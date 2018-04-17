В матче 26-го тура РФПЛ с «Арсеналом» нападающему «Краснодара Федору Смолову была показана желтая карточка за симуляцию.

Руководство «Краснодара» подало апелляцию в РФС, посчитав, что главный арбитр встречи Артем Чистяков совершил ошибку. 17 апреля Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза оставил наказание в силе. Теперь Смолов из-за перебора предупреждений не сможет сыграть в матче 27-го тура РФПЛ с ЦСКА (22 апреля). Прокомментировать ситуацию мы попросили известного в прошлом футбольного арбитра и инспектора Валерия Бутенко.

А для начала приведем слова главы КДК РФС Артура Григорьянца: «16 апреля КДК получил заявление от футбольного клуба «Краснодар» с просьбой отменить ошибочно примененное наказание к Смолову. Позиция клуба следующая: Смолову ошибочно показали желтую карточку, ее нужно было показать Хагушу. Сегодня мы получили заключение Контрольно-квалификационной комиссии (ККК) РФС, в котором указано, что на 34-й минуте матча арбитр Чистяков принял ошибочное решение, наказав Смолова желтой карточку за симуляцию.

В протоколе этого матча указано: 34-я минута, предупреждение, Федор Смолов, симуляция. Если вы откроете правила игры ФИФА, то увидите, что симуляция — это неспортивное поведение игрока с использованием трюка. Как наказывается симуляция? Предупреждением.

Путать двух игроков — Смолова и Хагуша — нельзя. Речь идет не об ошибочном предъявлении карточки игроку, а об ошибочной квалификации действий игроков. Если исполком РФС посчитает, что нужно ввести норму, подразумевающую отмену жёлтой карточки, тогда мы вернёмся к этому вопросу перед началом следующего сезона.

В удовлетворении заявления «Краснодара» отказать. Судья показывал желтую карточку именно Смолову и за симуляцию. Мы не имеем права возбуждать дело по 52-й статье, потому что у нас нет на это оснований».

- Валерий Павлович, могли отменить карточку Смолову, чтобы он смог сыграть с ЦСКА 22 апреля?

- Насколько я помню, раньше несправедливые карточки отменяли. Этим занимался дисциплинарный комитет. Сейчас не готов сказать – можно или нет. Нужно регламент изучать.

- КДК РФС оставил наказание в силе.

- Значит, регламент не позволяет пересмотреть решение арбитра.

- Ну ведь судья ошибся, показав желтую карточку Смолову! Вместо нее он должен был пенальти назначить.

- Мнений много, а судья на поле – один. И он принимает решени за доли секунды и без просмотров. Оценивать действия арбитра – не моя компетенция. Он принял такое решение. Какие мысли у него в голове, какой алгоритм, я не знаю. Но если есть ошибка, нужно судью наказывать.