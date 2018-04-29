Михаил БОЯРСКИЙ, народный артист России:

– Отступать «Зениту» некуда – позади, как говорится, Москва (смеется). В воскресенье буду безумно болеть за команду Манчини. Не уверен, что она готова к победе, но ребята задолжали городу, болельщикам, которые продолжают верить. Надо быть в тройке.

Жаль, давно нет того «Зенита», озорного, энергичного, к которому мы привыкли. Игра при Манчини академичная, прагматичная, без вдохновения и сюрпризов. Нет в команде лидеров, каким был Халк. Только вратари неплохие, да Саша Кокорин в начале сезона удивлял, но сейчас он травмирован.

У «Зенита» те же проблемы, что и у сборной России. И их не решишь одной сменой тренера. Хотя, понятно, даже если мы займем второе место, Манчини уйдет. Итальянец понял: перспектив в Питере для него никаких. Поэтому его даже в отставку отправлять не надо.

Жду, что в следующем сезоне «Зенит» будет тренировать Сергей Богданович Семак. А когда слышу всякие югославские фамилии, поражаюсь – зачем нашему городу иностранный специалист?! Вообще, сейчас больше симпатизирую «Тосно». Вот где молодость, азарт. Ребята играют не за деньги, а за престиж. И «Спартак» побеждают!

Как бы ни сыграли с ЦСКА, весь сезон – на троечку. Не знаю, будут ли в «Зените» летом чистки в руководстве. Может, они и нужны. Но об этом лучше у Гены Орлова спрашивайте. Или у Сергея Фурсенко.

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, артист эстрады:

– ЦСКА на подъеме после победы над «Краснодаром», но у меня оптимистически-сдержанные ожидания от игры в Санкт-Петербурге. То, что питерцы весной не впечатляют, ничего не значит. Будет битва «на три результата». Скорее всего, открытого футбола мы не увидим. И армейцам не помешала бы удача.

Тем и другим очень хочется в Лигу чемпионов. «Зенит» с его амбициями не может позволить себе пропустить этот турнир третий год подряд. Тем более что в начале сезона многие досрочно короновали команду Роберто Манчини. А для ЦСКА важен финансовый фактор. Бонус за выход в группу Лиги чемпионов в нынешней ситуации клубу точно не помешает. Это еще мягко сказано.

В любом случае, для меня ЦСКА выступил в этом сезоне на твердую четверку. В Лиге чемпионов играли достойно, потом прошли два раунда в Лиге Европы. Ответный матч с «Арсеналом» вообще стал украшением весны. Виктор Гончаренко выжимает из состава максимум, раскрывает молодежь. С этим тренером мы способны играть на равных и побеждать более зажиточных конкурентов.

Рискну предположить, что в воскресенье будет ничья.