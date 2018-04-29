– По качеству это была одна из лучших игр в сезоне, – начал Манчини с комплимента своим. – Мне понравилось, как действовали ребята. Но, к сожалению, кто не забивает – тот не выигрывает. Матч, который должен был завершиться нашей победой, нашим выигрышем не закончился.

– Почему вы решили, что выиграть должны были вы? У ЦСКА тоже было достаточно моментов.

– Считаю, у нас моментов было побольше, надо было забиться. ЦСКА – одна из самых опытных команд чемпионата. Они знают, как тянуть время, как караулить ошибки, как убегать в контратаки. Но я все равно считаю, что «Зенит» заслуживал победы.

– Вы красиво прощались с Манчестером, выкупили полосу в одной из газет. Вам нужна консультация, в какой газете прощаться с Петербургом? – сразу после спокойного игрового прозвучал издевательский вопрос. Манчини был, мягко говоря, удивлен такой постановке. Судя по всему, он считал, что после ЦСКА и сам заслуживает как минимум снисхождения.

– Честно говоря, мои мысли сейчас не об этом, я не это считаю важным, – Роберто ушел в оборону. – Не время говорить об этом. Еще ведь не вечер. Еще непонятно, чем именно закончится сезон.

– Насколько серьезна травма Бранислава Ивановича?

– Потеря Ивановича – большая проблема, в этом сезона мы вряд ли его увидим. Это проблема, потому что защитников у нас почти нет и потому что это очень качественный игрок.

– Как вы оцениваете шансы «Зенита» выйти в Лигу чемпионов после ничьей с ЦСКА?

– Если бы победили сегодня, шансы были бы большими. Теперь – непонятно. Но в футболе вообще никогда не знаешь будущего. Поэтому выложимся в двух последних матчах и посмотрим, что будет.

– Заболотный снова не забил, но моменты у него были. Говорит ли это о том, что Антон сыграл хорошо?

– Как я и говорил две-три недели назад, ему нужно работать. Я вижу, что определенную работу он проводит. Потенциал для роста у него есть, против ЦСКА он сыграл очень хорошо, это была одна из лучших его игр в составе «Зенита». Самое главное – он показал прогресс по сравнению с тем, что было до этого.