ГЛУШАКОВ ПОДВЕЛ КОМАНДУ

- Что скажете про матч «Спартак» - «Тосно»?

- А что тут сказать? Это провал. Игра была хорошая, моментов «Спартак» выдал огромное количество. «Тосно» за весь чемпионат столько не создает, сколько за этот матч создал «Спартак». Списать все это на невезение? Это все-таки не карты, должно быть исполнительское мастерство, в том числе у Глушакова. Он, к сожалению, два раза подвел команду.

Поэтому впечатление двоякое: с одной стороны, работали хорошо, и вроде бы претензий нельзя предъявить. А с другой, если ты вчера ты кричал о том, что ты практически чемпион и обладатель кубка, а сегодня не можешь обыграть команду, которая стоит на вылет, – это позор, наверное.

- Проигрыш в Екатеринбурге психологически повлиял на «Спартак»?

- Мне показалось, что красно-белые были вальяжными как на том матче с «Уралом», так и здесь, с «Тосно». Видимо, недооценка соперников сыграла с ними злую шутку.

Теперь уже «Спартаку» ничего не светит. «Локомотив» хоть и сыграл вничью, в любом случае 6 очков – это большой отрыв. Боюсь, недосягаемый. Не думаю, что железнодорожники растеряют это преимущество. Они могут оступиться раз или два, но не более.

- После такого провала полетят ли головы в «Спартаке», будь то тренерский штаб или же руководство?

- «Спартак» – настолько оригинальная команда, что я не удивлюсь, если они еще пару итальянского неликвида с умным видом затащат в межсезонье.

Карреру не уволят. Ему дадут доработать контракт. Но я думаю, что каких-нибудь очередных Пашаличей, Максимовичей в стане красно-белых мы увидим летом.

У «Спартака» неплохая атакующая группа легионеров, но она, как детский калейдоскоп, постоянно меняется: Зе Луиш, Фернандо, Адриано, Промес. Проблема в том, что они не могут органично взаимодействовать. Каждый из них в какой-то момент играет блестяще. Но нельзя сказать, что они все вместе как единый атакующий кулак.

А в остальных линиях серьезные проблемы. Я пока я не вижу, чтобы Каррера решал эти проблемы.

У КАРРЕРЫ ПСИХОЛОГИЯ ВРЕМЕНЩИКА. ПОДЗАРАБОТАТЬ И СВАЛИТЬ ДОМОЙ, КУШАТЬ МАКАРОНЫ

- Почему в том же «Локомотиве» российские игроки прогрессируют, а в «Спартаке» ровным счетом наоборот?

- Здесь все зависит от Карреры и от той команды помощников, которая группируется вокруг него. Если Сёмин – один из лучших российских тренеров, знающий, как надо работать с россиянами и как надо выстраивать команду, то Каррера – гастарбайтер: сегодня он работает, завтра – нет. Соответственно, он сотрудничает с теми, кто говорит с ним на понятном языке. Мне непонятно, почему он третий год в России и не знает языка. Я ни разу не слышал, чтобы он по-русски говорил. Слуцкий поехал в Англию, стал говорить на английском. Почему Каррера не удосужился говорить по-русски, мне неясно.

Это типичная психология временщика: «На контракте я подзаработал и до свиданья. Поеду домой кушать макароны с набитым кошельком».

ОЧЕНЬ РАД ЗА ДИМУ! БУДУ В ФИНАЛЕ БОЛЕТЬ ЗА НЕГО

- Вы рады за Дмитрия Парфёнова?

- Очень рад за Диму. Он мне нравится как тренер, и как играет «Тосно», поэтому держу кулаки за Димку. Он мне нравился в бытность игроком, при мне он еще играл, и я симпатизировал его игре в защите. Если ему удастся выиграть кубок, буду счастлив.

- Удивительно, что он не только вышел в финал, но и вернул Погребняка в футбол…

- Это менталитет русского тренера. Бердыев неоднократно реанимировал Бухарова. Дима вернул Пашу. Это нормальное человеческое отношение, как у старшего к младшему. А временщик подходит к своей работе, как я сказал раньше: получает бабки и валит.

В предыдущей игре с «Уралом» «Спартак» опускается до того, что начинает подавать протест после выхода мальчика на 86-й минуте. Понимаете, что вообще происходит?

- Если вы имеете в виду игру с «Уралом», то «Спартак» не стал подавать никакие жалобы…

- Они не стали, потому что им ткнули носом, что они нарушают регламент. Но мы видим, какие идеи возникают и какие там нравы царят, раз они хотят оспорить результат матча из-за какого-то пацана, который вышел в концовке с «Уралом». То есть не на поле хотят доказывать свое превосходстве, а в закулисье.