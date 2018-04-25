Лучший игрок «Ливерпуля», английской премьер-лиги и сборной Египта Мохамед Салах устроил в матче с «Ромой» (5:2) очередное гала-представление (2 гола + 2 паса) и теперь всерьез угрожает всем вокруг – фаворитам Лиги чемпионов в вероятном финале, Криштиану Роналду с Лионелем Месси в споре за «Золотой мяч» и, конечно, сборной России на ЧМ-2018.

В удивительном взлете Салаха – при внимательном изучении – ничего удивительного нет. О том, что растет большой талант, было известно давно, ему оставалось лишь попасть в правильную среду, в нужные руки, которые огранят этот самородок. Он с первого захода, уже получив признание в пределах Африки, стал лучшим футболистом Швейцарии – можете спросить Александра Кержакова, легко ли это дается. Он покорял сердца и будоражил умы в футболках «Фиорентины» и «Ромы» – но чувствовалось, что итальянские схемы его, вольного художника, немного сковывают.

НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА

В Англии Мохамед наконец-то попал в свою стихию, где изобретательность важнее четкого плана, даже при том что Юрген Клопп – не менее фанатичный стратег и тактик, чем специалисты серии А. Футбол Клоппа идеален для таких игроков, как Салах, – легконогих, техничных и работоспособных; точно так же раскрылись в полной мере под руководством этого специалиста Марио Гетце, Марко Ройс, Роберт Левандовски, заявили о себе на высшем уровне Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг. Египтятина Клопп довел до ослепительного блеска уже не на ощупь, а на опыте. А тот настолько был вдохновлен возможностью играть в английской лиге, что готов был внимать и учиться каждый день. Результат налицо. 43 гола за сезон (и это еще не конец) так просто не забивают.

В «Ливерпуле» сошлись воедино все условия для того, чтобы Салах пошел в безудержный рост. Во-первых, не менее, а то и более классные партнеры, которые прекрасно видят поле и думают на нем, умеют снабдить роскошным пасом или расчистить опасную зону, уведя из нее защитников. Во-вторых, не такая плотная и вязкая, как в Италии, оборона и опека. В-третьих, игровая модель Клоппа, подразумевающая вихревые атаки, в чем египтянин особенно силен, и использующая его лучшие качества – дриблинг, смену ритма и направления, маневренность, удар с двух ног, голевое чутье. И в-главных, право на гол. Не доверенность, которую могут изъять после первых промахов, а законное и неотъемлемое право.

В таких условиях взлету Салаха могли помешать только травмы или внезапная отставка Клоппа. Но в этом плане сезон для «Ливерпуля» получился необычайно счастливым, чем бы он ни закончился.

«РОМА» ХОРОШО ЕМУ ЗНАКОМА

Резонный вопрос в связи с Италией: как же он настолько легко исполосовал во вторник «Рому» в полуфинале Лиги чемпионов? Надо понимать, что в серии А в стилистике «Ливерпуля» играют не очень могучие команды, и их ответные атаки не настолько страшны, как у англичан. Оттого «Рома», есть подозрение, немного недооценила потенциал ливерпульских выпадов, а точнее – не успевала на них реагировать. В первом случае защиту запутали перемещения форвардов, Салах на пару секунд остался в одиночестве, оценил обстановку и почти без замаха по крутой дуге отправил мяч в дальнюю девятку. Во втором случае он и Роберто Фирмино бесподобно зацепились за мяч после выноса, мастерски увели и укрыли его от соперников и на бешеной скорости довели до ворот.

Как только «Рома» поняла, в чем ее проблема, она стала играть глубже к своим воротам, и подобных шансов у «Ливерпуля» больше не возникло. Остальные голы они забили в упор, за счет высочайшего исполнительского мастерства и расшатанных нервов римской обороны, которая в какой-то момент стала «плыть», что случается с ней нередко. То есть, Салах использовал предоставленные шансы, а не изобрел какие-то чудеса из ничего. Ну и не забудем, что защитников «Ромы» он знает наизусть, а те к нему отнеслись по старой памяти, не учтя свежих навыков и вдохновения. Это тоже стало козырем.

ЕГИПЕТ VS ПОРТУГАЛИЯ

Теперь игру и достижения Мохамеда сверяют по Роналду, прицениваясь, способен ли египтянин изъять у португальца абонемент на «Золотой мяч». Это правильная мысль и справедливое сравнение, но только до той поры, пока не определен победитель Лиги чемпионов и, соответственно, герой финала. На эту минуту Салах с Роналду равны, и каждому есть что предъявить «просмотровой комиссии», которая в конце года будет определять лучшего футболиста мира.

Но у Криштиану – и у Месси, куда ж без него в этих разборках – есть преимущество: на ЧМ-2018 их команды – в числе фаворитах, тогда как для египтян достижением станет прорыв в четвертьфинал. Причем вполне может получиться так, что эту задачу Салаху и его товарищам предстоит решать в очной схватке с Роналду: в 1/8 финала они могут наткнуться друг на друга. Случись так, победитель этого «поединка» автоматически заберет себе «Золотой мяч». Если, конечно, Месси не станет героем всего чемпионата.

В этом обстоятельстве – грустный рок Салаха, очередной звезды мирового масштаба, которой не суждены грандиозные успехи на межнациональном уровне. Утешает здесь тот факт, что сильнейшей командой Африки с Мохамедом во главе Египет может стать не раз и не два, да и на ЧМ наверняка будет представлен регулярно. В отличие, скажем, от Джорджа Веа, которому подобное и не снилось.

НАШИМ ЛЕГЧЕ?

Впрочем, для того чтобы встретиться с Роналду в Сочи или Лужниках, египтянам придется столкнуть на обочину сборную России или, как вариант, уругвайцев. Сейсмологи нашей страны уже фиксируют повсюду незначительные землетрясения: это дрожат от страха пугливые болельщики, которых сразил своим мастерством Салах.

Теперь, полагают они, россиянам на ЧМ ловить нечего: Мохамед порвет их в одиночку. О том, что футбол – игра коллективная, они в такие минуты благополучно забывают.

Давайте бегло разберемся, чего действительно нужно опасаться. Очевидно, что египтяне превосходят россиян только в позициях двух Мохамедов – Салаха и Эльнени из «Арсенала». Остальные заметно уступают им в классе и уж точно не превосходят наших. Сумма мастерства таким образом приблизительно равна.

Но Египет наверняка сделает ставку на связку звезд, обслуживая ее со всех направлений – и правильный доматчевый разбор, который предвосхитит и загодя обезвредит эти пути снабжения, позволит нашей команде сократить угрозы у своих ворот до минимума. А дальше все зависит от конкретных действий – защитников, которые будут зонно и персонально отвечать за Салаха и не позволять ему встречаться с мячом в районе штрафной в одиночестве, и форвардов, против которых выйдет дружная, но все же довольно-таки средняя оборона, пропускавшая в прошлом году от Уганды и от Конго.

В общем, на бумаге мы пока не проигрываем. Не бойтесь раньше времени.