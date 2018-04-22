Гол прямым ударом с углового, дубль за две минуты и гол+пас главного героя – такой сценарий показался бы нереальным даже для «Тренера».

– У меня нет сожалений, что мы отпустили Дзюбу. Не знаю, можно ли вообще сейчас оценивать его результаты, – сказал Роберто Манчини во флеш-интервью перед началом матча с «Арсеналом». Может, он и правда не знает. А может, издевается. Потому что у него нападающие почти не забивают, а отпущенные в аренду атакующие игроки в полном порядке.

Это, кстати, не только Дзюба в «Арсенале», но еще и Кристиан Нобоа в «Рубине» – человек, при правильном использовании которого можно было бы проучить Леандро Паредеса и показать аргентинцу, что он не незаменим.

Вместо этого Манчини снова сделал Паредеса главным, снова дал ему все функции организатора – а самый дорогой летний новичок «Зенита» справился так себе. Единственное, что ему точно удалось – наконец-то забить прямым ударом с углового. Паредес пробовал это в нескольких последних матчах, и в Туле все совпало: Артем Дзюба, остававшийся последним полевым на пути мяча, понадеялся на своего вратаря Левашова, но что-то смутило и голкипера.

Такой гол – точно личное достижение Паредеса, причем весьма яркое. Однако важнее все же организация игры, за которую отвечает Леандро – а тут проблемы. Первую записку от Роберто Манчини аргентинец получил уже в середине первого тайма. Главный тренер вдруг решил, что ему нужно сменить схему и при этом несколько унизить Илью Скроботова.

Несколько дней назад после победного гола в ворота «Динамо» Манчини восхвалял 17-летнего защитника, с выходом которого угадал на последних минутах. Логично, что у Ильи появился шанс сыграть с первых минут. Однако дома с динамовцами проверить его именно как центрального защитника толком не получилось. А в Туле именно Скроботов стал жертвой перестроений: Илья играл в тройке защитников при схеме 3-5-2, вместо него появился Игорь Смольников, чтобы система трансформировалась в 4-4-2. Оставить парня, которого он якобы раскрыл, при двух центральных Манчини не решился.

Остается надеяться, что сразу после замены или в перерыве всезнающий главный тренер хотя бы внятно объяснил Скроботову, что эта ранняя замена – следствие ошибки самого Манчини, а не претензия к игре Ильи.

***

Два гола у «Арсенала» в первом тайме получились с участием Артема Дзюбы. На третьей минуте он ушел в левый фланг и отдал обычный, совсем не обостряющий пас на Игоря Горбатенко – однако полузащитник превратил эту передачу в голевую: продвинулся к штрафной и точно выстрелил в дальний угол.

На последней минуте первого тайма Дзюба боролся за верховую передачу, собрал на себе все взгляды защитников «Зенита», а Сергей Ткачев спокойно принял отскок, подготовил удар и забил от штанги. Перемещения обороны петербуржцев просто в сторону летящего мяча, особенно на повторе, больше напоминали дворовый принцип, а не обученную профессиональную команду.

В начале второго тайма Дзюба ушел от Кришито один в один и сам создал крутейший момент – еще одной голевой передаче помешал только Кангва, который с метра не смог пробить мимо Юрия Лодыгина.

Капитан Кришито – как раз одно из отражений нынешнего «Зенита». Он, возможно, даже зеркало Роберто Манчини. Мысли обоих итальянцев, судя по всему, уже совсем не в «Зените». Между третьим и пятым местом для них нет особой разницы, воевать за Лигу чемпионов не для себя у них желания как будто нет. Артем Дзюба не раз очень легко обыгрывал Кришито, причем умения форварда явно накладывались на нежелание защитника биться до конца.

***

Концовка тульского матча – лучший сценарий этого сезона.

Удаление Горбатенко, выход Кузяева, его дубль за две минуты – так «Зенит» виртуально обошел «Спартак» и вышел на второе место. Насколько заслуженно, неважно. Главное – петербуржцы были в десяти минутах от победы.

Но отнял ее, конечно же, Артем Дзюба. За две минуты до конца основного времени он все-таки забил «Зениту» и теперь уж точно завершил процедуру отмщения. И помог «Спартаку», ЦСКА и «Краснодару» оставить Петербург без Лиги чемпионов третий год подряд.

«Арсенал» – «Зенит» – 3:3 (2:1)

Голы: 1:0 – 3 Горбатенко, 1:1 – 36 Паредес, 2:1 – 45 Ткачев, 2:2 – 82 Кузяев, 2:3 – 84 Кузяев, 3:3 – 88 Дзюба

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Альварес, Сунзу, Комбаров (Хагуш, 57), Ткачев (Берхамов, 84), Александров (Шевченко, 90), Чаушич, Горбатенко, Кангва, Дзюба

«Зенит»: Лодыгин, Скроботов (Смольников, 23), Кришито, Иванович, Мевля, Краневиттер (Ригони, 59), Паредес, Ерохин, Заболотный, Дриусси, Полоз (Кузяев, 66)

Предупреждения: Горбатенко (23), Дриусси (26), Ткачев (45), Александров (81)

Удаление: Горбатенко (77)