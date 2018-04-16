Сейчас вся футбольная Россия увлечена борьбой за медали, места в Лиги чемпионов и Лиге Европы, за выживание и чтобы не оказаться в стыковых матчах. Поэтому на судьбу «маленьких» команд мало кто обращает внимание. А они – часть нашей футбольной семьи со своими радостями и проблемами.

7 апреля на 56-й минуте матча «СКА-Хабаровск» – «Амкар» Дмитрий Кабутов очень жестко сыграл против защитника хозяев Петара Занева и получил прямую красную карточку. Занев поиграл еще и попросил замену.

«Как узнал про травму в семь утра, сразу нашел страницу Петара в инстаграме и написал: «Не хотел нанести травму, извиняюсь». – сказал Кабутов журналистам. – Только он не ответил».

На заседание КДК пермский клуб прислал рентгеновские снимки и медицинское заключение, в котором говорится, что у Занева цитирую – «поперечный перелом медиального мыщелка большеберцовой кости» (заключение есть в редакции). На своем официальном сайте «Амкар» представил травму гораздо мягче: «В результате обследования подозрение на перелом не подтвердилось – врачи выявили у Петара повреждение голеностопного сустава. По словам врача команды Сергея Долгомирова, участие защитника в ближайшем матче с «Рубином» под вопросом».

Но КДК РФС эту новость не видел и выписал дисквалификацию на 6 матчей, поскольку по медицинским документам повреждение представлялось, как минимум, средней тяжести. В постановлении, в частности, говорится: «Если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями будет иметь возможность принимать участие в тренировках или матчах по истечении 15 дней с даты нанесения травмы, то дисквалификация Кабутова будет сокращена на три матча». «22 апреля мы запросим документы у «Амкара» о состоянии Занева. Если он уже будет тренироваться и/или принимать участие в матче, то КДК сократит дисквалификацию», – особо отметил глава комитета Артур Григорьянц.

К врачам Занев ходил 9 апреля. А теперь, внимание: 14 апреля третий номер «Амкара» отыграл весь (!) матч с «Рубином» и был одним из лучших в составе своей команды.

Очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС пройдет во вторник, 17 апреля, в Доме футбола. На нем Кабутову наверняка сократят дисквалификацию до трех матчей и он, возможно, успеет сыграть в последних турах. Но остается вопрос: зачем «Амкар» «усиливал» травму своего капитана и при этом прекрасно знал, что она не очень серьезная?