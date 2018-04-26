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Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес не знал поражений в Лиге чемпионов рекордные 13 матчей, 12 из которых были победными.

Последним, кому удалось победить немца, пока это в среду не сделал с «Реалом» Зинедин Зидан, был другой француз – Арсен Венгер. Дело было тоже в Мюнхене, в 1/8 финала ЛЧ-2013. «Арсенал» Венгера выиграл со счетом 2:0, но в следующий круг не пробился, так как до этого уступил баварцам на своем поле 1:3. В итоге Хайнкес оформил в том сезоне требл: выиграл бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

Рекордная беспроигрышная серия Хайнкеса в Лиге чемпионов

Дата

Стадия

Матч

13.03.2013

1/8

Арсенал – 0:2 (д)

2.04.2013

1/4

Ювентус – 2:0 (д)

10.04.2013

1/4

Ювентус – 2:0 (г)

23.04.2013

1/2

Барселона – 4:0 (д)

1.05.2013

1/2

Барселона – 3:0 (г)

25.05.2013

Финал

Боруссия Д – 2:1 (н)

18.10.2017

Группа

Селтик – 3:0 (д)

31.10.2017

Группа

Селтик – 2:1 (г)

22.11.2017

Группа

Андерлехт – 2:1 (г)

5.12.2017

Группа

ПСЖ – 3:1 (д)

20.02.2018

1/8

Бешикташ – 5:0 (д)

14.03.2018

1/8

Бешикташ – 3:1 (г)

3.04.2018

1/4

Севилья – 2:1 (г)

11.04.2018

1/4

Севилья – 0:0 (д)

25.04.2018

1/2

Реал – 1:2 (д)

Выделены матчи, между которыми уместилась серия.

350 ДНЕЙ РОНАЛДУ: ОТ ОБЛАКА ДО УЛЬРАЙХА

Лидер «Реала» Криштиану Роналду не покидал поле без забитого мяча в Лиге чемпионов рекордные 11 матчей.

Последним вратарем, которому удалось не пропустить от португальца за 90 минут игры, до Свена Ульрайха из «Баварии» (Джанлуиджи Буффона не берем, итальянец в четвертьфинале сохранил ворота на замке, но после его удаления Роналду все равно забил «Ювентусу» с пенальти) был словенец Ян Облак. Дело было в Мадриде, в ответном полуфинальном матче ЛЧ-2017, в котором «Атлетико» Облака победил «Реал» со счетом 2:1. Впрочем, это не помешало Роналду выйти в финал, так как до этого на «Сантьяго Бернабеу» его команда взяла верх 3:0 благодаря его же хет-трику.

Рекордная голевая серия Роналду в Лиге чемпионов

Дата

Стадия

Матч

Голы Роналду

10.05.2017

1/2

Атлетико – 1:2 (г)

0

3.06.2018

Финал

Ювентус – 4:1 (н)

2

13.09.2017

Группа

АПОЭЛ – 3:0 (д)

2

26.09.2017

Группа

Боруссия Д – 3:1 (г)

2

17.10.2017

Группа

Тоттенхэм – 1:1 (д)

1

1.11.2017

Группа

Тоттенхэм – 1:3 (г)

1

21.11.2017

Группа

АПОЭЛ – 6:0 (г)

2

6.12.2017

Группа

Боруссия Д – 3:2 (д)

1

14.02.2018

1/8

ПСЖ – 3:1 (д)

2

6.03.2018

1/8

ПСЖ – 2:1 (г)

1

3.04.2018

1/4

Ювентус – 3:0 (г)

2

11.04.2018

1/4

Ювентус – 1:3 (д)

1

25.04.2018

1/2

Бавария – 2:1 (г)

0

Выделены матчи, между которыми уместилась серия.

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