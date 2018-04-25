К Карпину нельзя относиться спокойно. И это хорошо.

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался в том духе, что ни при каких обстоятельствах не согласится больше работать под руководством Валерия Карпина, с которым они пересекались в стане красно-белых.

Нынешний наставник «Ростова» один из самых ершистых людей в российском футболе и уж точно самый прямолинейный из всех отечественных специалистов. Это всегда проявлялось не только в многочисленных разговорах с журналистами, но и непосредственно в той работе, которую он выполнял – будь то кресло генерального директора в «Спартаке», тренерская скамейка в армавирском «Торпедо» или должность главного редактора спортивных трансляций на «Матч ТВ».

Поэтому мало кого Валерий Георгиевич оставляет равнодушным по отношению к себе, хотя отношения к 49-летнему специалисту встречаются диаметрально противоположные.

Динияр Билялетдинов: «Сработаться с Карпиным нереально»

Полузащитник Билялетдинов выступал за «Спартак» (2012-2014). Сезон-2012/13 Карпин начал в должности генерального директора, затем сменил Унаи Эмери на посту главного тренера.

«Я бы ни за что на свете не пошел к тренеру Карпину. Сейчас. Не потому что он плохой или я. А потому что сработаться нереально, – приводит слова Билялетдинова Sport24. – Не беру профессиональные качества. Мы просто разные люди, с разными приоритетами. Вот и все.

Получил травму, на три месяца выпал – и все, пошел разлад. Не знаю, с чем связано такое быстрое переобувание, но атмосфера в воздухе поменялась. Одна из причин – на сборах мы с Карпиным поругались из-за лишнего веса. он не стал входить в мое положение – что я три месяца не мог ничего делать. Карпину все равно было. Я ответил.

Это тот самый момент, когда я мог повести себя по-другому. Но тогда была такая несправедливость, что я огрызнулся. У всех разная конституция, антропометрия. Если он сухой как лист – не значит, что все такие. В конечном счете, не в этом дело. Когда Руни забивал через себя «Ман Сити», он снял маечку, и я подумал: охохо, у Карпина не играл бы».

Эйден Макгиди: «Карпин все время нас запугивал и временами раздражал»

Полузащитник Макгиди выступал за «Спартак» (2010-2013). Карпин занимал посты главного тренера и генерального директора.

«Тренер Валерий Карпин был старой школы – запирал нас на тренировочной базе на неделю перед матчами и временами раздражал меня, так как он все время нас запугивал. Если мы проигрывали местное дерби ЦСКА, он запирал нас еще на неделю после матча…»

«Как-то тренер «Спартака» пригласил меня после игры, и он дымил как паровоз. Он на меня не смотрел, просто сказал: «Ознакомься и подпиши здесь». А там было написано, что меня переводят в состав команды до 16 лет. Оставалось всего две недели до зимнего перерыва, и с того момента я работал с юношеской командой. «Спартак» сообщил мне, что если я вернусь после перерыва, то буду работать с молодежью. Пришлось уходить».

Артем Дзюба: «Карпин обещал закатать меня, как футболиста»

Нападающий Дзюба выступал за «Спартак» (2009-2015 с перерывами на многочисленные аренды) под руководством Карпина.

«Этот человек много сделал нехорошего для меня. Поэтому для меня было принципиально не дать ему выиграть. И хотелось победить вообще. Я рад, что забил его команде. Мы не общаемся и не здороваемся, для меня этого человека не существует. Он очень много вещей сделал, которые не прощаются, - заявил Дзюба после дубля в ворота «Ростова» (2:2). – Самое главное, как он поступил в одном эпизоде – обещал закатать меня как футболиста, сделать все, чтобы я закончил, мою карьеру погубить.

Я, в принципе, ему благодарен. Мне пришлось уйти из тепличных условий, из Москвы, из дома – уехать в Томск. И сформироваться как мужчине, как футболисту. Он меня очень сильно, скажем так, мотивировал, разозлил. Чтобы я закончил с футболом – он все сделал для этого. А я сказал: «Посмотрим». Он хотел погубить мою карьеру, но я просто так не сдался и не сдамся».

Стипе Плетикоса: «Карпин не ставил меня в основу из-за лимита»

Вратарь Плетикоса выступал за «Спартак» (2007-2010), но вскоре после появления Карпина покинул клуб.

«О Карпине остались не самые приятные воспоминания. Помню, что он всегда говорил про лимит – Карпин считал это проблемой в российском футболе. Из-за этого перестал меня ставить.

Еще когда Лаудруп уходил, он сказал мне: «Будь аккуратнее. Карпин всегда давил на меня, чтобы ты не играл из-за лимита. А я как могу тебя не поставить, когда ты на тренировках один из лидеров?».

