Заболотный и Бистрович. После матча «Зенит» — ЦСКА никто больше с журналистами общаться не захотел.

Матч «Зенит» – ЦСКА закончился 0:0. В микст-зоне все было результативнее, но очень незначительно. Из петербургской команды с журналистами пообщался только Антон Заболотный, за это ему мега-респект. Кажется, представители прессы всем сердцем болеют за форварда «Зенита», который пока не забил ни одного гола за новую команду, но общается с журналистами после каждой игры.

– Манчини сказал, что вы провели лучший матч.

– Ему виднее с бровки. Я отдавался полностью, старался, как и в других играх. Может, был в качестве получше. Но в актив не могу занести – забить не получилось и выиграть.

– Но на гол наиграли?

– Гола нет, комментировать сложно.

– Уже третья игра с ЦСКА заканчивается 0:0. В чем причина?

– Сложно объяснить, мы не хотим играть 0:0. Все хотят выиграть. Битва была приличная, накал хороший. У них были моменты, у нас чуточку больше. Но, к сожалению, не смогли сыграть так, чтобы порадовать болельщиков

– Как оцениваете шансы на медали?

– Высокие шансы, нужно выиграть два оставшихся матча.

– У супермотивированного «Локомотива» это возможно?

– Нет ничего невозможного. Будем готовиться.

– Как вам новая песня Шнура?

– Классная!

– Нужно ли было делать ставку на верховые передачи?

– У нас нападающие тоже хорошо играют. Каждый раз мы стараемся забрасывать мяч в свободную зону, выполнять требования тренера. Он дает нам команду, какая у него концепция. Мы подстраиваемся.

– Согласны, что браться Березуцкие и Игнашевич – лучшие защитники в стране?

– Сложно сказать. Знаю, что это легенды русского футбола, я уважаю их. Но на поле я бился с ними, как с ровесниками. Я очень рад, что они играют в таком возрасте на высоком уровне. Они молодцы.

Нашелся свой переговорщик и в ЦСКА: Кристиян Бистрович в армейском клубе совсем недавно и еще не знает, что в московской команде не принято общаться с журналистами.

– Считаете, что добились хорошего результата?

– Ничья на выезде в Петербурге – это всегда хороший результат. Но мы хотели победить. Мы не можем быть довольны одним очком, нам хотелось взять три.

– Казалось, ЦСКА не так активно провёл первый тайм, в отличие от второго. Что говорил Гончаренко в паузе?

– Мы немного поменяли схему и стали играть агрессивнее. У нас было многовато жёлтых карточек, что было проблемой. Во втором тайме у матча был более высокий темп.

– Думаете, ЦСКА больше не претендует на чемпионство?

– У нас осталось ещё два матча. Мы должны их выиграть, а дальше будем смотреть.

– Рассчитываете на потерю очков «Локомотивом»?

– Это возможно. У них две игры на выезде, ещё они примут «Зенит» дома. Им будет нелегко.

– Евгений Гинер считает, что вы можете проявить себя и уехать в топовый европейский клуб. Что думаете об этих словах?

– Я не знал об этом. Я сфокусирован на ЦСКА и отдам здесь все лучшие качества.

– Как себя ощущаете в команде?

– Все игроки меня отлично приняли, я адаптировался. Мне нужно лишь прогрессировать, чтобы играть все лучше и лучше.