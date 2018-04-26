Чтобы обыграть Хайнкеса надо быть французом. Точнее — Венгером или Зиданом
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес не знал поражений в Лиге чемпионов рекордные 13 матчей, 12 из которых были победными.
Последним, кому удалось победить немца, пока это в среду не сделал с «Реалом» Зинедин Зидан, был другой француз – Арсен Венгер. Дело было тоже в Мюнхене, в 1/8 финала ЛЧ-2013. «Арсенал» Венгера выиграл со счетом 2:0, но в следующий круг не пробился, так как до этого уступил баварцам на своем поле 1:3. В итоге Хайнкес оформил в том сезоне требл: выиграл бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.
Рекордная беспроигрышная серия Хайнкеса в Лиге чемпионов
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
13.03.2013
|
1/8
|
Арсенал – 0:2 (д)
|
2.04.2013
|
1/4
|
Ювентус – 2:0 (д)
|
10.04.2013
|
1/4
|
Ювентус – 2:0 (г)
|
23.04.2013
|
1/2
|
Барселона – 4:0 (д)
|
1.05.2013
|
1/2
|
Барселона – 3:0 (г)
|
25.05.2013
|
Финал
|
Боруссия Д – 2:1 (н)
|
18.10.2017
|
Группа
|
Селтик – 3:0 (д)
|
31.10.2017
|
Группа
|
Селтик – 2:1 (г)
|
22.11.2017
|
Группа
|
Андерлехт – 2:1 (г)
|
5.12.2017
|
Группа
|
ПСЖ – 3:1 (д)
|
20.02.2018
|
1/8
|
Бешикташ – 5:0 (д)
|
14.03.2018
|
1/8
|
Бешикташ – 3:1 (г)
|
3.04.2018
|
1/4
|
Севилья – 2:1 (г)
|
11.04.2018
|
1/4
|
Севилья – 0:0 (д)
|
25.04.2018
|
1/2
|
Реал – 1:2 (д)
Выделены матчи, между которыми уместилась серия.
350 ДНЕЙ РОНАЛДУ: ОТ ОБЛАКА ДО УЛЬРАЙХА
Лидер «Реала» Криштиану Роналду не покидал поле без забитого мяча в Лиге чемпионов рекордные 11 матчей.
Последним вратарем, которому удалось не пропустить от португальца за 90 минут игры, до Свена Ульрайха из «Баварии» (Джанлуиджи Буффона не берем, итальянец в четвертьфинале сохранил ворота на замке, но после его удаления Роналду все равно забил «Ювентусу» с пенальти) был словенец Ян Облак. Дело было в Мадриде, в ответном полуфинальном матче ЛЧ-2017, в котором «Атлетико» Облака победил «Реал» со счетом 2:1. Впрочем, это не помешало Роналду выйти в финал, так как до этого на «Сантьяго Бернабеу» его команда взяла верх 3:0 благодаря его же хет-трику.
Рекордная голевая серия Роналду в Лиге чемпионов
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Голы Роналду
|
10.05.2017
|
1/2
|
Атлетико – 1:2 (г)
|
0
|
3.06.2018
|
Финал
|
Ювентус – 4:1 (н)
|
2
|
13.09.2017
|
Группа
|
АПОЭЛ – 3:0 (д)
|
2
|
26.09.2017
|
Группа
|
Боруссия Д – 3:1 (г)
|
2
|
17.10.2017
|
Группа
|
Тоттенхэм – 1:1 (д)
|
1
|
1.11.2017
|
Группа
|
Тоттенхэм – 1:3 (г)
|
1
|
21.11.2017
|
Группа
|
АПОЭЛ – 6:0 (г)
|
2
|
6.12.2017
|
Группа
|
Боруссия Д – 3:2 (д)
|
1
|
14.02.2018
|
1/8
|
ПСЖ – 3:1 (д)
|
2
|
6.03.2018
|
1/8
|
ПСЖ – 2:1 (г)
|
1
|
3.04.2018
|
1/4
|
Ювентус – 3:0 (г)
|
2
|
11.04.2018
|
1/4
|
Ювентус – 1:3 (д)
|
1
|
25.04.2018
|
1/2
|
Бавария – 2:1 (г)
|
0
Выделены матчи, между которыми уместилась серия.