Евсеев, победив в Петербурге, вспомнил о работе во второй лиге, Юрченко поспорил с журналистами, а легионер Бодул заговорил по-русски.

«Такой пенальти не поставили бы «Зениту» и «Спартаку»

Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев не показывал вид, что рад победе.

– Забили два мяча, не пропустили, – отчеканивал специалист. – Не дали сопернику разбежаться. Мы понимали, что если дать простор, проигрывать борьбу – соперник навяжет свою игру. Этим «Тосно» и превосходил соперников, переламывал игры. Мы были к этому готовы. Может быть, у соперников эмоции ушли. Такую игру вырвать у «Спартака»…

Вопросов к тренеру не накопилось, и его быстро отпустили.

– Я думал, такое только во второй лиге – даже разочарованно сказал Евсеев.

Его остановили на несколько селфи, а один журналист тихо спросил, что с Аароном Оланаре.

– Оланаре? – переспросил тренер. – Ничего.

Нелюбитель критиковать судейскую работу Дмитрий Парфенов на этот раз немного сорвался.

– Когда так проигрываешь – двоякое впечатление. Один момент перевернул игру. Я никогда не жалуюсь, не комментирую такие вещи, но такой пенальти «Зениту», «Спартаку» бы не поставили. Соперник и наш защитник были в одинаковой ситуации. За такие эпизоды в каждой игре можно ставить три-четыре пенальти. Но это все эмоции, мы не набрали очки. Начало было хорошим, что и просили. Один эпизод повлиял на дальнейший ход матча. Начали нервничать, переживать. Никто не говорил, что будет легко. Мы понимали, что РФПЛ – турнир сложный. Мы руки не опускаем, будем до последнего цепляться, кусаться, сохранить место.

– Насколько трудно было готовить команду после победы над «Спартаком»?

– После таких побед легче восстанавливать. Начало матча это показало: максимальная отдача, концентрация. Мы контролировали ход матча. Может, нервозность потом получилась из-за усталости.

– Из-за чего рано заменили Мелкадзе?

– Не мог продолжить игру. Надеемся, все хорошо. Жора – боец. У него не очень приятная травма. Может, это тоже сказалось.

«Было желание забить, но нам не давали»

Судейская тема продолжилась в микст-зоне, и куда мощнее.

– Без комментариев. Рефери спасибо, – бросил журналистам Раде Дугалич.

А Давид Юрченко не постеснялся пойти в разнос.

– Тяжело играть против 14 человек, – говорил чуть заведенный капитан «Тосно». – Против нас играл «Амкар» и три судьи. Давно не видел, чтобы ставили такие пенальти. Мяч находится в воздухе, летит в 20 метрах от ворот, а он ставит точку и говорит, что был игровой момент. Какой, когда нет мяча? Пускай разбирается судейский исполком.

– Успели восстановиться после полуфинала со «Спартаком»?

– Мы ни в чем не уступили «Амкару». Двигались хорошо, единоборства выигрывали. Тяжело играть, когда заведомо топят с первых минут и сажают на свистки.

– У команды было 70 минут после пенальти.

– Было, но вы видели игру? Любое касание – сразу свисток в нашу сторону. Вы нас в чем-то обвиняете? У команды было желание играть и забить гол. Но нам не давали, вот и все.

Резиуан Мирзов на фоне одноклубника выглядел более спокойным.

– Все получалось, пока не поставили пенальти, – отметил полузащитник. – После этого уже было тяжело играть. Матч был до первого гола. Они забили, сели в оборону, и нам было тяжело что-то делать. Надо было забивать первыми, и было бы намного легче играть.

– 120 минут полуфинала со «Спартаком» сказались на подготовке команды?

– Нет, был нормальный настрой. Все понимали важность этой игры. Все вышли биться, силы были.

– Судья совершил ошибку, поставив пенальти?

– Я не видел этот момент. Но думаю, можно было и не ставить.

Форвард «Амкара» Дарко Бодул переехал в Россию летом 2016-го. К концу второго сезона в Перми футболист, родившийся в Сараево, начал давать интервью на русском языке.

– Игра была очень важна для нас, – сказал легионер с австрийским и хорватским паспортом. – Мы всей командой хорошо сыграли в обороне и реализовали свои моменты. Осталось выиграть одну-две игры, и мы хорошо закончим сезон.

– Команда способна избежать стыков?

– Конечно, мы это показали. Все играли очень хорошо на пользу команде. Для «Тосно» тоже игра была очень важна, но мы смогли победить и добиться нужного результата. Если будем продолжать играть в свою игру, все будет хорошо.