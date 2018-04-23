«ДЗЮБЕ НЕ СТОИЛО АПЕЛЛИРОВАТЬ К МАНЧИНИ»

Дзюба всегда играет ярко, когда ему надо что-то доказывать. Так было, когда его отправили в аренду в «Томь», потом тоже самое повторилось в Ростове. Он много забивал, потому что хотел доказать Карпину, что тот обошелся с ним не справедливо. Сейчас такая же ситуация сложилась с «Зенитом» и Манчини.

Как-то «Спартак» играл на Кубок СССР с «Факелом» в Воронеже, а у них играл Валера Рейнгольд. Понятно, что вся его карьера прошла в «Спартаке».

Первый матч получился упорным и завершился вничью 0:0. Тогда послематчевые пенальти не били, поэтому на следующий день пришлось играть опять. Тоже никто никак не мог забить. Валера в самом конце матча забил победный гол. Я ему тогда сказал: «А ты не мог в первой игре забить, чем так всех мучить?»

И у меня была такая же история, почти, как у Дзюбы. Я тогда ушел из «Спартака» в «Динамо». Мне до сих пор спартаковские болельщики высказывает в связи с этим претензии. Но я уже не раз говорил и еще повторю: я ушел не из «Спартака», я ушел от Бескова. И мы играли на кубок со «Спартаком» в Чимкенте. «Динамо» выиграли 3:0. После матча я подошел к Бескову и начал ему высказывать: мол, видите, я вам все доказал. Это был глупейший поступок. Сейчас я понимаю, что так делать нельзя, нужно все доказывать только на футбольном поле.

К чему это я? Дзюба после матча начал показывать скамейке «Зенита» и Манчини на свою фамилию на майке. Не стоило этого делать. Потому что когда-то за это будет стыдно, как стыдно было за «тренеришку». А этот тренеришка потом три раза подряд выиграл Лигу Европы. Да, у Манчини не получилось в России, но никто не станет спорить, что в футболе это значительная фигура. И уж точно стоит выше, чем фигура Дзюбы.

А то, что Артем отлично провел матч и забил важный гол, это только на пользу нашему футболу, это подогревает интерес к чемпионату.

Известная фраза: от любви до ненависти один шаг. Сейчас спартаковские болельщики высказывают много претензий Глушакову. Но надо напомнить, что Денис принес «Спартаку» победу в чемпионате, спустя 16 лет. Он подарил людям праздник. Я в воскресенье позвонил Денису и поддержал его, как мог, в такой ситуации.

Что касается «Локомотива», с обороной все хорошо, но видно, что игроки нервничают.

«ГОНЧАРЕНКО ПРОЯВИЛ МУДРОСТЬ»

Муса для нашего чемпионата заметный форвард. Был небольшой конфликт у Мусы и Гончаренко. Но это бывает, у тренеров и футболистов нервная работа. Конфликты случаются, игроки даже иногда дерутся на тренировках. Но Гончаренко поступил мудро, на следующий день свел этот конфликт на нет. А ведь мог гнобить игрока на лавке. Но он поставил Муссу уже на следующий матч. И мы видим, как Муса сейчас играет. А с «Краснодаром» сделал результат.

«Тосно» - «Амкар» - 0:2

Все после победы в кубке над «Спартаком» говорили, что теперь «Тосно» воспрял. Но так бывает у команд высокого уровня. А игроки «Тосно» оставил все эмоции на «Открытие Арене», и теперь им этих эмоций может не хватить на ключевые матчи. Игра с «Амкаром» была в этом плане ключевой, тем более, на своем поле.

Сейчас развернулась борьба между «Тосно» и «Анжи», чтобы уйти из зоны вылета. Думаю, «Анжи» в этой борьбе все-таки выйдет победителем – у команды из Дагестана гораздо больше опыта.