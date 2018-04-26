1 мая Coca-Cola впервые в истории привезет во Владивосток Кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Это произойдет в рамках Тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFAтм, эксклюзивным правом на организацию которого обладает Coca-Cola. Официальный Кубок прибудет в Россию на специальном брендированном самолете из Японии – последней страны на маршруте международного путешествия легендарного трофея. Возвращение Официального Кубка в Россию знаменует начало финишной прямой, на которую выходит подготовка к главному футбольному событию планеты.

Владивосток станет отправной точкой завершающего этапа путешествия Официального Кубка по России, которое закончится 7 июня, всего за неделю до начала чемпионата мира по футболу

FIFA 2018тм. Помимо Владивостока, Кубок чемпионата мира по футболу FIFA посетит еще восемь российских городов (Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву), принося в каждый из них атмосферу ожидания грандиозного футбольного праздника.

Официальный Кубок проведет во Владивостоке три дня. Легендарный трофей прилетит в город на специальном брендированном самолете в сопровождении официальных представителей FIFA, Легенды FIFA Жилберту Силвы и Посла Ростова-на-Дону, города – организатора чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, Виктории Лопыревой и Генерального директора Coca-Cola HBC Россия Стефаноса Вафеидиса. В аэропорту легендарный трофей встретит врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

1 и 2 мая все желающие смогут увидеть трофей и сделать с ним фотографии на Центральной площади города.

Одними из первых Официальный Кубок увидят участники футбольного юнифайд-турнира, который состоится 1 мая на Центральной площади города. Турнир организует правительство Приморского края при поддержке Системы Coca-Cola в России. Его цель – объединить людей с особенностями развития и без в одну команду и привлечь максимальное внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми нуждами в России. Участниками юнифайд-турнира станут атлеты с особенностями развития, футбольные знаменитости, представители правительства Приморского края и администрации города Владивостока, а также представители FIFA и Системы Coca-Cola в России.

В рамках первого этапа Тура Официального Кубка в 2017 году юнифайд-матчи уже были сыграны в городах – организаторах чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм Саранске, Калининграде, Волгограде и Сочи. В 2018 году Coca-Cola организует такие матчи и в других городах маршрута, принимающих мировое футбольное первенство. Кульминацией этой футбольной юнифайд-эстафеты станет грандиозный матч, который состоится в начале июля в Москве.

Coca-Cola уже много лет поддерживает спорт и в частности футбол как способ пре-одолевать социальные барьеры, как возможность для людей с особыми нуждами поверить в себя, реализовать свой потенциал и найти новых друзей. Как официальный партнер FIFA, компания стремится оставить позитивное социальное наследие в России после окончания чемпионата мира по футболу FIFAтм. В частности, с помощью Тура Официального Кубка Система Coca-Cola в России вместе с FIFA и Организационным комитетом «Россия-2018» привлекают внимание к важности формирования инклюзивного общества, где равные возможности есть у всех, независимо от пола, физических и интеллектуальных способностей.

Напомним: специально для России Coca-Cola вместе с FIFA и Организационным комитетом «Россия-2018» создали самый длинный в истории маршрут Тура Официального Кубка по стране, принимающей мировое футбольное первенство. В общей сложности за 123 дня он преодолеет более 27 000 км и сменит 11 часовых поясов. Официальный Кубок проедет по территории, на которой живут более 40 миллионов человек, а это значит, что возможность его увидеть будет у каждого третьего россиянина.

Официальная церемония старта Тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA™ с Coca- Cola состоялась 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники» в Москве с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина, Президента FIFA Джанни Инфантино и Президента компании Coca-Cola в Центральной и Восточной Европе Никоса Кометтиса. После этого легендарный трофей посетил 16 российских городов: Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Пензу, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи.

В период с января по апрель 2018 года Официальный Кубок находится в международном путешествии с остановками в 91 городе в более 51 стране мира. В рамках глобального тура легендарный трофей уже посетил целый ряд государств, впервые в истории принимавших у себя главный футбольный приз, например, Исландию, Австрию и Монголию. Среди соседей России, жители которых увидели Официальный Кубок, – Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения и Таджикистан.



Команды-участники юнифайд-матча на стадионе «Фишт» в Сочи в рамках первого этапа Тура Кубка чемпионата мира по футболу