили – я, конечно, согласился бы. И не стал бы ссылаться на то, что за спиной, как у тренера, у меня пока ничего нет.

Не факт, что из этого получилось бы что-то хорошее. Но я никогда не боялся серьезных вызовов. И в такой ситуации тоже не испугался бы. Это совершенно точно.

– Кстати, Андрей Шевченко почти без всякого тренерского опыта возглавил сборную Украины…

– Наверняка найдутся и другие примеры. Но опыт для тренера все равно очень важен. Мало обеспечить команде импульс, эмоции. Нужна база, отсутствие которой на длительном отрезке все равно скажется.

«МЕНЯ ТОЖЕ НЕ ВЗЯЛИ НА ЕВРО. И ЭТО КОМАНДЕ НЕ ПОМЕШАЛО»

– До чемпионата мира меньше двух месяцев. Как оцениваете перспективы сборной России?

– Если будем выдавать футбол, на который способны, не 15-20-минутными отрезками, как было в товарищеских матчах, а всю игру, то должны выходить из группы. При нормальной физподготовке и поддержке своих трибун это решаемая задача.

– Многие резко критикуют главного тренера сборной Станислава Черчесова за отсутствие тактической гибкости…

– Почву под собой имеют любые претензии, каждый вправе высказывать свою точку зрения, у нас свобода слова. Но если Черчесов именно так видит тактическую схему и под нее же подбирает исполнителей, то зачем ему что-то менять? Когда матч складывается неудачно, можно и защитников в нападение выпустить. Но отталкивается тренер всегда от той игры, которую считает оптимальной. Не вижу смысла что-то навязывать Черчесову. Он отвечает за результат, сам взял на себя это бремя. Мы должны ему доверять.

– То есть, и игнорирование Черчесовым Игоря Денисова – тоже в порядке вещей?

– Станислав Саламович – мой коллега. Поймите, я не могу давать оценку его кадровым решениям. И о моем отношении к Игорю Денисову всем известно. Я считаю его лучшим опорным полузащитником страны. Но опять же, есть главный тренер – и только он определяет состав.

В 2008 году я был лучшим бомбардиром отбора к Евро, но на финальный турнир меня Гус Хиддинк не взял. И что? В итоге команда попала в полуфинал, и никто о моем отсутствии не вспоминал. В футболе правильность того или иного тренерского решения определяется результатом. Вот сыграет сборная на чемпионате мира, тогда и будем говорить, нужен был Денисов или нет.