Я, конечно, был очень злой, но тренировался по максимуму. Хотел доказать, что он не прав. Но шансов что-то изменить не было».

Радослав Ковач: «Карпин хотел, чтобы играли молодые»

Полузащитник Ковач защищал цвета «Спартака» (2005-2009) до появления Карпина в клубе.

«Незадолго до этого руководство «Спартака» предложило мне продлить контракт на два года, я, конечно же, согласился. А пришел Карпин, который хотел, чтобы в команде играли молодые игроки. У меня были предложения от «Глазго», «Вест Хэма», но я хотел остаться. Даже готов был сидеть на скамейке! Но в какой-то момент позвонил агенту, а он мне сказал: «Кова, давай в Лондон».

Съездил в аренду, вернулся, а Карпин там еще был. «Ну что, тренер, считаетесь со мной?» – спросил у него. А в ответ услышал, что с прошлого сезона ничего не изменилось. Я и уехал. На тот момент знал, что никогда уже не вернусь. После этого не хотел слышать про какие-либо команды в России. Сразу сказал: «Если не «Спартак», то я ухожу. В другой мир».

Однако если у вас сложилось впечатление о том, что как тренер Валерий Карпин тиран, садист и вообще крайне прескверная личность, вот ознакомьтесь с противоположной точкой зрения. Хотя даже его поклонники признают, что характер у тренера сложный.

Ари: «Карпин добрый и общительный, но споры с ним плохи»

Нападающий Ари выступал за «Спартак» (2010-2013) под руководством Карпина.

«У нас бывали дискуссии, жаркие споры – особенно после поражений. Я могу ошибаться, но мне всегда казалось, что Карпин обращал на мои ошибки внимания больше, чем на ошибки других. Может быть, он просто более требователен к иностранцам.

О Карпине остались очень хорошие впечатления. Он добрый, общительный. После побед давал дни отдыха. Мы вовремя получали премии. Теперь он работает на телевидении? Что ж, могу только пожелать ему удачи! Советую комментаторам всегда соглашаться с ним! Споры с Карпиным плохи».

«Валерий – очень эмоциональный тренер. Его сильная сторона – мотивация. Он умеет так настроить команду, что та пойдет разносить все вокруг, особенно если речь идет о матче с топ-клубом!».

Александр Павленко: «Карпин импульсивный, но палки не перегибал»

Полузащитник Павленко выступал за «Спартак» (2001-2009) и покинул клуб вскоре после появления Карпина.

«Да, Валерий Георгиевич – человек импульсивный, мог выругаться. Но палки не перегибал. Сейчас, говорят, Карпин стал лояльнее. Наверное, это уже опыт».

Владимир Обухов: «Если Карпин считает тебя плохим игроком, скажет напрямую»

Нападающий Обухов является воспитанником московского «Спартака» и находится в структуре клуба с 2003 года.

«Жаль, что он выиграл три раза серебро чемпионата, но не дотянулся до золота. Его особенность в том, что он очень прямой человек. Если Карпин считает тебя плохим игроком, то скажет тебе это напрямую, не будет вуалировать».

Жоао Карлос: «У меня недопонимания с Карпиным не возникало»

Защитник Карлос выступал за «Спартак» (2013-2015) под руководством Карпина.

«Все было хорошо, так как я понимал его характер. Карпин – необычный тренер. Если не можешь понять, чего он от тебя хочет, возникнут проблемы. Хороший человек, но сложный, с ним непросто общаться. Часто случалось так, что игроки с ним пререкались, спорили. Лично у меня недопонимания с Карпиным не возникало».

Денис Глушаков: «Спасибо Карпину за приглашение в «Спартак»

Капитан чемпионского «Спартака»-2017 приехал в клуб в 2013 году по инициативе Карпина.

«Валерий Георгиевич – тот человек, который пригласил меня в «Спартак». Спасибо ему за это!».

Валерий Георгиевич - тот человек, который пригласил меня в Спартак. Спасибо ему за это!) pic.twitter.com/dkhkeubFuD — Denis Glushakov (@DGlushakov8) 18 марта 2017 г.

Главный тренер «Ростова» настолько сложная и неординарная личность, что зачастую вызывает симпатию даже у тех, кого своими решениями удивляет и озадачивает.

Ника Пилиев: «Карпин точно сильнее Слуцкого»

Полузащитник Пилиев выступал за «Торпедо» Армавир (2015) во время работы Карпина с этим клубом.

«Во-первых, Карпин – это дисциплина. В России это важно. Во-вторых, Карпин сам участвовал в тренировках, показывал себя и смотрелся не хуже других. Как тренер Карпин точно посильнее, например, Слуцкого. На мой взгляд, Леонид Викторович – не топ-уровень даже для Премьер-Лиги.



