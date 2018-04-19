«Спартак» уже вряд ли защитит титул чемпиона России. А после сенсационного вылета команды из Кубка усилились разговоры о возможном расставании красно-белых с Массимо Каррерой. Но подал ли итальянец повод для увольнения?

КУБОК ПРОИГРАЛ НЕ ТРЕНЕР

По окончании трагической для «Спартака» послематчевой серии 11-метровых с «Тосно» пресса, как и положено в таких случаях, пробила свой пенальти – уколола Карреру вопросом, готов ли он к отставке. Тренер красно-белых парировал этот удар с мастерством и достоинством – точь-в-точь как Давид Юрченко несколькими минутами ранее в поединках со спартаковскими пенальтистами: «всегда готов, а пока не уволят, буду честно выполнять свою работу».

Дежурный вопрос по поводу, дежурный ответ по сути. Обычные дела. В этом месте тему можно было бы сразу свернуть, не раскрывая, – если бы она не оказывала «Спартаку» безвозмедные эскорт-услуги в течение всего постчемпионского сезона.

Как началась в межсезонье, когда еще шампанское на губах не обсохло, трескотня об отставке Карреры, так и не прекращается до сих пор, лишь утихает ненадолго. Видно, кому-то выгодно разжигать этот костер, перемешивая в нем головешки – чтобы всегда тлело, а иногда полыхало. У кого-то явно есть предметный интерес то ли к тренерской позиции, то ли в смуте внутри клуба. Иначе необъяснимо, зачем «Спартак» науськивают расстаться с итальянцем именно сейчас, когда даже после неудачного старта команда, которую он год назад сделал чемпионом, заново вмешалась в разборки за золото, и, не оступись в Екатеринбурге, отставала бы от «Локомотива» всего на три очка.

Проиграли Кубок? Так тренер виноват в этом едва ли не меньше всех. Не он профукал массу голевых шансов, не он бил 11-метровые. Ладно бы, «Тосно» возил «Спартак» носом по газону и навалял 3:0 – тогда, само собой, все шишки можно было сыпать на Карреру. А упущенная в самой концовке победа, проигрыш в послематчевой серии – это, скорее, дело случая, коварство кубковой фортуны, избравшей в этот вечер своим фаворитом более скромную команду. За что тут увольнять?

Недостаточная сосредоточенность ведущих игроков, которую многие путают с расслабленностью и пресыщением, и которая нередко подводит «Спартак» в нынешнем сезоне – тоже обычный синдром, и глупо списывать его на тренера. Слишком уж изматывающей получилась золотая лихорадка, слишком перенапряжены были нервы – вот и расшатались, а то и вовсе полопались, как до предела натянутые струны. Можно сказать, что этот сезон спартаковцы проводят на выдохе, отмокая. Но в и этих условиях они выправили курс, почти настигли лидера и по-прежнему сохраняют шанс обнулить отставание. А кто-то почему-то говорит, что Каррера не справляется…

В «СПАРТАКЕ» НЕТ НИ ХАЛКОВ, НИ АРШАВИНЫХ

Важно понимать, что «Спартак» – не сильнейший клуб России, а только чемпион-2017. В его составе нет ни одного игрока мирового класса, чей уровень пробивает потолок премьер-лиги и автоматически приносит результат. Квинси Промес? Один из лучших в нашем чемпионате, бесспорно, но не более того. Лига чемпионов лишь подтвердила тот факт, что в элитном дивизионе голландец растворится. Не случайно он и в своей сборной, весьма посредственной в последние годы, вовсе не прима. Когда у него ладится игра, нашим командам справиться с ним нелегко, – но только когда ладится. По настроению, в общем. До футболистов калибра Сейду Думбия, Вагнера Лав, Халка – да и Андрея Аршавина, и Романа Широкова, – ему очень далеко.

После массового исхода мегазвезд премьер-лига сблизилась относительно среднего уровня – гиганты ослабели и больше не способны крушить оппонентов направо и налево. Оттого и масса сенсационных с виду, немыслимых прежде результатов во встречах лидеров с середняками. Теперь это норма жизни, и «Спартак» тоже подчинен ей. А значит, у любого соперника в споре с ним всегда есть возможность разжиться очками – если красно-белые по какой-нибудь причине не могут показать максимум. Тренер тут ни при чем. Кого ни поставь – и не только в «Спартак», – положение не изменится: по 24 матча за чемпионат он выигрывать не станет, и прямую дорогу к Кубку не вымостит. Не та обстановка, не те времена, не те игроки.

В сложившихся обстоятельствах Каррера на самом деле неплохо справляется с работой. И поскольку Леонид Федун и его окружение ни словом, ни делом не поддерживали пока еще молву о его отставке, можно предположить, что в клубе трудом итальянца тоже более-менее довольны. И не станут играть в лотерею с отставкой и срочным назначением кого-нибудь, «чтобы встряхнуть команду на финише».

А мы, в свою очередь, не будем заниматься старинной журналистской забавой «посоветуй клубу тренера».

Просто так, наобум, без ответственности за результат и за финансовые и моральные затраты, запросто можно назвать десятки имен и придумать толковые обоснования, чем тот или иной вариант хорош и безальтернативен. Но так не только не делаются дела – по-хорошему, так и статьи не пишутся – без глубокого исследования каждого претендента с человеческих и профессиональных сторон.

Так какой смысл рассусоливать, почему кто-то другой «Спартаку» сейчас полезнее, чем Каррера?