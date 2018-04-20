36-летний нигерийский нападающий, который родился в Ташкенте, а вырос в Башкирии, недавно побывал в Москве, где в 2007-2010 с переменным успехом выступал за «Локомотив». Многие болельщики его наверняка до сих пор хорошо помнят.

«КОМАНДА СЕМИНА ЗАСЛУЖИЛА ЗОЛОТО»

– Что делали в российской столице? – спросил наш корреспондент у Одемвингие, когда тот уже находился в аэропорту «Шереметьево».

– У меня отпуск. Заехал на пару дней в Москву, сейчас улетаю обратно в Англию. Предыдущий сезон я провел в чемпионате Индонезии, но новый контракт меня не устроил. Поэтому намерен продолжить карьеру в Британии, где долгие годы выступал.

Что касается России, то для меня здесь все родное. Я же вырос в этой стране. Поэтому пользуюсь любой возможностью выбраться сюда хотя бы ненадолго.

– Раньше вы жаловались на не слишком доброжелательное отношение к себе некоторых российских болельщиков.

– Этого давно нет. Прошло много лет. Когда-то в «Локомотиве» в мой адрес хватало негатива, но сейчас это неактуально. Кстати, в Москве мне довелось принять участие в благотворительном матче, посвященном борьбе с дискриминацией и СПИДом.

– На базу «Локомотива» в Баковку заезжали?

– Нет. Не успел. О чем жалею. Могу сказать, что скучаю по временам, проведенным в Баковке. Какая там была суперкухня! Надеюсь, в скором времени все-таки побываю там, повидаю ребят из «Локомотива». Да и на матч в Черкизово хочется выбраться.

Сезон для «Локомотива» складывается блестяще. Команда заслужила золото. В Лондоне я, кстати, общаюсь с одним болельщиком железнодорожников. Познакомились еще когда я сам играл в Москве. В прошлом году он поддерживал команду с трибуны на финале Кубка. Рассказывал, как было классно.



Фото: «Советский спорт»

«НЕ ЗНАЮ, ЧТО ТАМ СЛУЧИЛОСЬ У ЛОСЬКОГО С БЫШОВЦЕМ»

– Сами смотрите матчи «Локо»?

– На компьютере – обязательно. Чаще, конечно, не целиком, а нарезки моментов и голов. Видел, как «Локомотив» разорвал «Спартак», уступая 0:2. Это была чемпионская игра. При этом в команде, судя по инстаграму Маринато Гилерме, отличная атмосфера. Юрий Палыч Семин хорошо знает свое дело. Он ведет «Локомотив» к цели.

– У вас с Семиным отношения в «Локо» складывались?

– Когда я пришел, он был президентом клуба. При нем я подписал контракт. Как президент, он сыграл роль в моем трансфере в «Локомотив».

– А как Семин, уже будучи тренером, воспринял ваш отъезд в Англию?

– Не помню, чтобы мы это обсуждали. Я быстренько сгонял на медобследование в «Вест Бромвич» и – заключил контракт. В «Локомотиве» мне остаться не предлагали. Тогда президентом как раз стала Ольга Смородская. Она, в основном, занималась сокращениями в старом штабе.

– Смородская наносила вред «Локо»?

– Слышал, что болельщики были рады, когда она покинула клуб. Но судить о ее работе в целом считаю некорректным.

– Вам довелось выступать за «Локомотив» и при Анатолии Бышовце. Правда, что он рассорился с лидерами команды?

– Когда я приехал в «Локомотив», команда по именам была просто супер. Если бы Дмитрий Лоськов остался в коллективе, я забивал бы больше голов… Не знаю, что там у них произошло с Бышовцем, меня это не касалось. Моя задача – забивать мячи, и я, как мог, помогал команде.

И, кстати, не верьте тому, что написал обо мне в своей книжке про «Локомотив» один известный журналист. Это полная чушь. Ни слова правды!



Фото: «Советский спорт»

«ТЕТЯ ГОВОРИТ, В ЦСКА МНОГО ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ»

– С кем из игроков «Локомотива» сейчас общаетесь?

– Из того состава – с Ренатом Янбаевым, Родолфо, Дмитрием Сенниковым. Из нынешнего – только с Гилерме… С Димой Сычевым иногда списываемся. К сожалению, потерял контакт с Димой Торбинским. Сейчас у всех своя жизнь, мы стали взрослее, и больше времени уделяем семьям.

– В первый сезон в «Вест Бромвиче» вас прорвало – забили в АПЛ 15 мячей. Почему потом пошел спад и вы отправились по арендам в другие команды?

– Дело в хозяине клуба. В какой-то момент я был на пике формы и вполне мог оказаться в «Арсенале». Но сделку зарубили. Возник конфликт с руководством, я потерял место в основе, а возраст был близким критическому. Будь мне 21 год, а не 30, легко преодолел бы трудности. Дождался бы окончания контакта и нашел новую команду как свободный агент. А в той ситуации сделать это было сложно. После спада спрос на меня снизился.

К тому же тогда пришлось уйти на правый фланг. «Вес Бром» купил Ромелу Лукаку, на него стали играть, а у меня моменты почти исчезли.

– Сейчас из РФПЛ можно с успехом перейти в АПЛ?

– Я знаю, что за Александром Головиным в Англии пристально следят. И он сам вроде бы хочет уехать… У меня работает тетя в ЦСКА. Она говорит, что там и помимо Головина достаточно молодых перспективных футболистов. Думаю, чемпионат мира может сделать многим россиянам хорошую рекламу в Европе. И, конечно, не надо бояться АПЛ. Ничего страшного там нет. Было бы желание прогрессировать.



Фото: «Советский спорт»

«ХОТЕЛ ВЫСТУПАТЬ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ»

– Вы были капитаном сборной Нигерии. А за российскую национальную команду хотели выступать?

– Конечно. Помню, как сам резал лоскуты красного цвета, нашивал на них надпись СССР и приделывал к белым футболкам. Мне было 11 лет, и я пел наш гимн, смотрел матчи как футбольные, так и хоккейные. Поэтому я такой же патриот, как и любой россиянин, который живет в этой стране.

– Почему же выбрали сборную Нигерии?

– Я сыграл три месяца в чемпионате Нигерии, там блеснул. И федерация тут же пригласила меня выступать за основную команду. Это было перед чемпионатом мира в Японии и Корее.

Нигерийцы сразу выпустили меня на 20 минут в отборочном матче против Кении. После этого менять сборную было уже нельзя. И я не жалею. Нигерию тоже люблю. Это родина моего отца. С этой командой я многого достиг.

– Чего ждете от нигерийцев на ЧМ-2018?

– Я настроен не позитивный лад. Группа у нас непростая – с Аргентиной, Хорватией и Исландией. Но состав подобрался талантливый. Вопросы остаются, разве что, по вратарю…

В общем, жду Нигерию в плей-офф. Как и сборную России, разумеется. Вам-то с группой, наоборот, повезло.