Ему вот-вот стукнет тридцать четыре. Но Андрес Иньеста в полном порядке – недавно забил «Севилье» в финале Кубка Испании. Вскоре хавбек объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона. А ведь еще в 2010-м он подумывал о завершении карьеры. Об этом и другом самом сокровенном игрок рассказал в интервью SO FOOT.com.

«ЭТИ ДЕТСКИЕ КРОССОВКИ – САМОЕ ДОРОГОЕ»

– В академию «Барселоны» вы поступили в 12 лет – приехали с родителями на машине из своей деревни. Что запомнилось тогда?

– Было очень-очень грустно. Сегодня это может показаться странным, но такое резкое изменение в жизни оказалось невероятно болезненным. Не то чтобы я не хотел ехать, нет, но… Я ведь был еще ребенком, но пришлось покинуть семью. До этого родители всегда находились рядом. Помимо своей деревни я ничего и не видел. Можно сказать, это самый тяжелый период в жизни. Оклемался только через несколько месяцев. Когда возвращался вечером в свою комнату в интернате, плакал навзрыд.

– Были моменты, когда хотелось все бросить и вернуться домой?

– Конечно. В первый год, когда приехал домой на каникулы, посещали такие мысли. Терзался вопросами: 12 лет, станешь ли футболистом, сколько времени еще должно пройти! Стоила ли игра свеч? Что меня ждет? Я был на перепутье, не знал, что делать. Но в итоге все-таки решили: надо возвращаться в «Барселону». Это самое важное решение в моей жизни. Сколько всего потом со мной произошло! Хотя не уверен, что, очутись снова в такой же ситуации, соглашусь все повторить. Да, это оказался правильный ход, но скольким надо было пожертвовать. Если мой сын встанет перед таким же выбором… Не знаю, не знаю…



«В детстве каждую свободную минуту я гонял мяч». Фото из личного архива

– Хотите сказать, не отпустили бы его в «Барселону»?

– Наверное, раз у меня все получилось, пришлось бы отпустить. В жизни надо использовать свой шанс. Всегда нужно ставить себе цели выше и выше, верить в себя. Если бы тогда в конце лета не вернулся в «Барсу», что бы я сейчас делал?! Наверняка клял бы себя последними словами.

– Среди этих детских воспоминаний есть особенно дорогие?

– Помню, когда мне было 12 лет, отец три месяца копил деньги, чтобы купить для меня кроссовки Predator. Не забуду этого никогда. Отец работал каменщиком, такие кроссовки были ему не по карману. Но купил ведь! Это был знаковый момент: значит, верил в меня, был готов на все, лишь бы у сына получилось. Сегодня я обеспеченный человек, но те детские кроссовки – самое дорогое для меня. Это напоминание о корнях, о том, откуда я родом.

– Знаем откуда. Фуэнтеальбилья – деревушка в центральной части Испании, две тысячи жителей. Что-то еще можете добавить?

– Как и большинство деревень в Испании, она очень спокойная, жизнь там размеренная, народа мало. Местечко настолько маленькое, что и машина не нужна. Если куда-то надо добраться, иди пешком или бери велик. Но для меня это очень дорогое сердцу место, там живут все родственники. Дяди, бабушки, дедушки, двоюродные братья… Сокровенное место, где всегда можно отдохнуть душой. Хотя с 2010 года (когда Иньеста забил победный гол в финале ЧМ. – Прим. ред.) туристы что-то туда зачастили.



Андрес с детьми и супругой Анной. Фото Gettyimages.ru

«ОДНАЖДЫ МЕНЯ СПУТАЛИ С ОФИЦИАНТОМ»

– Вы были обыкновенным деревенским парнишкой?

– Каждую свободную минуту гонял мяч. Не помню, случались ли вообще дни без футбола. Играли во дворе либо на школьной площадке. Учеником я был довольно прилежным. Хорошист. Не буду ничего выдумывать, не выделялся, каких-то проступков не совершал. Спокойный такой парнишка, послушный. В общем, я таким же и остался. На 90% я все тот же пацан. Будь у вас возможность вернуться в прошлое и поговорить с тем ребенком – убедились бы: нет большой разницы между ним и мной сегодняшним.

