Антон Заболотный: Это мой лучший матч? Манчини с бровки виднее (видео)
Заболотный и Бистрович. После матча «Зенит» — ЦСКА никто больше с журналистами общаться не захотел.
Матч «Зенит» – ЦСКА закончился 0:0. В микст-зоне все было результативнее, но очень незначительно. Из петербургской команды с журналистами пообщался только Антон Заболотный, за это ему мега-респект. Кажется, представители прессы всем сердцем болеют за форварда «Зенита», который пока не забил ни одного гола за новую команду, но общается с журналистами после каждой игры.
– Манчини сказал, что вы провели лучший матч.
– Ему виднее с бровки. Я отдавался полностью, старался, как и в других играх. Может, был в качестве получше. Но в актив не могу занести – забить не получилось и выиграть.
– Но на гол наиграли?
– Гола нет, комментировать сложно.
– Уже третья игра с ЦСКА заканчивается 0:0. В чем причина?
– Сложно объяснить, мы не хотим играть 0:0. Все хотят выиграть. Битва была приличная, накал хороший. У них были моменты, у нас чуточку больше. Но, к сожалению, не смогли сыграть так, чтобы порадовать болельщиков
– Как оцениваете шансы на медали?
– Высокие шансы, нужно выиграть два оставшихся матча.
– У супермотивированного «Локомотива» это возможно?
– Нет ничего невозможного. Будем готовиться.
– Как вам новая песня Шнура?
– Классная!
– Нужно ли было делать ставку на верховые передачи?
– У нас нападающие тоже хорошо играют. Каждый раз мы стараемся забрасывать мяч в свободную зону, выполнять требования тренера. Он дает нам команду, какая у него концепция. Мы подстраиваемся.
– Согласны, что браться Березуцкие и Игнашевич – лучшие защитники в стране?
– Сложно сказать. Знаю, что это легенды русского футбола, я уважаю их. Но на поле я бился с ними, как с ровесниками. Я очень рад, что они играют в таком возрасте на высоком уровне. Они молодцы.
Нашелся свой переговорщик и в ЦСКА: Кристиян Бистрович в армейском клубе совсем недавно и еще не знает, что в московской команде не принято общаться с журналистами.
– Считаете, что добились хорошего результата?
– Ничья на выезде в Петербурге – это всегда хороший результат. Но мы хотели победить. Мы не можем быть довольны одним очком, нам хотелось взять три.
– Казалось, ЦСКА не так активно провёл первый тайм, в отличие от второго. Что говорил Гончаренко в паузе?
– Мы немного поменяли схему и стали играть агрессивнее. У нас было многовато жёлтых карточек, что было проблемой. Во втором тайме у матча был более высокий темп.
– Думаете, ЦСКА больше не претендует на чемпионство?
– У нас осталось ещё два матча. Мы должны их выиграть, а дальше будем смотреть.
– Рассчитываете на потерю очков «Локомотивом»?
– Это возможно. У них две игры на выезде, ещё они примут «Зенит» дома. Им будет нелегко.
– Евгений Гинер считает, что вы можете проявить себя и уехать в топовый европейский клуб. Что думаете об этих словах?
– Я не знал об этом. Я сфокусирован на ЦСКА и отдам здесь все лучшие качества.
– Как себя ощущаете в команде?
– Все игроки меня отлично приняли, я адаптировался. Мне нужно лишь прогрессировать, чтобы играть все лучше и лучше.