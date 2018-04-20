«КАРПИН МЕНЯ ИГНОРИРУЕТ»

– Совсем недавно вы провели товарищеский матч с командой Василия Уткина – «Эгриси». Часто удается собираться поиграть в футбол?

– По понедельникам и пятницам проводим тренировки в формате 10 на 10. Нельзя сказать, что у нас прямо команда, но собираемся мы стабильно и играем на неплохом любительском уровне. Команда состоит не только из артистов, артисты там в общем-то только мы с Лешей (Леонид Барац – еще один участник «Квартета И». – Прим. ред.).

– В турнирах участвуете?

– Нет, все-таки график не позволяет заявляться в долгие соревнования. Иногда приглашают – мы играем, если позволяет время. Уровень у нас неплохой, мы в порядке.

– Перед финалом Евро-2016 вы в эфире «Матч ТВ» поспорили с Валерием Карпиным: если побеждает Португалия – он на 30 секунд выпускает вас на поле в составе своей команды в официальном матче. Если побеждает Франция – вы делаете 15-секундный эпизод с Карпиным в вашем фильме. Вы победили, когда вас ждать в футболке «Ростова»?

– Слушайте, я бы с удовольствием, но Валерий Георгиевич меня игнорирует. Если честно, у меня нет его мобильного телефона, чтобы напомнить о себе.

– Значит, напомним через это интервью.

– Да, если у вас получится – передайте ему. Хотя, почти уверен, что он скажет – ну что вы меня спрашиваете о какой-то ерунде?



Готов ли наставник «Ростова» Валерий Карпин предоставить игровое время Хаиту? Фото Валерия Матыцина/ТАСС

«НЕ ВЫЙДЕМ ИЗ ГРУППЫ НА ЧМ»

– Год назад вы говорили, что со Станиславом Черчесовым мы теряем время. Ваше мнение не изменилось? Потерянный год для сборной России?

– К большому сожалению, это абсолютно потерянный год. Все хорошие отрезки игр команды говорят совсем не о том, что мы смогли стабилизировать наш футбол, а только о том, что в сборной есть индивидуально сильные ребята. Они накачаны Станиславом Саламовичем энергетически, поэтому время от времени что-то выдают. Но системы по-прежнему нет. Черчесов – не очень большой мастер по выстраиванию обороны в три центральных защитника для схемы 3-5-2.

На мой взгляд, вот что странно: понимаю, мы пытаемся брать не качеством, а количеством. Но есть и другая логика: у нас и так в стране почти нет хороших центральных защитников, а на поле их количество максимальное. Получается, играет на одного некачественного футболиста больше.

Меня очень разочаровывает наша сборная: игра в обороне – просто катастрофа. Понимаю, травмы – объективная вещь, но можно же как-то по-другому построение команды осуществлять? При 3-5-2 теряется Самедов, который вообще не приспособлен играть по этой схеме, он может выходить в старте только при 4-4-2 или 4-5-1. Прошел год с тех моих слов, и теперь я убежден: наша сборная не выйдет из группы.

– Следили за нашими соперниками по группе?

– Посмотрел матч Саудовской Аравии с Бельгией. Говоря о Египте, все называют Мохаммеда Салаха, но там вся команда очень приличная. Мало нам не покажется. Мое предсказание такое: дай бог выиграем матч-открытие, забьем один или два аравийцам, которые будут очень волноваться. А потом не сможем победить Египет и Уругвай – так и вылетим.

– Жаркая дискуссия по поводу отсутствия в сборной Игоря Денисова.

– Возвращение Денисова – не панацея. Если он будет играть, это не означает, что наша сборная вдруг станет чемпионом мира или хотя бы пройдет в 1/8 финала Португалию или Испанию. Но, учитывая огромный дефицит игроков, которые умеют нормально защищаться, неправильно игнорировать одного из тех, кто хоть как-то умеет это делать. Надо быть выше данного конфликта.

Если ты не берешь такого игрока в сборную, это должно быть подтверждено результатом. В общем, вот такой Черчесов: он считает, что умнее всех, он принципиален, он знает, как надо делать. Это все понятно, состав – ответственность главного тренера. Но домашний чемпионат мира – праздник для страны. Следующий может вообще никогда не случиться. Счастье, что мы живем во время подобного праздника. Но у нас такой не соответствующий уровню тренер. Это ужасно, ведь игроки-то хорошие.

– Значит, вы не согласны с тем, что у нас самая слабая сборная за последние 10-15 лет?

– Категорически не согласен. У нас очень приличная сборная. Вы вспомните, что было накануне Евро-2008. Все считали Аршавина и Павлюченко игроками местного разлива, только для внутреннего пользования, но у команды был нормальный тренер. Ключевая вещь – не уровень мастерства, хотя он у нас сейчас высокий, а ментальность, изменение психологического настроя. Это то, что Хиддинк сделал с ребятами: до сих пор перед глазами то, как играла та сборная.



