Наш обозреватель делится впечатлениями от полуфинального поединка Лиги чемпионов в Мюнхене, в котором прервались сразу две рекордные серии турнира – 12-матчевая беспроигрышная главного тренера «Баварии» Юппа Хайнкеса и 11-матчевая голевая лидера «Реала» Криштиану Роналду.

ОБРАЗЫ ФИНАЛА ЧМ-2018

Плей-офф Лиги чемпионов в этом году переполнен шикарным футболом, глаз не отвести, а иногда и дыхание перехватывает. Но по ходу полуфинала «Бавария» – «Реал» (1:2) возникло еще одно приятнейшее осознание, прежде приходившее на ум лишь вскользь, транзитом, и не сопровождавшее просмотр. До сих пор выступления сильнейших клубов мира воспринимались, как им и положено, самодостаточно. В среду вечером пришло отчетливое понимание, что все это великолепие – в том же исключительном качестве, с той же упоительной страстью – мы уже совсем скоро увидим в наших городах и на наших стадионах, на чемпионате мира. И оттого еще внимательнее впивался взгляд в экран, отыскивая, в том числе, противостояния, обещаемые предстоящим в России турниром.

И выяснялось, что, в отличие от финала Лиги чемпионов, куда «Баварии» и «Реалу» вновь не суждено пробиться вместе (выиграв 17 чемпионских кубков на двоих, эти команды еще ни разу не оспаривали трофей в очной встрече), они – пусть врозь, парами-тройками или совсем поодиночке – вполне могут сойтись в финале чемпионата мира.

МЮЛЛЕР – РАМОС, КИММИХ – МАРСЕЛО

Например, Томас Мюллер – Серхио Рамос. Мюнхенский полуфинал испанец выиграл еще и лично, в ключевых эпизодах: в первом тайме подставил бок под бронебойный удар немца метров с десяти, во втором, в сутолоке у линии ворот, оказался расторопнее в упражнении «махи ногами», и пока Мюллер и Роберт Левандовски примеривались к скачущему мячу, вынес его прочь. Или Йозуа Киммих – Марсело. Сначала бразилец застрял в атаке, и по его пустому флангу 23-летний немецкий талантище умчался открывать счет. Но под самый перерыв мохнатый гений исправился, щелчком с лета вогнав мяч в дальний угол баварских ворот, и этот гол, пожалуй, стал поворотным. «Реал», выполнив задачу-минимум и забив в гостях, мог себе позволить во втором тайме играть по счету, баварцы же в поисках победы слегка засуетились. Останься 1:0, Франк Рибери наверняка был бы более хладнокровен – хотя бы в одном из многочисленных эпизодов.

В какой-то момент, между прочим, стало немного жаль, что Рибери, давно не играющий за сборную Франции, в Россию не приедет. Мог бы тоже выйти в финал. Жаль и Джерома Боатенга, так некстати потянувшего мышцу. Останься он на поле, возникла бы еще одна дуэль с мостиком в финал ЧМ – его с Марко Асенсио. И тогда уж вряд ли перед испанцем открылась бы пустынная прямая магистраль к воротам «Баварии», которая привела его к победному голу.

СЧАСТЛИВЧИК ЗИЗУ

Этот матч подтвердил, что Зинедин Зидан – к слову, герой двух финалов чемпионатов мира, – не только мудрый футбольный специалист, но и необычайный везунчик. Травма Арьена Роббена помогла ему больше, чем любые предматчевые разборы и решения. Во-первых, игра баварцев накренилась на левый край, и Рибери во втором тайме, когда на него посыпались голевые моменты, уже, казалось, еле ноги волочил – иначе бы попадал в створ. Во-вторых, уход голландца разгрузил Марсело, которому иначе пришлось бы, высунув язык от энергозатрат, весь матч носиться за Роббеном, и далеко не факт, что на 44-й минуте он оказался бы в нужном месте около чужой штрафной. Потом еще немцы сами себе привезли второй гол – и, по меньшей мере, наивно думать, что Зидан, выпуская Асенсио, предвидел этот эпизод и просчитал его наперед. Нет, он всего лишь хотел заменить бесполезного Иско…

Но все это не отменяет непреложного факта: с той минуты, как Зизу возглавил «Реал», тот в Европе неуязвим. И даже «Бавария» не смогла пока этот факт опровергнуть. Интересно, получилось бы у Зидана так же здорово с какой-нибудь топ-сборной на ЧМ-2018?