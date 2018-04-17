Разбираемся, как это получилось и к каким последствиям может привести.

История началась с того, что во время товарищеского матча между сборными России и Франции на трибунах были слышны расистские выкрики и уханье в адрес французских футболистов.

Поначалу в это не поверили. Но пожаловались на неприятные выкрики сначала совсем даже не игроки, а фотограф AFP. Его жалобу рассмотрела организация по борьбе с расизмом в футболе - FARE Network. Французское издание «Фигаро» попыталось убедить общественность, что сами футболисты не слышали ничего подобного.

Но фотограф был уверен, оскорбления адресовались французским футболистам Полю Погба и Усману Дембеле. Инцидент с Дембеле произошел, когда тот отправился подавать угловой. Кроме того, если включить трансляцию матча, то на отсечке таймера в 72 минуты 42 секунды отчетливо слышны расистские «уханья» в адрес Поля Погба, обыгрывающего Константина Рауша.

Анонимный телеграм-канал «Мутко против» предусмотрительно вырезал кусок из трансляции, на котором запечатлен инцидент с участием Поля Погба:

Накануне офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал: «ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между национальными сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге. РФС готов принять в нем активное участие, в частности, уже ведется внутреннее расследование».

Теперь же и официальный представитель ФИФА подтвердил факт начала расследования: «Мы можем подтвердить, что открыли дисциплинарное производство против Российского футбольного союза за этот инцидент».

Каким будет окончательное решение – большой вопрос. С одной стороны, ответственность за такие выходки уже давно перешла от «круговой поруки» к индивидуальным наказаниям виновных. Алексей Смертин заявил: «Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам. Если вина этих людей будет доказана, то с большой долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России».

С другой стороны, на фоне всех политических скандалов вокруг чемпионата мира в России решение может быть и более жестким, нежели лишение фанатов права посещения футбольных матчей.

Идентифицировать расистов на трибуне товарищеского матча будет не так-то легко. Хоть МВД и планирует как можно скорее найти виновных, но билеты на игру Россия – Франция продавались без Fan ID. Так что вычислить возмутителей спокойствия становится затруднительным. Кроме того, в ФИФА требуют предоставить отчет о внутреннем расследовании как можно скорее.

В свою очередь, организация FARE, которая и инициировала разбирательство, настроена более чем серьезно. Исполнительный директор Пиара Поуар непреклонен: «Несомненно в России присутствует вопрос расизма. Это проблема присутствует в РФПЛ».

Как бы там ни было, но после передачи всей необходимой информации РФС останется сидеть и мучительно ожидать вердикта. Российскую сторону на рассмотрение дела о расизме банально не позвали. По имеющейся информации, решение о наказании будет вынесено уже в мае без участия РФС.

Даже если ФИФА наложит штрафные санкции, а РФС лишит провинившихся болельщиков права посещения матчей, этот расистский скандал – очень неприятный инцидент накануне совсем не простого для России чемпионата мира.