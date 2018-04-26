Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес не знал поражений в Лиге чемпионов рекордные 13 матчей, 12 из которых были победными.

Последним, кому удалось победить немца, пока это в среду не сделал с «Реалом» Зинедин Зидан, был другой француз – Арсен Венгер. Дело было тоже в Мюнхене, в 1/8 финала ЛЧ-2013. «Арсенал» Венгера выиграл со счетом 2:0, но в следующий круг не пробился, так как до этого уступил баварцам на своем поле 1:3. В итоге Хайнкес оформил в том сезоне требл: выиграл бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

Рекордная беспроигрышная серия Хайнкеса в Лиге чемпионов

Дата Стадия Матч 13.03.2013 1/8 Арсенал – 0:2 (д) 2.04.2013 1/4 Ювентус – 2:0 (д) 10.04.2013 1/4 Ювентус – 2:0 (г) 23.04.2013 1/2 Барселона – 4:0 (д) 1.05.2013 1/2 Барселона – 3:0 (г) 25.05.2013 Финал Боруссия Д – 2:1 (н) 18.10.2017 Группа Селтик – 3:0 (д) 31.10.2017 Группа Селтик – 2:1 (г) 22.11.2017 Группа Андерлехт – 2:1 (г) 5.12.2017 Группа ПСЖ – 3:1 (д) 20.02.2018 1/8 Бешикташ – 5:0 (д) 14.03.2018 1/8 Бешикташ – 3:1 (г) 3.04.2018 1/4 Севилья – 2:1 (г) 11.04.2018 1/4 Севилья – 0:0 (д) 25.04.2018 1/2 Реал – 1:2 (д)

Выделены матчи, между которыми уместилась серия.

350 ДНЕЙ РОНАЛДУ: ОТ ОБЛАКА ДО УЛЬРАЙХА

Лидер «Реала» Криштиану Роналду не покидал поле без забитого мяча в Лиге чемпионов рекордные 11 матчей.

Последним вратарем, которому удалось не пропустить от португальца за 90 минут игры, до Свена Ульрайха из «Баварии» (Джанлуиджи Буффона не берем, итальянец в четвертьфинале сохранил ворота на замке, но после его удаления Роналду все равно забил «Ювентусу» с пенальти) был словенец Ян Облак. Дело было в Мадриде, в ответном полуфинальном матче ЛЧ-2017, в котором «Атлетико» Облака победил «Реал» со счетом 2:1. Впрочем, это не помешало Роналду выйти в финал, так как до этого на «Сантьяго Бернабеу» его команда взяла верх 3:0 благодаря его же хет-трику.

Рекордная голевая серия Роналду в Лиге чемпионов

Дата Стадия Матч Голы Роналду 10.05.2017 1/2 Атлетико – 1:2 (г) 0 3.06.2018 Финал Ювентус – 4:1 (н) 2 13.09.2017 Группа АПОЭЛ – 3:0 (д) 2 26.09.2017 Группа Боруссия Д – 3:1 (г) 2 17.10.2017 Группа Тоттенхэм – 1:1 (д) 1 1.11.2017 Группа Тоттенхэм – 1:3 (г) 1 21.11.2017 Группа АПОЭЛ – 6:0 (г) 2 6.12.2017 Группа Боруссия Д – 3:2 (д) 1 14.02.2018 1/8 ПСЖ – 3:1 (д) 2 6.03.2018 1/8 ПСЖ – 2:1 (г) 1 3.04.2018 1/4 Ювентус – 3:0 (г) 2 11.04.2018 1/4 Ювентус – 1:3 (д) 1 25.04.2018 1/2 Бавария – 2:1 (г) 0

Выделены матчи, между которыми уместилась серия.