– Как нет! Сегодня вы знамениты, получаете приличные деньги в «Барселоне». Но в отличие, к примеру, от Месси, не носите красных пиджаков за миллион евро. Такие принципы?

– (Смеется.) Ммм… Даже не знаю, как вам объяснить. Скажем так: вот есть какой-то парень, он играет в футбол, поет в караоке, танцует – и вдруг становится знаменит. Он станет другим, изменит образ жизни? Да нет, по мне, это просто бред. Слава не меняет людей, но раскрывает их истинное лицо. Если человек вдруг начинает совершать эксцентричные поступки, это не потому, что зазнался. Просто проявилась его суть. Я такой, как есть, таким и останусь.

– Есть люди, которые ненавидят Месси или Роналду. Но вас, кажется, любят все. Можете это как-то объяснить?

– Не знаю. Это все очень субъективно. Люди тянутся к тем, к кому они неравнодушны, кто вызывает какие-то эмоции. Не понимаю, почему народ проявляет ко мне такие чувства. Вроде особо не за что. Тем не менее физически чувствую доброе отношение к себе. Очень признателен всем. Возможно, меня любят за то, как я все делаю на поле, или просто за мой образ жизни. Никогда не строю из себя кого-то, веду себя естественно. Я обычный человек – как все. И к славе никогда не стремился.

– Но такая скромность иногда, наверное, мешает?

– Нет. К примеру, однажды в кафе меня спутали с официантом. Стою за барной стойкой, вдруг какой-то тип подходит: «Фанту, пожалуйста!» (Смеется.)

– Обслужили?

– Нет, сказал ему, что я не бармен. Но этот случай показывает: есть на свете и такие люди, которым футбол по барабану.



Иньеста, Месси, Суарес (слева направо) – о такой компании мечтает любой клуб мира. Фото Gettyimages.ru

«В ФУТБОЛЕ ГОЛ – НЕ ГЛАВНОЕ»

– Что вам дала академия «Барселоны»?

– То, что я сейчас делаю, умел уже в восемь или десять лет, когда гонял мяч в деревне. У каждого футболиста своя изюминка, своя особенность. Только надо ее развить. И мне повезло – попал в идеальные для этого условия. В «Барсе» я достиг всего. Если бы не оказался там, сейчас не вел бы с вами эти разговоры. Академия «Барселоны» уникальна, нигде в мире дети не получат то, что им там преподают. Не знаю, как обстоят дела в других клубах, но здесь с самого раннего возраста учат определенному стилю.

– Если разложить вашу игру, какое качество наиболее «барселонское»?

– Я бы сказал, мастерство перемещаться. Все, что связано с движением, умением предвосхитить, – все это здесь было отработано. «Барселона» – не только умение держать мяч, но и правильно использовать пространство. Если ты не можешь просчитать ситуацию, увидеть то, что произойдет через несколько секунд, то есть если еще до получения мяча не знаешь, что с ним будешь делать, тогда игровое пространство для тебя значительно сокращается. Анализ матчей, чтение игры – эти вещи я постигал здесь, в «Барсе».



Фото из личного архива

– Вы считаетесь одним из лучших футболистов в мире, но есть немало игроков, кто бегает быстрее, больше забивает, делает голевых передач. А в чем ваша фишка?

– Многие называют меня лучшим в самых разных компонентах. Но, знаете, цифры не всегда правильно отражают то, что происходит во время поединка. Очень часто у меня после матча прекрасная статистика, но я-то знаю, что сыграл далеко не так удачно. Все эти цифры не могут сделать меня ни лучшим, ни худшим.

– Тогда по каким критериям вы определяете, удачно сыграли или нет?

