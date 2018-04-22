Последний шанс Конте на трофей

На следующий день после противостояния «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» на поле «Уэмбли» вышли футболисты «Челси» и «Саутгемптона», чтобы определить соперника манкунианцев по финалу Кубка Англии. Для синих победа в этом турнире последний шанс спасти провальный сезон, а для их наставника Антонио Конте – громко хлопнуть дверью перед отставкой.

Поэтому состав «пенсионеров» на полуфинал был самым что ни на есть боевым. Не вышел только Маркос Алонсо, получивший трехматчевую дисквалификацию за то, что наступил на ногу Шейну Лонгу в матче этих команд в рамках АПЛ 14 апреля (3:2). В отличие от защитника, ирландец на поле появился. А вместо Алонсо вышел бразилец Эмерсон.

А вот появлению Вилла Кабальеро в воротах удивляться не стоит– он отстоял во всех встречах текущего розыгрыша Кубка страны и наверняка выйдет на финал.

«Саутгемптон» более месяца назад сменил главного тренера, отправив в отставку Маурисио Пеллегрино. Вместо него «святых» возглавил Марк Хьюз, но ожидаемого эффекта это не принесло – 0:3 от «Вест Хэма», 2:3 от «Арсенала» и «Челси», 0:0 в Лестере и четыре очка отставания от спасительной 17-й строчки за четыре тура до завершения сезона. Поэтому фаворит в этом противостоянии был очевиден. И он свой статус оправдал.

Номинальные хозяева действительно очень агрессивно начали встречу и даже попали в перекладину (немного не повезло Виллиану, закручивавшему мяч в дальний угол из пределов штрафной), но к середине первого тайма немного ослабили хватку и позволили сопернику изредка пересекать середину поля. Правда, большими силами красно-белые в атаку ходить не решались, поэтому после перепасовки центральных защитников следовала длинная передача на одного из форвардов – Лонга или Чарльза Остина, имевших один момент на двоих за все 90 минут.

Похоже, болельщики «Саутгемптона» так в нынешнем сезоне привыкли к поражениям, что уже не верят в свою команду. На трибунах «Уэмбли» оказалось на редкость мало поклонников красно-белых. Особенно с учетом высокого статуса игры.

Жиру - последователь Салаха

Не прошло и 30 секунд с начала второго тайма, как Оливье Жиру удалось сделать то, что не получалось в первом. Эден Азар зацепился на линии штрафной за длинную передачу из глубины и проткнул мяч французу, который в стиле Мохамеда Салаха, что называется, на носовом платке обыграл четверых (!) защитников, качнул вратаря Алекса Маккарти и уже в падении отправил мяч в пустые ворота. И все установки Хьюза, данные подопечным в перерыве, стали неактуальны.

Любопытна статистика, приведенная британскими телевизионщиками к 51-й минуте: 10-2 по ударам, но 1-1 – в створ. Думаю, многие бы удивились, если бы поведя в счете, лондонцы продолжили так же наседать. Они предсказуемо сменили акценты и стали выманивать соперника на свою половину поля. А у футболистов «Саутгемптона» и выбора особого не было.

За полчаса до финального свистка Хьюз заменил не использовавшего единственный к тому моменту голевой момент Лонга (Остин по-волейбольному перехитрил защитников, пропустив мяч на партнера, но тот не смог его обработать и потерял возможность убежать один на один с Кабальеро) и ничем не запомнившегося Пьера-Эмиля Хейбьерга. Вместо них на поле появились Натан Редмонд и Душан Тадич. Англичанин почти сразу после выхода проверил бдительность вратаря ударом из-за пределов штрафной.

Напряжение нарастало, и Кабальеро едва не дал слабину, выронив мяч в свои ворота после подачи с фланга, однако судья Мартин Аткинсон зафиксировал нарушение правил на голкипере. Арбитр был настолько уверен в своем решении, что даже не стал задействовать видеоассистента.

В концовке Конте выпустил вместо Жиру Альваро Морату, и уже спустя две минуты испанец выиграл борьбу на втором этаже и поставил в этом матче точку. В оставшееся время синие могли даже увеличить преимущество, но ограничились победой в два мяча и вышли в финал Кубка Англии, где их соперником будет «Манчестер Юнайтед». Матч состоится на «Уэмбли» 19 мая.

ЧЕЛСИ – САУТГЕМПТОН – 2:0 (0:0)

Челси: Кабальеро, Эмерсон, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Мозес, Фабрегас (Педро, 76), Канте, Виллан (Бакайоко, 64), Азар, Жиру (Мората, 80)

Саутгемптон: Маккарти, Седрик, Бертранд, Беднарек (Габбьядини, 78), Йосида, Худт, Лемина, Ромеу, Хейбьерг (Тадич, 63), Лонг (Редмонд, 63), Остин

Голы: Жиру, 46 – 1:0. Мората, 82 – 2:0.

Предупреждения: Йосида, 40. Ромеу, 50. Лемина, 55. Худт, 65.

Судья: Мартин Адкинсон.