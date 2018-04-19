32-летний вратарь «Тосно» поделился эмоциями спустя сутки после героической победы своей команды в серии пенальти над «Спартаком» в полуфинале Кубка России.

«ОТ ПАРФЕНОВА ЛИШНИХ СЛОВ НЕ УСЛЫШИШЬ»

- «Тосно» в финале Кубка – звучит как фантастика. Уже пришло осознание, что вы сотворили?

- Знаете, сейчас уже не о Кубке думаем. Восстанавливаемся и готовимся к ключевому матчу премьер-лиги против «Амкара». Борьба за выживание предстоит нешуточная. Ну а Кубок… Радости в среду, конечно, было много. Но мы уже отрезвели. Сейчас надо идти дальше.

- Раньше такую радость, как после взятого от Дениса Глушакова пенальти, испытывали?

- Когда играл за юношей, мы тоже выходили в финал Кубка России. И тоже через серию пенальти. Давно это было… Сейчас эмоции более взвешенные. Хотя накал был еще выше. Все-таки встречались с чемпионами России.

- Что творилось в раздевалке?

- Покричали, порадовались, переоделись и – уехали. Дмитрий Парфенов поблагодарил команду за игру, за то, что выстояли и добились нужного результата. Дмитрий Владимирович в эмоциональном плане сдержанный, от него лишних слов не услышишь.

- При подготовке к полуфиналу помог опыт недавней встречи команд на «Открытие Арене» в РФПЛ?

- Да. Тогда мы проиграли 1:2, но не без шансов. Поэтому было неприятно, когда все вокруг заранее отдавали «Спартаку» место в финале. Нас это сильно раздражало, поэтому на игру вышли злыми, старались действовать агрессивно, не отсиживались в обороне. Хотелось показать, что мы не с улицы ребята. У нас есть друзья, семьи, которые нас поддерживают и за которых мы должны биться.

Особенная радость в том, что мы утерли нос тем, кто поспешил поставить на «Тосно» крест.

«ПАРТНЕРЫ ПОДСКАЗЫВАЛИ ПЕРЕД КАЖДЫМ СПАРТАКОВСКИМ ПЕНАЛЬТИ»

- Вы в курсе, что некоторые фанаты «Спартака» заранее купили билеты в Волгоград на кубковый финал?

- Что тут сказать, это футбол. Предлагаю спартаковским болельщикам не сдавать билеты и поддержать в Волгограде нашу команду. Все-таки Парфенов – не чужой им человек. Он многое сделал для «Спартака».

- В серии пенальти вы отразили удары Глушакова и Фернандо. Изучали, как они исполняют 11-метровые?

- На самом деле мне ребята подсказывали, кто из соперников в какую сторону будет бить. Из шести спартаковских пенальти они угадали пять. Только с Дмитрием Комбаровым промахнулись. Поэтому мне было несложно.

- В финале «Тосно» выглядит фаворитом на фоне курского «Авангарда», который представляет ФНЛ…

- Мы прекрасно понимаем, что это за команда, но непосредственный тактический разбор проведем уже ближе к игре. Но не называйте нас фаворитами. Любая игра может закончиться с любым счетом. Шансы примерно равные. Все решат эпизоды.

- Павел Погребняк был заменен еще в первом тайме матча со «Спартаком». Насколько там все серьезно?



- Разговаривали с Пашей недавно. Болевые ощущения у него по-прежнему остаются. Пока не могу сказать, надолго ли он выбыл. Мы надеемся, что к финалу восстановится. Но дождитесь лучше официального заявления клуба.

«БЕРЕЗОВСКИЙ НЕ НАПУТСТВОВАЛ, ГРИГОРЯН ПОВЕСЕЛИЛ»

- У вас есть паспорт гражданина Армении. За сборную этой страны долгие годы выступал другой не чужой Санкт-Петербургу вратарь Роман Березовский. Он вам давал напутствие перед «Спартаком»?

- С дядей Ромой мы так близко не общаемся. Но когда видимся, здороваемся, обнимаемся. Для меня он большой авторитет.

- А когда ждать вашего дебюта за сборную Армении?

- Есть обоюдная заинтересованность, но пока все формальности не улажены. Я хочу играть за сборную. Но надо учитывать фактор лимита на легионеров в чемпионате России, который, если честно, не приветствую. Надеюсь, все образуется.

- Сейчас российский интернет обсуждает историю с петухом, которого болельщики бросили с трибун бросили в главного тренера «Луча-Энергии» Александра Григоряна.

- Смотрел видео, улыбнулся.

- Вы по-прежнему в конфликте с Григоряном?

- Когда я уходил из «Анжи», мы даже руки друг другу не пожали. Он сам не подошел, такой человек, что поделать… Я вообще не люблю разговоров за спиной. Всегда прямо высказываю все в лицо. Поэтому давайте не будем развивать эту тему. Не хотел бы вести диалог с Григоряном через прессу.