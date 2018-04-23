Гол Ван Перси, выход «МЮ» в финал и протест Гвардиолы: итоги уик-энда
Клубный сезон заканчивается, наступила пора решающих матчей.
Моуринью против Конте в финале
🔴 vs. 🔵— Squawka Football (@Squawka) 22 апреля 2018 г.
Mourinho vs. Conte
Man United vs. Chelsea
The FA Cup final is set for the May 19th 🗓
For now, today's top five articles. pic.twitter.com/dJiHZeB1ee
В Англии определились финалисты кубка – 19 мая на «Уэмбли» пожмут друг другу руки Жозе Моуринью и Антонио Конте. «Юнайтед» выбил из турнира «Тоттенхэм» – свой третий мяч в 2018 году забил Алексис Санчес (это на гол меньше, чем у Павла Погребняка). А «синие» не позволили сбыться мечтам болельщиков «Саутгемптона» – тоже всего третий мяч в году забил Альваро Мората (смотри выше на статистику Погребняка).
«Фейеноорд» – обладатель кубка Нидерландов
Робин Ван Перси выиграл свой второй трофей в составе «Фейеноорда» (первый с 2002 года). В Роттердаме в финале кубка команда Джованни Ван Бронкхорста без проблем разделалась с АЗ 3:0. Ван Перси забил второй гол в матче, после чего под аплодисменты трибун покинул поле.
Woke up like this 😎💪#Feyenoord #Cupfighters pic.twitter.com/ifI0LB7UBM— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 23 апреля 2018 г.
Триумфальное возвращение собственных воспитанников стало доброй традицией «Фейеноорда». В прошлом сезоне спустя годы в Роттердам вернулся Дирк Кейт, который взял вместе с клубом чемпионский титул.
Гвардиола против Салаха
Пеп возмущен решением ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) признать Мохаммеда Салаха игроком года в АПЛ.
Mohamed Salah was crowned the PFA Players' Player of the Year after his incredible 41-goal debut season at Liverpool so far. pic.twitter.com/TDtACzIYsI— SuperSport (@SuperSportTV) 23 апреля 2018 г.
И понятно почему. Кевин Де Брейне, по мнению коллег, провел менее яркий сезон, чем египтянин, хотя был душой «Манчестер Сити» и помог клубу за пять туров до конца оформить победу в чемпионате. Тогда как голы Салаха, при всем к нему уважении, позволили «Ливерпулю» забраться в «лигочемпионскую четверку», только и всего.
«Барселона» повторила трюк «Спартака»
«Барселона» стала шестой командой в сезоне, после «Реала», «Бетиса», «Эйбара», «Атлетико» и «Спартака», которой удалось отправить пять голов в ворота несчастной «Севильи». Случилось это в финальном матче кубка Испании. Главным героем встречи стал Андрес Иньеста, поразивший ворота соперника с передачи Лионеля Месси. Высока вероятность, что нынешний сезон последний в карьере легендарного полузащитника.
This photo is...— FC Barcelona (@FCBarcelona) 22 апреля 2018 г.
🔵🔴 #Copa30 pic.twitter.com/RooRc6T3zw
Чемпионская интрига в Италии
Впервые с 2009 года «Наполи» обыграл в гостях «Ювентус», возродив тем самым интригу в борьбе за чемпионство. Гол Калиду Кулибали на 90-й минуте сократил отставание неаполитанцев от лидера до 1 очка.
😍 raccontaci, tu che ami questa squadra, come hai esultato al gol di @kkoulibaly26❓— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 22 апреля 2018 г.
⚽️ #JuveNapoli 0-1
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ghdu0F1xxo
В ближайшем туре «Юве» отправится в гости к Лучано Спаллетти и его «Интеру», а «Наполи» встретится с «Фиорентиной». Это значит, что шансы вернуть себе первую позицию у команды Маурицио Сарри остаются.
АЕК – чемпион Греции впервые с 1994 года
Афинский клуб прервал гегемонию «Олимпиакоса», выигрывавшего титул 7 лет подряд. Главным творцом успеха АЕКа стал испанский специалист Маноло Хименес, известный по работе с «Севильей».
В решающем матче с «Левадиакосом» победный дубль оформил нападающий столичного клуба Анастасиос Бакасетас. И все же есть одно обстоятельство, способное в итоге отобрать у АЕКа звание лучшего клуба страны. Идущий на втором месте ПАОК подал апелляцию на решение дисциплинарных органов присудить ему техническое поражение в матче с АЕКом.
Напомним, в той встрече российский предприниматель Иван Саввиди, являющийся владельцем клуба из Салоников, выбежал на поле с пистолетом и угрожал арбитру. Однако подавляющее большинство греческих экспертов склоняются к тому, что апелляция ПАОКа в ближайшее время будет отклонена.