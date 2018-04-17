Резонанс по «делу Смолова» получился громким, головы с плеч полетели практически молниеносно.

НАПОРОЛИСЬ НА ПРЕЦЕДЕНТ

С полным заявлением РФС вы можете ознакомиться здесь. После отставки Андрея Будогосского (его заменит Александр Егоров) на душе стало как-то тепло, что ли. Личных претензий к чиновнику никаких, а вот профессиональных – до кучи. Например, как Евгений Турбин может работать на матчах РФПЛ, хотя в лиге рангом ниже, ФНЛ, ему работать запрещено?

А тепло все-таки потому, что наконец-то в российском футболе абсурдность ситуации не осталась незамеченной. Да были приняты меры, никак не отменяющие дисквалификацию или четвертую желтую карточку Федора Смолова, но ключевое здесь «приняты». Значит, не сели в лужу стагнации, не до конца превратились в бронзу и моментально среагировали.

Допустил Артем Чистяков ошибку, взмахнул волшебной желтой карточкой и в миг запустил эффект бабочки. Главный человек отечественного футбольного судейства уволен, а рефери отстранен от работы до конца сезона. За судьбоносную ошибку подчиненного и свое неверно принятое решение (назначить Чистякова на матч). Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев принял это решение то ли по совету Виталия Мутко (тот призвал чемпионат России в объективности), то ли самостоятельно. Отнюдь не слепо верится, что будучи энергичным молодым человеком, готовым – не хотелось, чтобы по примеру Сизифа – Алаев будет выталкивать российский футбол если уж не в светлое, то хотя бы не такое темное будущее. И это один из главных шагов.

Карточки, ни просто желтую ни желтую, ставшей красной, согласно регламенту КДК РФС отменить не может. Получается, тот же глава комитета Артур Григорьянц и рад бы помочь, но не может: закон не позволяет. Зато позволяет в Испании и Франции, а также частично в Англии. Как и в других областях жизни, России нужно наступить в грязь или куда по хуже, что еще мерзко смердит, чтобы подкорректировать необходимые нормативные акты и забыть недоразумение как страшный сон.

СМОЛОВ ОЧЕНЬ РАД, НО ВСЕ РАВНО НЕ СЫГРАЕТ

Но этот сон оказался явью, повлекшей увольнение Будогосского и указавшей на дыры в регламенте. И чтобы провести работу над ошибками, российскому футболу, как и мировому суду, необходим было напороться на прецедент. Он случился, бесспорно. И летом регламент, возможно, будет откорректирован. Но Смолову в частности и «Краснодару» в целом в ближайшем матче против ЦСКА это никак не поможет.

Федор еще после матча катком прошелся по нашему чемпионату, заявив, что с ним «ему все ясно». В качестве презумпции невиновности форвард выкладывал в Instagram дырявые после столкновения с Анри Хагушем бутсы, но не помогло. Затем отправил в закреп своего Twitter момент из трансляции, где получает по ногам – тоже не помогло.

Если и с этой позиции судье не видно момент, то с какой тогда нужно смотреть? Конечно нужно отменять карточку, иначе несправедливость на две важнейшие игры pic.twitter.com/5mCVZ4zhAI — Артюх Александр (@artyukh_aleks) 15 апреля 2018 г.

Смолов терпеливо ждал решения, хотя и понимал, что юридически выйти против армейцев не сможет даже в случае Апокалипсиса. Потому оставалось возможной информационной бомбы. И она случилась. И тут футболист интерактивно поаплодировал решению Алаева в Instagram.

Далее будем следить, каких дел наворотит Александр Егоров, уже громко заявивший, что в конце сезона судейские решения не должны повлиять на турнирную таблицу. Как бы в РФС не опоздали.

Матч 27-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 22 апреля на «ВЭБ-Арене» в 16:30 по московскому времени. Федор Смолов сможет помочь своей команде ментально.