Мог ли Карпин в Армавире мог сказать своему же игроку: «Ты не футболист»? Конечно, переходить на личности – непрофессионально. Можно ответить: «А зачем ты его брал?». А раз взял – отвечай за него сам. Карпин просматривал такого Абу-Заида из Израиля, даже привез его, а потом сам же и не ставил.



Первое время Карпин мне не доверял. Сыграл пять-шесть матчей, и все. Ждал, что отношение изменится, но в итоге расторг контракт. Кроме того, жена рожала, хотелось быть рядом».

Веллитон: «Скучаю по Карпину»

Нападающий Веллитон выступал под руководством Карпина за «Спартак» (2007-20014) и ушел из клуба по его требованию.

«Скучаю по команде, по Жоре Чавдарю, Роме Асхабадзе и тому же Карпину – они мне сильно помогли. Да, по Валерию тоже скучаю. Я не держу обиды на него. Пускай даже никто мне нормально не объяснил, почему меня убрали из команды».

Столь же харизматичен Карпин и в публичном пространстве, поэтому его работа на «Матч ТВ» подарила российскому футболу немало ярких моментов и острых фраз.

Карпин о Кокорине и Мамаеве: «Чудаки на букву «м».

Скандал с дорогущим шампанским в Монте-Карло сразу после провального Евро-2014 Карпин прокомментировал так.

«Не верю, что два этих чудака на букву «м» могли заплатить такие деньги».

Карпин о Черчесове: «Какое понимание футбола из ворот – загадка»

Комментируя слова Бориса Игнатьева о том, что тот в свое время сделал капитаном сборной России Станислава Черчесова, оценил «понимание футбола» нынешнего наставника отечественной национальной команды.

«Понимание футбола… Можно было понять, когда ты находишься рядом с Пятницким, с Ледяховым – в центре поля. А Черчесов находился в воротах – какое там понимание? Я вообще не знал. Так же, как и сейчас».

Правда, впоследствии Карпин уточнил, что говорил исключительно в контексте разговора про 1992 год.

«Для всех, кто перепечатал и прочел мою вчерашнюю цитату из программы «Тотальный разбор», поясню: мне был задан конкретный вопрос про 1992 год. Я ответил, что для меня загадка – как вратарь видит и понимает игру из ворот, потому что сам я на этой позиции никогда не играл. Ничье понимание игры я под сомнение не ставил».

Карпин о Будогосском: «Предлагаю сжечь его, как Джордано Бруно»

А с теперь уже бывшим руководителем департамента судейства и инспектирования РФС Андреем Будогосским у Карпина состоялась даже публичная пикеровка.

А.Б. (о критике на его недовольство системой видепомощи арбитрам VAR): «Понимаю, что на меня обрушится огонь критики. Я как Джордано Бруно, которого сжигали на костре, а он до конца остался при своем мнении».

В.К.: «Раз Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно, то предлагаю его, наверное, тоже сжечь. Это будет лучший вариант. Ну давайте тогда, как в детстве, играть босиком. Можно играть на камнях, на стеклах, мячом из бычьего пузыря. Детство-то у Будогосского было давным-давно, тогда, наверное, и бутс не было. Во всем мире технологии идут вперед, все меняется, а мы будем жить в XV веке – ну давайте так».

А.Б.: ««Прежде всего хочу сказать, что господин Карпин как тренер, в общем-то, ничего не добился. Теперь он стал позиционировать себя в каком-то виде спортивного комментатора. Можно было бы всерьез обсуждать его слова, но, на мой взгляд, профессиональное понимание судейства этим специалистом находится на уровне продолговатого мозга.

Вообще, именно по той причине, что специалисты, подобные господину Карпину, работают на столь ответственном канале, я туда не хожу».

В.К.: «Судя по всему, у меня большие проблемы с Будогосским. Как раз потому, что он не приходит на эфиры. Ради бога, мы его приглашаем, чтобы он пришел и изложил свои мысли, свой уровень понимания, все видения и желания. Пусть изложит это и покажет свой ум. Это будет интересно».

Как известно, весной после очередного судейского скандала Будогосский ушел из РФС.

Вместо послесловия

Что хотелось сказать этим материалом? Вне зависимости от того, нравится вам Валерий Карпин или нет, он является одной из ярчайших публичных персон нашего засиженного сонными мухами медийного пространства (в спорте, по крайней мере). И совершенно не важно, какую должность и где он занимает, главное, чтобы он оставался в российском футболе. Именно благодаря таким харизматичным личностям, как он, мы еще не утонули окончательно в пучине уныния и безысходности.

Все фото – «Советский спорт»