После победы над «Тосно» (2:0) главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что грядущий матч против «Спартака» не будет для него принципиальным.

– Победа ли это на классе? Нет. На жилах, на эмоциях, на желании, скорее. Играли против десятерых, на классе играют 11 на 11, – начал пресс-конференцию Карпин.

– «Ростов» много бил по воротам, но не везло. Не было ощущения, что удача отвернулась от вашей команды?

– Были всякие мысли во время матча. Вратарь здорово играл, мяч летел мимо. В перерыве сказал, что нужно так продолжать во втором тайме, в итоге забили.

– Можно ли сравнить сегодняшнюю победу и успех в матче со «СКА-Хабаровском»?

– Оценивать будет некорректно. Но до 25-й минуты понравилось то, как мы были заряжены на победу, на игру. Создавали моменты до удаления лучше, чем после него. Понравился прессинг, отбор.

– «Ростов» стал стабильно набирать очки. Настроение улучшилось?

– Да. Дело и в турнирной таблице, и психологии. Любая победа помогает. Кстати, в матче с «Рубином» хотелось большего, но и этот результат хорошо повлиял на нас.

– Сегодня не сыграл Сигурдарсон, но дублем отметился Шомуродов. Кто выйдет на поле в следующей игре?

– До него еще 6 дней, поэтому я не могу ничего сказать. Тем более публично. Будем наблюдать за тренировками. Уверен, что голы прибавят Элдору уверенности, он ведь и с «Рубином» хорошо действовал. Здесь не стоит оценивать только по голам. Он молодой парень, стал забивать, это радует. Как и Байрамян, кстати.

– Почему сегодня не сыграл Хорен?

– Он еще в матче с «Рубином» попросил замену. Хорен не до конца восстановился после повреждения.

– Почему не поле все-таки не вышел Майер, который уже переоделся?

– В конце встречи замену попросил Калачев, но через несколько минут с такой же просьбой обратился и Ионов, который тоже было готов не до конца. В итоге Тимофей «согласился» доиграть до конца. Повлиял и лимит. Мы не могли выпустить иностранца вместо россиянина.

– За матчем наблюдал тренер «Спартака» Роман Пилипчук. Получается, что с вашим приходом к «Ростову» стали относиться серьезнее?

– К «Ростову» всегда относились серьезно. Приехал их тренер и приехал. Вот, например, «Тосно» никогда в три центральных защитника не играл, а сегодня сыграл. Но соперника всегда надо изучать. К «Спартаку» мы подготовимся.

– Игра против «Спартака» для вас принципиальная?

– Эта встреча важна для «Ростова», а не для меня. Будут играть футболисты нашей команды, а не я. Для меня принципиально выигрывать в каждом из матчей.

– Ничего не хотите доказать Леониду Федуну?

– Мне никому ничего не надо доказывать. Тем более Федуну.