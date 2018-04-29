На имя Роберто Манчини в Петербурге уже даже до начала игры реагируют свистом. Эффект получился не таким уж массовым, потому что в момент объявления составов на трибунах было еще не очень много народу, большинство болельщиков развлекались в фойе «Санкт-Петербурга», там проходил, например, гастрономический праздник имени Александра Кокорина: «Кокорюшка-Фест».

Внутри арены в глаза бросались несколько странностей: во-первых, по всему кругу появились временные трибуны – это четыре ряда несколько выбивающихся кресел. На играх премьер-лиги их использовать нельзя, расширить посещаемость до 60+ тысяч получится только во время чемпионата мира. Обещают, что к лету эти конструкции отмоют, покрасят и в целом приведут в более приятный вид.

Еще одна беда пришла от уже проверенной системы: перед матчем вдруг отказало табло, работникам стадиона пришлось срочно собирать резервное – его вид вернул куда-то в начало 90-х или отправил в не самые продвинутые города второй лиги. Рассмотреть там счет с противоположной трибуны было непросто, счетчик времени поначалу вообще не был предусмотрен, но главное – это табло вообще сумели подготовить и соблюсти регламент. В «Зените» подчеркнули, что город пока не передал клубу управление инфраструктурой, поэтому полностью отвечать за работоспособность «Зенит» не может.

Но были и приятные детали. Группа «Ленинград» уже сейчас готовится к первому в истории стадиона «Санкт-Петербург» полноценному нетестовому концерту, он пройдет 19 октября. В городе уже полно афиш, а Сергей Шнуров записал новую песню о «Зените». Самого исполнителя на матче не было, но болельщики отлично подпевали записи: Шнуров заранее выложил фрагмент, и его многие легко запомнили, чтобы пропеть.

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Роберто Манчини перед началом, примерно пока ему свистели, отрицал, что план «Зенита» на игру – это навесы на Антона Заболотного. И порождал шутки, что у его команды тогда вообще никакого плана нет.

Очевидно, забросы верхом вперед запретили только Юрию Лодыгину, зенитовский вратарь постоянно искал варианты для первого паса низом, и это периодически приводило к проблемам. А вот Браниславу Ивановичу и Михе Мевле засылать за спины защитникам было можно.

Хотя самый перспективный выход в начале игры Антон Заболотный создал себе сам, когда оббежал Сергея Игнашевича и обыграл Алексея Березуцкого – жаль, что пробил мимо. Именно жаль не из-за симпатии к «Зениту», а чисто по-человечески по отношению к Антону. Ему критически не хватает первого гола за новую команду. Заболотный давно его заслужил. Если бы он реализовывал моменты так же эффективно, как осенью в «Тосно», никаких поводов для шуток над ним не было бы. Но и тут последнего удачного действия Заболотному не хватило: удар с внешней прошел с внешней стороны от дальней штанги.

Отмазку для пресс-конференции на случай неудачного исхода Манчини получил уже на 15-й минуте. Иванович отрабатывал назад, боролся с Ахмедом Мусой и дернул мышцу. Серб так апатично сел на газон, как будто почувствовал серьезность травмы и сомнения по поводу поездки на чемпионат мира. Но этому факту подтверждения пока нет. Зато у главного тренера появился повод обвинять во всем эти неприятные случайности. Манчини снова пришлось перестроить оборону, передвинуть Кришито в центр и выпустить Юрия Жиркова.

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У ЦСКА не было проблем с терпением: нужно переждать попытку «Зенита» поиграть со смыслом – нестрашно. Прыгнуть под удар петербуржцев из-за штрафной – тоже не проблема. А когда есть шанс разбежаться и найти в этой перекроенной обороне дыру, попытка стабильно следовала. Армейцы весьма часто ошибались и позволяли убегать «Зениту», но при этом за исключением прорыва Заболотного удачно сужали, сближались и накрывали.

Еще пара исключений случились, когда Себастьян Дриусси собирался врываться в штрафную на скорости, а Алексей Березуцкий ни одной из ног не попал в мяч – так получилась вторая для ЦСКА карточка и первый эпизод с дикой неразберихой у ворот Акинфеева. И когда Василий Березуцкий жестко срубил Заболотного – тоже на желтую. Территорию под конец первого тайма гости отдали, но «Зенит» этим толком не воспользовался. Спасать наоборот пришлось Лодыгину, когда Чалов стрельнул в угол из-за штрафной.

Самый напряженный отрезок Игоря Акинфеева – несколько минут в середине второй половины, в одном и том же углу он сначала остановил на линии удар Кришито, потом отбил ногами щелчок Заболотного.

Еще эмоциональнее итальянский капитан отреагировал на промах Заболотного в концовке: Антон подставлял голову на линии вратарской, не попал в створ, а Кришито в центре поля обращался ко всем богам сразу.

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Топ-матч за Лигу чемпионов получился бодрым, но все-таки не экспортным. Моменты возникали в первую очередь после обрезов и ошибок, а не из-за конструктива игроков атаки. Борьбы и столкновений было больше, чем оригинальных мыслей в нападении.

А нулевой итог в первую очередь приблизил чемпионство «Локомотива» и отдалил обоих от прямого попадания в Лигу чемпионов. А если в понедельник в Краснодаре все получится у «Краснодара», хуже станет и «Зениту», и ЦСКА. Возрастут шансы на то, что именно они вдвоем окажутся лишними для Лиги чемпионов в топ-5.

«Зенит» – ЦСКА – 0:0

«Зенит»: Лодыгин, Мевля, Кришито, Иванович (Жирков, 18), Смольников, Кузяев (Полоз, 85), Паредес, Ерохин, Ригони, Дриусси (Краневиттер, 87), Заболотный

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, А. Березуцкий, Щенников, В. Березуцкий, Головин, Кучаев (Витиньо, 79), Бистрович (Натхо, 90), Фернандес, Чалов, Муса

Предупреждения: Бистрович (5), Кришито (6), А. Березуцкий (37), В. Березуцкий (43), Щенников (58), Ригони (84), Паредес (90)