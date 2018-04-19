После поражения «Спартака» в полуфинале Кубка России от «Тосно» в день рождения клуба мы решили узнать, что об этом думают фанаты.

После поражения «Спартака» в полуфинале Кубка России от «Тосно» в день рождения клуба мы решили узнать, что об этом думают фанаты.

Мы решили изучить гостевую книгу «Спартака» и собрать самые яркие комментарии:

dodge: После окончания матча на книге уже и игроков почти всех повыгоняли, и Карреру уволили. А представляете, что ничего этого и не понадобилось, если бы на 89-й минуте вчерашней игры с нашей скамейки просто кто-нибудь проорал во всю мощь ВЫНОСИ. Всего-то. Куда угодно. Именно выноси, а не в квадраты играй в одно-два касания. Ну и кто виноват? Наверно оба переводчика.

Увар1969: Не могу понять одного, чем кормят всех этих буйволовых, юрченковых перед матчами против «Спартака»?

Разбор полетов: Вера Массимо в Глушака убивает просто. Кааааааааак, ну как?

recchi: У Дениса – «лучший» выход спартаковца на замену в 21-м веке. Самед казался Иньестой по сегодняшней игре на его фоне.

Sergyn: Фернандо хоть пас может отдать, а Глушаков – точно похороны. Уж лучше Пашалич.

VVT5: Глушака надо гнать из команды нахрен – не должен так пижонить капитан...

Помор10: В пустые ворота забить не может, один на один не может и пенальти не может! Чем он вообще занимается, ведь на замену вышел!?

Красный скорпион: Бог все видит. Глушаков – более мерзкого и подлого слива в истории еще не было.

greshnik80: Пора, похоже, Глушакова на выход просить. Интересно, что именно он имел в виду, когда писал свое " Бог все видит"? Вот, похоже, Бог и увидел, как он балду пинал весь сезон.

revolver: Каррера на мой взгляд сегодня, конечно, подначудил, но другого тренера я не хочу.

as78: Зато блин с контрактом. Только от этого играть лучше не стал. Наоборот только хуже и хуже и хуже. Нахрен эту «Ромашку». Пора молодых и голодных брать. Клоуны блин, которым ничего не надо уже в жизни. Главное Карреру сохранить.

стерлинг: Как мог Каррера не доверить бить капитану? Тренер верит в него. Провал чисто психологический. Каррере много думать.

RoughBoy: Глушака ждет судьба Мирзояна. Эта команда закончилась. Это позорное поражение от сброда, на своем стадионе, в день рождения клуба, когда до Кубка один шаг – это круче 0:7, значительно круче! Они, конечно, сейчас будут просить прощения, обещать биться... Я им не верю.

-skeptik-: Каррера, Глушаков и прочие нуждаются в поддержке сейчас, а не когда 18 матчей без поражений. За команду не стыдно, стыдно за таких болельщиков.

Galfordo: Глушаков, конечно, подвел, но его игра – квинтэссенция всей игры команды. Больше напрягает, что с такой игрой ЛЧ нам не светит.

alekc363: Тут некоторые возомнили себя так, что критику не воспринимают. Никто волосы на голове не рвет. Тренер у нас лучший, болеем дальше, и верим, но то что Глушак – похороны, это точно. Похороны «Спартака» в Кубке. Забил был бы правильно – герой, но зачем пошел пенальти бить?

klassik75: Эх… Не очень давно главному тренеру Дмитрию Аленичеву в тренерский штаб пригласили спеца по обороне, по фамилии Каррера, с целью навести порядок в этой самой обороне. Внимание вопрос... Будут ли приглашать в тренерский штаб к главному тренеру Каррере спеца по обороне с целью навести порядок в этой самой обороне?

Stemid: Глушаков не забил пенальти? Разве он бил пенальти? Бог действительно все видит, Денис. Ты и не бил пенальти. Это видел весь стадион, а на повторе - вся страна. Так пенальти не бьют. Этот слабый нелепый тычок в сторону вратаря трудно назвать ударом. Юрченко мог и не падать. Так, для проформы упал. Бог тебе судья, Денис.

Cпартак—форева: Не в Каррере дело, а в дерьмовой форме Глушакова и плохой Фернандо. Причём от бразила больше пользы чем вреда, а вот от Дениса пользы вообще нет. Вот и все... Отсюда и «слабость» обороны, отсюда и слабость позиционки.

Dikay89: Похоже Денис и правда сливает спецом тренера.

zmeya: Вот так вот за неделю два бывших спартаковца в роли тренеров перешли нам дорогу и лишили надежд на титулы.

Spartach1975: «Спартак» снова стал «Спартаком» - это нормально.

Bad: И ещё, боюсь, что золотая команда прошлого сезона – уже все. Собственно, ничего неожиданного в этом нет. Вопрос был «когда». Селихов, Зобнин, Джикия – этого маловато для контуров следующей команды, но они – то, что у нас останется, когда все разойдутся.

МОСФОЛД: Не везёт нам в праздники и прочие юбилеи... Приходится признать как факт!