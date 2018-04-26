Marca: «Сдаться Зидану»

Радости испанской прессы нет предела. «Реал» в Мюнхене не впечатлил игрой, но одержал важнейшую победу. Хесус Санчес из Marca поет в этой связи хвалебные оды Зинедину Зидану, принявшему несколько неординарных решений (например, Карим Бензема и Гарет Бэйл начали встречу на скамейке запасных. Француз появился на поле во втором тайме, заменив получившего травму правого защитника Дани Карвахаля).

«Уверенность. Личность. Смелые решения. Инновации. Запредельная ротация в простых и сложных матчах. Без ограничений. Попрощайтесь с футбольными предрассудками и жесткостью стилей. Мой план, как и всегда, один – победить. Остальное не имеет значения. Нет «священных коров», я меняю схемы и рисунок игры без ущерба для качества и выбираю игроков, которые заслуживают играть. А если они играют плохо, я меняю их в перерыве. Я бы прыгнул вместе с игроками с обрыва, потому что верю в то, что они могут летать…

… Может быть, он тренер, который изобрел новый способ управления элитным клубом в современную эпоху. И сделал он это с легкостью. Он может выиграть третью Лигу чемпионов подряд. Это будет еще одна Великая французская революция. Капитуляция перед Зинедином Зиданом».

AS: «Чемпион чемпионов»

А вот AS отмечает тот факт, что в плей-офф Лиги чемпионов «Реал» выиграл во всех гостевых матчах. И это при том, что играл с одними из главных топ-клубов Европы.

«Обыграв на одном дыхании «ПСЖ» и «Ювентус», «Реал» выиграл и первый матч у «Баварии». Во всех этих противостояниях величие клуба подчеркивает великолепная игра команды на выезде – в Париже, Турине и Мюнхене. Домашние матчи против «Реала» – это самая опасная ловушка, которую скрывает Чемпион.

Тем показательнее, что до его визита «ПСЖ» в этом сезоне вообще не терял дома очков, а не проигрывал и вовсе с 20 марта 2016 года (0:2 от «Монако» – прим.ред.). «Ювентус» до приезда «Реала» с 10 апреля 2013 года проиграл только один из 74 последних домашних матчей. «Бавария» также не проигрывала дома в этом сезоне (а в последний раз 26 апреля 2017 года, 2:3 от «Боруссии» Д – прим.ред.).

Этот Мадрид – чемпион чемпионов», – заключает автор.

Sport: «Реал» одной ногой в финале»

Sport отмечает, что теперь «Баварии» нужно совершить на «Сантьяго Бернабеу» подвиг, чтобы уйти от поражения по сумме двух встреч.

«Обыграв «Баварию», «Реал» приблизил себя к финалу. «Реал» был не так хорош, но воспользовался ошибкой соперника и перевернул ход матча и теперь полутора ногами уже в киевском финале. И это, по сути, без Роналду, который был практически выключен из игры.

Травма Роббена нарушила план Хайнкеса. Зато почти во всех опасных моментах немцев участвовал Франк Рибери. Теперь «Баварии» нужно совершить подвиг на «Сантьего Бернабеу», чтобы попасть в финал».

Kicker: «Пропустит до 6 недель: теряем Боатенга»

А вот немецкая пресса куда хладнокровнее. Kicker беспокоит не столько результат первого матча, сколько травма защитника сборной Германии Жерома Боатенга, из-за которой он может пролететь мимо чемпионата мира в России.

«Особенно горьким этот вечер получился для Боатенга. Защитник «Баварии» пропустит не только концовку сезона, но и может не попасть на чемпионат мира. Первые опасения сбылись – у защитника мышечная травма, и он пропустит от четырех до шести недель.

Последний матч в сезоне «Бавария» играет 19 мая в Кубке Германии. Это произойдет уже через три недели, а значит, нынешний сезон для него уже завершен. А что ЧМ? В лучшем случае он восстановится к началу июня. За него особенно обидно: в последнее время он наконец излечился после многочисленных, которые его настигли в начале 2016 года, и был в отличной физической форме.

С Боатенгом в основе «Бавария» не проиграла ни одного матча в сезоне. Когда он ушел с поля, счет был 1:0…».

SZ: «Киммих и Марсело – защитники в чужой штрафной»

Еще одно известное издание, Sueddeutsche Zeitung, не стало посыпать голову пеплом после поражения и сконцентрировалось на противостоянии авторов двух мячей – крайних защитников Йозуа Киммиха и Марсело.

«Если 29-летний Марсело подключается к атакам, то часто выходит на первый план. Его безумный гол может решить судьбу полуфинала Лиги чемпионов. При этом бразилец, бывает, увлекается и теряет свою зону, как это произошло в моменте с забитым Киммихом мячом.

Немецкий защитник Киммих – противоположность Марсело и все же в чем-то похож на него. Он цепок и хорош в отборе, но, как и Марсело, на самом деле по натуре вовсе не защитник и всегда будет идти вперед, если Хайнкес не будет постоянно его одергивать».

Bild: «Баварии» поможет только чудо»

А вот Bild не верит в то, что немцам удастся спастись.

«Сейчас «Баварии» поможет только чудо. Два обидных гола и двое травмированных привели к этому. Это шестое поражение «Баварии» от «Реала» подряд. Более неудобной команды для мюнхенцев не существует.

Парадоксально, но «Реал» выиграл при том, что Роналду был почти незаметен. А после одного из его ударов по воротам мяч и вовсе улетел в аут. Его гол на 73-й минуте был отменен из-за игры рукой. Но даже без голов Роналду «Реал» выиграл у «Баварии».

«Хайнкес на очереди после Гвардиолы и Анчелотти»

А итальянская Corriere dello Sport напоминает, что до Хайнкеса на «сливочных» уже обжигались другие наставники «Баварии» Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти.

«В очередной раз встреча с «Реалом» угрожает стать для «Баварии» конечной остановкой в Лиге чемпионов. Дома немецкий гранд пропустил от Марсело и Асенсио и проиграл. Похоже, что Хайнкес следующий на очереди после Гвардиолы и Анчелотти, кому не удалось протащить «Баварию» в финал мимо суперклуба из Мадрида».

«Реал» выиграл в гостях, забив два мяча «небрежной» «Баварии»

А The Telegraph отмечает халатность, с которой немецкий клуб позволил забить себе два мяча.

«Как бы «Реал» ни играл, он всегда может найти способ поразить чужие ворота, и в этом их главная сила. Испанцы нанесли «Баварии» первое домашнее поражение в сезоне, и немцы должны признать силу противника, которому проигрывают последние шесть матчей. В том числе в прошлом сезоне на этом же стадионе.

«Бавария» может считать, что боги сговорились против них, ведь в ответном матче не из-за травм не смогут принять участие сразу три футболиста – Боатенг, Роббен и Хави Мартинес.

Исход матча стал ясен после того, как Томас Мюллер и Роберт Левандовски помешали друг другу пробить в ситуации, когда не забить было практически невозможно, а капитан затем стал требовать пенальти после попадания мяча в руку Рафаэлю Варану. «Реал» сделал то, что сделал. Он сыграл не очень хорошо, но победил».