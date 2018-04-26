Более 370 любительских команд подали заявки для участия во втором ежегодном спортивно-музыкальном празднике "Россия любит футбол!», который пройдет 12 мая 2018 года в Лужниках. Об этом сообщил на официальной пресс-конференции генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский. «Это мероприятие приурочено к чемпионату мира FIFA, мы сейчас все живем футболом. На сегодняшний момент на турнир заявилось уже 370 любительских команд, которые будут участвовать и бороться за призы. Заявки еще принимаются, интерес ко второму футбольному фестивалю очень большой. Само мероприятие пройдет на полях под номером 6 и 9», - подчеркнул Полинский. Он уточнил, что в фестивале примут участие мужские и женские команды разных возрастов.



По словам Александра Полинского такие фестивали нужно проводить не только в Москве, но и в других городах - хозяев чемпионата мира, но это должна решать уже местная администрация. Руководитель ДСЗМ отметил, что Москва в свою очередь готова к экзамену чемпионата мира: «Сейчас для нас непростой финальный этап подготовки к чемпионату мира по футболу: необходимо смонтировать фанзону, международный вещательный центр, медиа студии и парк футбола на Красной площади. Все идет в плановом режиме и уже понятно что и где будет собираться. Каких-то больших проблем с этим не вижу. Могу с уверенностью сказать, что Москва готова к экзамену чемпионата мира по футболу! Что касается фестиваля «Россия Любит Футбол!», то надеемся, что футбольному празднику для всей семьи будет сопутствовать ясная погода, что не будет сюрпризов в виде дождя или снега (!), а все остальное для успешного проведения праздника у нас есть. Приглашаем на второй РЛФ ФЕСТ всех от мала до велика», - отметил Полинский.

Представитель оргкомитета фестиваля Алексей Кожухов обнародовал имена звезд российской эстрады, которые выступят хедлайнерами концертной программы: «Первый фестиваль в сентябре прошлого года посетили более 15 тысяч гостей, в этом году мы рассчитываем на улучшение этого показателя. Во всяком случае на это надеемся, ведь в концерте у нас будут принимать участие такие звезды как: Елена Темникова, группа «Пицца», Денис RiDer и группа «Uma2rman».

Послы движения «Россия Любит Футбол!» член Исполкома РФС, известный в прошлом игрок сборной России Алексей Смертин и чемпион России 2002 и 2004 года в составе ФК «Локомотив» Дмитрий Сенников рассказали, что очень важно, что на спортивно-музыкальный фестиваль можно будет прийти всей семьей, включая маленьких детей. «Движение "Россия любит футбол" было создано в 2015 году и его основная задача - привлечение новых аудиторий к футболу и новых культур боления. Сейчас за новостями движения в соцсетях следит более 1 млн подписчиков. В прошлом году мы посетили фестиваль, который надолго запомнился как большой футбольный праздник. Играли в основном в компьютерный футбол, который оказался ни чуть не проще», - отметили послы РЛФ.



Официальный старт движению «Россия Любит Футбол!» был дан 19 апреля 2016 года. Миссия движения - популяризация футбола и расширение сообщества любителей этого вида спорта. Первый фестиваль «Россия Любит Футбол!» состоялся 16 сентября 2017 года на территории ОК «Лужники» и собрал 25 000 гостей и 10 000 участников. В музыкальной части фестиваля приняли участие Big Russian Boss, Дельфин, Noize MC и многие другие.