– При чем тут критерии! Ты просто чувствуешь, как отыграл. Любой футболист знает без всякой статистики, удачный матч или нет. Я, например, понимаю, что вернусь домой с хорошим настроением, если не сделал ошибок в передачах. Или если опекун не успевал за мной. Но как это отразить статистически? Если же часто ошибался, могу потом переживать часами, думать, как и почему.

– По общему мнению, вы на поле сама элегантность. Подобные вещи можно наработать на тренировках?

– Думаю, элегантность либо есть, либо ее нет, это природное. В детстве я смотрел много матчей Зидана – просто наслаждался его игрой. Но моим главным кумиром был Лаудруп. Можно было бесконечно долго смотреть на его действия. Не важно, забьет или нет. Просто смотреть, как двигается, что делает с мячом, – это само по себе было спектаклем. В футболе гол – не самое главное. Для меня важнее то, что предшествует голу. В этом плане мне очень нравится Давид Сильва (хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании. – Прим. ред.). Люблю смотреть, как он работает с мячом, перемещается по полю.



В «Барсе» Иньеста научился «мастерству перемещаться». Фото Gettyimages.ru

«ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ»

– Многие специалисты называют футбол «Барселоны» и сборной Испании слишком медленным, «горизонтальным», отмечают нехватку острых длинных передач. Кто-то даже считает вашу игру скучноватой.

– Поразительно, ведь на самом деле чем больше ты владеешь мячом, тем выше вероятность, что забьешь и выиграешь. Хотя можно владеть мячом 99% времени и проиграть после одного штрафного удара. В футболе все красиво, вот только эта арифметика мне не нравится. Не существует формулы победы.

– Вы забили в финале ЧМ-2010, но тот год оказался для вас очень трудным. Поговаривали даже, что хотите завязать с футболом. Действительно посещали такие мысли?

– (После паузы.) В то время я и правда был не в форме, наступила некоторая депрессия. Но подобное случается с каждым хоть раз в жизни, согласны? Возникли кое-какие проблемы в личной жизни, все наложилось одно на другое. Неважно чувствовал себя физически, были болячки. Я начал играть осторожно. Такое состояние мне страшно не нравилось, пытался перебороть себя. Но вдруг начал ошибаться на поле в элементарных вещах, сомневаться в себе. Да, трудные времена. И после всего этого такой праздник жизни – в Южной Африке!



«Дани Харке всегда с нами». Свой гол Иньеста посвятил памяти защитника «Эспаньола», умершего годом ранее от сердечного приступа. Фото Gettyimages.ru

– Сколько раз смотрели запись того гола?

– Много, много раз. Сбился со счета (смеется).

– И до сих пор волнительно?

– Чувства самые разные. Это и радость, и гордость, и счастье. Ощущение какой-то избранности.

– Рассуждая о том голе, вы упоминали Исаака Ньютона с его законом гравитации.

– Просто перед ударом мне пришлось сделать маленькую паузу – подождать, когда мяч опустится, ляжет на ногу. Иначе ударил бы выше ворот. То есть сначала гравитация сделала свое дело, а потом уже я. Вот вам и Ньютон.

– 100 тысяч детей, включая вашу дочку Валерию, родились в Каталонии через девять месяцев после финала ЧМ-2010. Получается, вы спровоцировали такой демографический взрыв?

– Это же здорово! Сделать людей счастливыми – лучшая награда. А если это вдобавок привело к демографическому взрыву – еще лучше. Мы, футболисты, играем не только ради результата, но и чтобы дарить людям счастье.



Фото из личного архива

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Андрес ИНЬЕСТА

Родился 11 мая 1984 года в Фуэнтеальбилье, Испания.

КАРЬЕРА

Воспитанник «Альбасете» и «Барселоны». С 2002 года по настоящее время выступает за «Барселону».

ДОСТИЖЕНИЯ

Восьмикратный чемпион Испании, шестикратный обладатель Кубка Испании, семикратный обладатель Кубка Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА, трехкратный победитель клубного чемпионата мира, двукратный чемпион Европы, чемпион мира.

За сборную Испании провел 125 матчей, забил 13 мячей.