Станислав Черчесов – главная беда сборной России, считает Хаит. Фото Дарьи Исаевой

«ОТ НАШИХ СПЕКТАКЛЕЙ БОЛЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЯ, ЧЕМ ОТ СБОРНОЙ»

– Игру прошлого чемпионата мира с Бельгией вы смотрели прямо во время спектакля, для этого по периметру сцены даже повесили экраны. Спустя четыре года проследите, чтобы спектаклей по ходу матчей нашей команды не было?

– Конечно, мы учимся на своих ошибках. Все точно развели по календарю, спасибо за переживания.

– Собираетесь на стадион?

– Еще не купил билеты, но, надеюсь, все будет в порядке. Я уже озаботился этим. На матч в Самаре точно пойду, там билеты уже куплены. Буду болеть за нашу команду всем сердцем, хоть и убежден, что не выйдем в плей-офф. Просто смотрите, какая ситуация: нашу команду от провала до успешного выступления отделяет один матч, ведь в 1/8 финала нам в любом случае делать нечего. Проигрыш Испании или Португалии будет признан достойным результатом.

– На финал планируете попасть?

– Очень хочу пойти на все игры плей-офф, которые будут в Москве, включая полуфинал и финал. Это же праздник! Такое пропускать нельзя.

– За последний год сборная России на новом стадионе в Петербурге играет лучше, чем в Москве. У вас 14 апреля в Северной столице концерт. На петербургской сцене тоже будете техничнее и сыграннее?

– Когда играешь в любом другом городе – это не такая рутина, как в Москве. Всегда чуть больше событий, чем в обычном спектакле, да и побольше куража. Думаю, на данный момент зрители от наших спектаклей получают больше удовольствия, чем от игры сборной под руководством Черчесова. При этом ввести в зрителя в ту эйфорию, которая была в 2008 году, у нас не получится никогда.



Ростислав Хаит с партнером по «Квартету И» Леонидом Барацем и ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким (слева направо). Фото ТАСС

«МУНДИАЛЬ ВЫИГРАЕТ БРАЗИЛИЯ»

– Вопрос вам как поклоннику Роналду. Если Аргентина или Португалия выиграет чемпионат мира, это поставит точку в противостоянии Месси и Криштиану?

– Наверное, да. Но, думаю, эти команды не победят, и спор продолжится. Интрига, конечно, очень прикольная: оба выиграли по пять «Золотых мячей» и по четыре Лиги чемпионов. По игре в чистом виде за клуб Месси сильнее, но Роналду гораздо сильнее в сборной. Все это приблизительно уравновешивает ощущения, кто из них лучше – даже несмотря на победу Роналду на Евро.

Месси показывает феноменальный уровень, но только в «Барселоне»: в сборной он не входит даже в топ-25 аргентинцев за всю историю национальной команды. И по статистике, и по титулам, и по игре. Лео не забил ни одного гола в плей-офф чемпионатов мира. Это очень показательно.

– А кто выиграет мундиаль, если не Португалия или Аргентина?

– Бразилия. А лучшим футболистом мира станет Неймар. Мне кажется, сейчас сборная Бразилии с большим отрывом лучшая команда планеты. Я начал говорить это еще год назад. Вспомните, как бразильцы начали квалификацию ЧМ. Чудовищно! Но потом пришел Тите, который почти ничего не поменял в составе, но сборная стала показывать феноменальный футбол. Ну неужели раньше те же игроки были плохими, а потом сразу стали хорошими? Нет, просто тренер не соответствовал уровню сборной.

Дунга не должен был тренировать сборную Бразилии, как и Черчесов не должен работать с нашей командой. Надеюсь, что-то произойдет и Черчесова все-таки снимут до чемпионата мира. Так уже случалось, когда убрали Малофеева и поставили Лобановского. Правда, там был базовый клуб сборной…

Вы представьте, как увольнение Черчесова встряхнет команду. Может, и Березуцкие вернутся. Если восстановится Джикия и вернется Вася, получится очень приличная линия обороны. В любом случае, уже без Кутепова.

– Не очень верится, что Черчесова действительно могут снять.

– Не удивлюсь, если вдруг кто-то из больших начальников включит товарищеский матч с Австрией или Турцией, а там, скажем, будет 1:4. Могут психануть: «Что это за безобразие!»

– Кого в таком случае назначать?

– Гончаренко Гинер не отдаст, но к этому времени будет уволен Антонио Конте, которому такое предложение может показаться очень амбициозным. Он за три недели способен привести команду в порядок. На короткой дистанции Конте эффективен, да и в сборной Италии прекрасно работал.

В футболе возможно все: хоть Данию-1992 вспомните. Психологическое состояние намного важнее игрового мастерства и тактики. А у нас сейчас в сборной атмосфера такая: Черчесов – главный, игроки ему более-менее доверяют, но при этом все понимают.

Например, ушли из сборной Березуцкие, потому что им на старости лет не нужен очередной позор. А молодые пацаны… Ну неужели они будут говорить что-то против Черчесова? Никто же не хочет пропустить домашний чемпионат мира. Поэтому все молчат, хотя недовольных много.

– Как-то не очень позитивно заканчивается наш разговор.

– За это извините. Но в любом случае у нас в стране праздник! Учитывая геополитическую позицию, домашний чемпионат мира – лучик, который светит нам очень и очень ярко.