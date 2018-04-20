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Москва. Стадион «Открытие Арена». 18 апреля. День рождения «Спартака». На часах примерно 22:30. Полуфинал Кубка России по футболу. Соперник «Спартака» – «Тосно». На табло счет – 1:1. Серия пенальти. Шестой удар при счете в серии 4:4.

К мячу подходит Денис Глушаков, который даже не попал в пятерку первых бивших. Если серия продолжится, бить придется кому-то из этого списка: Ещенко, Кутепов, Максимович, Зобнин. Есть еще и Селихов, но он вряд ли тянет на роль немецкого голкипера-бомбардира Бутта. Глушаков – логичный выбор.

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Капитан «Спартака» разбегается, бьет… Не забивает. Все, что будет происходить дальше – страшный сон любого футболиста – травля со стороны людей, которые ровно год назад носили тебя на руках, празднуя первое за 16 лет чемпионство. В комментариях ко всем статьям тебя призывают уйти. У тебя в Инстаграмме под каждой фотографией мегабайты нецензурщины. Все проклинают тебя за то что ты помешал клубу завоевать Кубок страны.

Мы не будем в очередной раз вступаться за Дениса, ведь и так понятно, что вешать поражение на плечи одного футболиста – это слишком. Мы хотим обратить внимание болельщиков на то ,что в том матче «Спартак» упустил сразу два титула – не только уже упомянутый Кубок, но еще и второе подряд чемпионство. Как это возможно? Сейчас объясним.

Смотрите, из всех остававшихся на тот момент в розыгрыше участников Кубка, только «Спартак» гарантировал себе попадание в еврокубки через чемпионат. По правилам российского футбола, если бы красно-белые выиграли еще и кубок, дающий право играть в Лиге Европы, их место в еврокубке занял бы клуб, ставший шестым в чемпионате России. При любом другом исходе, в Лигу Европы отправлялся бы победитель Кубка, будь то «Тосно», «Авангард» или «Шинник».

За «Спартак» в его день рождения болели не только собственные фанаты, но и ребята из Уфы, Казани, Тулы и даже Екатеринбурга. Именно «Уфа», «Рубин», «Арсенал» и «Урал» продолжают борьбу за шестую строчку чемпионата России. За место в Лиге Европы эти команды готовы были в оставшихся четырех играх жилы на поле рвать, лишь бы попасть в заветную шестерку. Что с этого «Спартаку»? Смотрите…

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После поражения от «Урала» отставание «Спартака» от «Локомотива» составило шесть очков. То есть, народной команде надо выиграть все матчи, чтобы «Локо» при этом проиграл два и еще в одном хотя бы сыграл вничью, ну или две ничьи и поражение – тоже сойдет. Выиграть четыре из четырех – не такая уж и проблема, ведь в соперниках – клубы из нижней части турнирной таблицы: «Ахмат», «Амкар», «Ростов» и «Динамо». При это три из четырех матчей «Спартаку» играть дома три. Выезд – только в Пермь, где красно-белые в прошлый раз праздновали чемпионство так, что город этого уже никогда не забудет.

Проблема заключалась в том, чтобы «Локо» каким-то образом умудрился потерять 7-8 очков. И тут на выручку «Спартаку» приходили как раз те самые борцы за шестое место.

Смотрите на календарь «Локомотива». Сначала – игра с неуступчивой «Уфой» Сергея Семака, которая мечтала о Европе. Затем – визит к воспрянувшему духом после увольнения Игоря Шалимова «Краснодару». После – встреча с «Зенитом». Конец сезона – против «Арсенала», который к тому времени наверняка продолжал бы борьбу за Лигу Европы. Все четыре встречи – с командами из верхней части турнирной таблицы, с клубами, которым было бы что терять и было бы за что бороться – матчи «за шесть очков».

Но «Спартак» проиграл. А, проиграв «Тосно», «Спартак» лишил «Уфу» с «Арсеналом» надежд на Лигу Европы. Он лишил эти клубы очень сильной мотивации биться в каждом оставшемся матче чемпионата, в том числе и против «Локомотива». Теперь железнодорожникам будет намного легче набрать заветные шесть очков, которые не позволят «Спартаку» стать чемпионом во второй раз подряд. И виноват в этом – сам «Спартак».

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