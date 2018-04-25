В Москве прошла презентация результатов исследования «Оценка влияния Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ на экономическую, социальную и экологическую сферы».

Оргкомитет «Россия-2018» и его партнеры, как оказалось, занимаются не только продвижением Забиваки в массы и перепиской с ФИФА. Еще люди, ответственные за то, чтобы чемпионат мира по футболу прошел гладко, заказали целое исследование влияния грядущего чемпионата мира на разные сферы нашей жизни. По случаю завершения работ над этим исследованием перед журналистами предстали председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и представители некоторых регионов, которые примут матчи грядущего турнира.

После приветственной речи Аркадия Дворковича слово взял непосредственный участник исследования Алексей Сорокин. Он раскрыл некоторые секреты методологии проведения работы. «Были взяты все программные документы, посмотрели на совокупность цифр и изъяли все мероприятия и объекты, которые не имеют прямого отношения к чемпионату мира. Мы изъяли из исследования стадион «Санкт-Петербург», «Спартак» и ЦСКА, поскольку эти проекты уже были на хорошем уровне развития», – пояснял Сорокин.

«Мы взяли период с 2013 по 2017 годы. Посмотрели инвестиции и операционные расходы. Попытались спрогнозировать доходы от туризма. Суммарный объем ВВП составил 867 млрд рублей – около 1 процента годового ВВП России», – подытожил глава оргкомитета.

То есть в относительном выражении эффект от чемпионата мира будет равен около 1% годового ВВП России. В сравнении с другими хозяйками чемпионата эта цифра вполне неплохая. По данным исследования, ЮАР в 2010 году получила эффект в 2% ВВП, Южная Корея в 2002-м – 0,7%. Германия вовсе потеряла 0,3%, а Бразилия – 0,6%.

Но именно с Бразилией в итоге вышла нестыковка. В официальной брошюре значится цифра отрицательная, а на презентации экран показал положительное значение. И даже одному из причастных к исследованию – Алексею Сорокину – оказалось не под силу объяснить такие метаморфозы. «Не могу прокомментировать, почему у Бразилии такой показатель. В разных странах по-разному, но не более одного процента. Конкретно методологию по Бразилии не могу рассказать. Надо уточнить, возможно опечатка», - оправдывался глава оргкомитета «Россия-2018».

В целом же, предполагаемое влияние чемпионата мира на Россию Сорокин оценил высоко. «Турнир послужит мощным стимулом для развития российской экономики и привлечет другие позитивные изменения. В социальной сфере – улучшение качества жизни. Улучшение транспортной инфраструктуры, благоустройство городов, медицины. Мы реконструировали 116 больниц в наших городах. Общие трудовые доходы населения увеличились», – рассказал Алексей Сорокин. Также он отметил, что сегодняшнее исследование все-таки предварительное, окончательный результат представят «в сентябре следующего года».

Не обошел стороной глава оргкомитета и вопрос безопасности на стадионах во время чемпионата мира: «Надеемся, что приедут именно любители футбола. Будет сотрудничество с силовыми структурами из разных стран. Будет создан специальный центр для полицейских, который откроется перед начало чемпионата мира. Мы будем владеть всей информацией о футбольных хулиганах. У нас никогда не было насилия во время международных мероприятий. Мы не опустим никакого насилия. Уверены, что чемпионат мира пройдет на безопасном уровне».

Одним из представителей региона, принимающего чемпионат мира, был Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Самара – наиболее проблемный регионов при подготовке к мундиалю, стадион для будущего турнира здесь до сих пор не сдан в эксплуатацию. Возможно, опасаясь каверзных вопросов, или по какой-то другой причине Дмитрий Азаров заранее предупредил, что долго отвечать на вопросы журналистов не сможет.

Чиновник не упустил шанса похвалиться достижениями его области и рассказал о строительстве футбольных баз и развитии спорта в регионе: «Созданы три базы, но только одну выбрали наши гости – в Тольятти. Мы ее сейчас доводим до уровня стандартов. Остальные две готовы принять гостей».

Но Врио губернатора Самарской области все же не удалось избежать вопроса о готовности стадиона: «У нас в субботу был Виталий Мутко, дал поручения. Дал отмашку, чтобы 28 мая состоялся тестовый матч. Все билеты проданы». Также он четко дал понять, что, по его мнению, стадион не превратится в «белого слона». «Когда «Крылья» играли в премьер-лиге, у нас был самый посещаемый стадион Восточной Европы. Всего десять лет назад. Так что проблем с использованием стадиона не будет», – заявил Азаров.

На помощь коллеге пришел Аркадий Дворкович, более подробно описав ситуацию со стадионом «Самара-Арена»: «Уже завтра должен быть выдан документ соответствия, а затем будет проводиться лишь косметическая работа. Что касается клубов, которые не играют в премьер-лиге, но в их городах пройдут матчи чемпионата мира, то мы надеемся, что они постараются выйти в высший дивизион. А в Сочи планируется воссоздание футбольного клуба».

И все же больше всего журналистов волновала экономическая составляющая наследия чемпионата мира. Аркадий Дворкович постарался объяснить, как формировался этот пресловутый 1% годового ВВП, как эффект турнира. «Без чемпионата мира у нас не было бы экономического роста. Мы боремся за каждую десятую процента. Ведь это качество жизни наших жителей. Это рост на 1% за пять лет, включая чемпионат мира. В этом году, это максимальный прирост – 0,4%», – рассказал заместитель председателя Правительства РФ.

Также Аркадий Дворкович предостерег журналистов от «неправильного понимания исследования» и попросил не «идти против правды»: «Это же расходы (на чемпионат мира) – не чай попить. Это инвестиции, которые дают вклад в жизнь людей. Прошу журналистов именно так оценивать эти цифры. Иначе вы будете идти против правды, если так будете писать. Я читал уже такие публикации – это ложь. Когда мы говорим о наследии, то мы считаем, что дает инфраструктура за вычетом операционных расходов. Но и эти расходы – это же чьи-то доходы, доходы компаний. Это исследование очень корректно. А 1% – это чистый эффект за вычетом всех затрат».

Председателю оргкомитета «Россия-2018» Аркадию Дворковичу пришлось отвечать и на неудобный вопрос о фан-зоне возле МГУ, чьи студенты активно протестуют против ее размещения у ворот ВУЗа. «На этой неделе завершается согласование отдельных объектов фан-зоны. Найдены решения, которые устроят все стороны. Недовольные есть всегда. Это неизбежно – вопрос соотношения позитивного и негативного. Теперь отдельные небольшие объекты вынесены за территорию МГУ».

Последовав примеру Дмитрия Азарова, Аркадий Дворкович уехал с презентации еще до ее окончания. А с его отъездом официальную часть было решено не продолжать. Присутствовавшим щедро подарили брошюры с текстом исследования, которое еще предстоит досконально изучить.